Берлін обіцяє найшвидшим часом ухвалити рішення щодо танків Leopard

Рішення щодо поставки в Україну танків Leopard 2 ухвалять найближчим часом, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пістоус, якого цитує канал CNN.

За даними видання, західні лідери чинять посилений тиск на Німеччину, щоб надіслати сучасне озброєння до Києва після неодноразових прохань президента Володимира Зеленського.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очікує своєчасного рішення про поставку танків, додавши, що вважає їх необхідними для наступу України на сході Луганської області та Донбасу.

«Усі розуміють потребу, яку він [президент України Володимир Зеленський] має, і всі розуміють необхідність, і тому найближчим часом буде ухвалене рішення, яким би воно не було», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Що потрібні танки, що потрібен наступальний рух щодо Донбасу, щодо Луганська, це абсолютно зрозуміло, але треба ще визначити, як це буде оснащено, до того ж є й інші держави, які можуть зробити свій внесок", - сказав міністр Пісторіус німецькому громадському мовнику ARD Sunday.

Хоча він описав Німеччину як «націю Леопардів», додавши, що на неї покладена «особлива відповідальність, яку ми повинні виконати», Пісторіус підкреслив важливість того, щоб рішення щодо танків Leopard 2 «було тісно узгоджене» з союзниками.

«Ми говоримо про важке броньоване озброєння, яке можна і потрібно використовувати в наступальних цілях, і ми повинні дуже ретельно зважувати, коли включати його в рівняння, і я вважаю, що це правильно і в інтересах Німеччини та Європи це робити, обережно, а не поспішно чи необачно», – додав Пісторіус.

Як повідомляв раніше "Голос Америки", прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 23 січня про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо можливості постачання Україні танків німецького виробництва Leopard2.

Підставою для сподівань польського урядовця стали слова Анналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка напередодні у Парижі сказала французьким журналістам, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям «Леопарди2» з польських арсеналів.

Разом з тим, найважливішим зараз польський прем’єр-міністр назвав «створення принаймні малої коаліції країн», які готові поділитися танками «Леопард2» з українцями.

Окрім Польщі, про наміри надати танки «Леопард» Україні також натякали представники Фінляндії, а також були повідомлення про таку можливість ще принаймні від трьох країн НАТО.

Як повідомляв раніше "Голос Америки", на останній зустрічі контактної групи з оборони України на американскькій авіаційній базі "Рамштайн" делегатам не вдалося ухвалити рішення щодо надання Україні танків.

Згідно із законодавством Німеччини, вироблену в країні зброю не можна реекспортувати без дозволу федерального уряду.

Відповідно до «Закону про контроль над військовою зброєю», уряд Німеччини повинен погодитися на будь-яке постачання зброї німецького виробництва в зону бойових дій.

В матеріалі використані джерела CNN та ARD Sunday