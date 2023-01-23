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- Голос Америки
США і Туреччина зустрілися з приводу F-35, наступна зустріч - в Анкарі
Делегації Міністерства оборони США та Міністерства національної оборони Туреччини провели другий раунд консультацій щодо F-35 у Вашингтоні.
Перший раунд цих перемовин відбувався в Анкарі. Там же, як домовилися делегації, триватиме і продовження консультацій навесні 2023 року, - інформує Пентагон.
Як повідомляв Голос Америки, Анкара була виключена з програми F-35 після придбання оборонних ракетних систем російського виробництва ЗРК С-400. Агентство «Франс-Прес» у 2021 році повідомляло, що Туреччина винайняла юридичну фірму у Вашингтоні, щоб лобіювати повернення Анкари до американської програми з виробництва винищувачів F-35.
Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. «Міністр Чавушоглу та держсекретар Блінкен підкреслили свою однозначну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України проти неприйнятної війни Росії та підтвердили свою підтримку пошуку рішення для припинення війни», – йдеться у спільній заяві.
Посадовці обговорили і “зміцнення координації та солідарності НАТО перед обличчям поточних загроз і викликів”, оскільки Туреччина була єдиним членом НАТО, який висловив опозицію щодо членства Швеції через занепокоєння тероризмом, - інформує CNN.
В матеріалі використані джерела Пентагону та CNN.
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З початку повномасштабного російського вторгнення Європейська комісія та країни Європейського Союзу надають значну підтримку Україні. У грудні Європейська рада погодила надати Україні фінансову допомогу на суму у 18 млрд євро, які Київ отримає впродовж 2023 року.
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Оксфордський словник пише про #StandWithUkraine у рейтингу найпопулярніших онлайн запитів-2022
Хештег #IStandWith увійшов до трійки найбільш вживаних у мовному онлайн просторі світу упродовж 2022 року, - свідчать підсумки Оксфордської мовної програми та Оксфордського словника. Однією з найпопулярніших варіацій хештегу став вислів #IStandWithUkraine та #StandWithUkraine.
Фраза англійською “I stand with” у контексті підтримки чи прийняття особи або явища сягає 14 століття, - пише сайт словника. Сам хештег #IStandWith виник у першому десятилітті 21 століття - перші приклади було зафіксовано ще у 2009 році. Вислів використовується в соціальних мережах для вираження солідарності з певною справою, групою чи людиною. За інформацією мовників із Оксфорда, «#IStandWith» було визначено як спосіб для людей висловити свою думку та узгодити свою позицію щодо конкретних подій. Це те, як люди демонструють активність в Інтернеті та висловлюються за те, у що вірять.
Дані соціальних мереж і оксфордських дослідників демонструють, що «#IStandWith» і його варіанти стали значно більш часто вживаними та помітними після березня 2022 року, що пов'язано із російським вторгненням в Україну, - пише офіційний сайт проекту Oxford Languages.
“Цього року часто використовуються #IStandWithUkraine і #StandWithUkraine. У цей неспокійний для багатьох рік «#IStandWith» використовувався, щоб продемонструвати підтримку низці причин, і дані свідчать про різке зростання кількості пошукових запитів в Інтернеті у 2022 році порівняно з 2021 роком”, - кажуть в Оксфорді.
Словом року 2022 Оксфордський словник назвав “goblin mode” (сленговий термін на позначення типу поведінки, який є беззастережно поблажливим, лінивим, неохайним або жадібним, як правило, у спосіб, що відкидає соціальні норми чи очікування).
Кембриджський словник назвав словом року “homer”, в один з днів 2022 року на сайті словника це слово отримало аж понад 65 000 пошукових запитів. Слово стосується бейсболу, коли гравець підвищує рахунок, вдаряючи по м’ячу, як правило, за межами ігрового поля, і може пробігти всі бази одночасно до стартової бази.
Словник Merriam-Webster назвав словом минулого року “ґазлайтинг” - маніпулювання свідомістю, грубе введення в оману, відвертий обман.
Електронні словники щодоби презентують “слово дня”, у тому числі мовні новотвори, а в кінці року підводять підсумки. Щодо нових слів, які народжуються відповідно до змінюваних реалій, то це, наприклад, слова на кшталт “smombie”. Назву утворено від скорочення двох слів “smartphone zombie” на позначення людей, що небезпечно гуляють вулицями, втупившись у мобільні телефони.
Переможці попередніх років (за версією Оксфордського словника) – наприклад, “vax” (2021), “climate emergency” (2019), selfie (2013).
Для довідки:
Oxford Languages - проект Оксфордського університету корінням з середини 19 століття, коли Лондонське філологічне товариство запропонувало повністю переглянути англійську мову. Від всесвітньо відомого Oxford Advanced Learner’s Dictionary до глобальної мовної програми проект публікує контент у друкованому, оцифрованому, онлайн форматах. За інноваційними методологіями і технологіями проект аналізує розвиток мови в режимі реального часу.
Як повідомляв Голос Америки, у 2020 році провідні словники англійської мови Merriam-Webster тa Dictionary.com головним пошуковим словом назвали "пандемія" (pandemic).
- Голос Америки
Берлін обіцяє найшвидшим часом ухвалити рішення щодо танків Leopard
Рішення щодо поставки в Україну танків Leopard 2 ухвалять найближчим часом, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пістоус, якого цитує канал CNN.
За даними видання, західні лідери чинять посилений тиск на Німеччину, щоб надіслати сучасне озброєння до Києва після неодноразових прохань президента Володимира Зеленського.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очікує своєчасного рішення про поставку танків, додавши, що вважає їх необхідними для наступу України на сході Луганської області та Донбасу.
«Усі розуміють потребу, яку він [президент України Володимир Зеленський] має, і всі розуміють необхідність, і тому найближчим часом буде ухвалене рішення, яким би воно не було», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
«Що потрібні танки, що потрібен наступальний рух щодо Донбасу, щодо Луганська, це абсолютно зрозуміло, але треба ще визначити, як це буде оснащено, до того ж є й інші держави, які можуть зробити свій внесок", - сказав міністр Пісторіус німецькому громадському мовнику ARD Sunday.
Хоча він описав Німеччину як «націю Леопардів», додавши, що на неї покладена «особлива відповідальність, яку ми повинні виконати», Пісторіус підкреслив важливість того, щоб рішення щодо танків Leopard 2 «було тісно узгоджене» з союзниками.
«Ми говоримо про важке броньоване озброєння, яке можна і потрібно використовувати в наступальних цілях, і ми повинні дуже ретельно зважувати, коли включати його в рівняння, і я вважаю, що це правильно і в інтересах Німеччини та Європи це робити, обережно, а не поспішно чи необачно», – додав Пісторіус.
Як повідомляв раніше "Голос Америки", прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 23 січня про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо можливості постачання Україні танків німецького виробництва Leopard2.
Підставою для сподівань польського урядовця стали слова Анналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка напередодні у Парижі сказала французьким журналістам, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям «Леопарди2» з польських арсеналів.
Разом з тим, найважливішим зараз польський прем’єр-міністр назвав «створення принаймні малої коаліції країн», які готові поділитися танками «Леопард2» з українцями.
Окрім Польщі, про наміри надати танки «Леопард» Україні також натякали представники Фінляндії, а також були повідомлення про таку можливість ще принаймні від трьох країн НАТО.
Як повідомляв раніше "Голос Америки", на останній зустрічі контактної групи з оборони України на американскькій авіаційній базі "Рамштайн" делегатам не вдалося ухвалити рішення щодо надання Україні танків.
Згідно із законодавством Німеччини, вироблену в країні зброю не можна реекспортувати без дозволу федерального уряду.
Відповідно до «Закону про контроль над військовою зброєю», уряд Німеччини повинен погодитися на будь-яке постачання зброї німецького виробництва в зону бойових дій.
В матеріалі використані джерела CNN та ARD Sunday
«Ми постійно тиснемо на уряд Берліна», – премʼєр-міністр Польщі. Відео
«Навіть якщо ми врешті-решт не отримаємо згоди (від Німеччини), у складі невеликої коаліції – навіть якщо німці не будуть у цій коаліції – ми все одно передамо наші танки разом з іншими Україні», – премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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