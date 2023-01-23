США і Туреччина зустрілися з приводу F-35, наступна зустріч - в Анкарі

Хештег #IStandWith увійшов до трійки найбільш вживаних у мовному онлайн просторі світу упродовж 2022 року, - свідчать підсумки Оксфордської мовної програми та Оксфордського словника. Однією з найпопулярніших варіацій хештегу став вислів #IStandWithUkraine та #StandWithUkraine.

Фраза англійською “I stand with” у контексті підтримки чи прийняття особи або явища сягає 14 століття, - пише сайт словника. Сам хештег #IStandWith виник у першому десятилітті 21 століття - перші приклади було зафіксовано ще у 2009 році. Вислів використовується в соціальних мережах для вираження солідарності з певною справою, групою чи людиною. За інформацією мовників із Оксфорда, «#IStandWith» було визначено як спосіб для людей висловити свою думку та узгодити свою позицію щодо конкретних подій. Це те, як люди демонструють активність в Інтернеті та висловлюються за те, у що вірять.

Дані соціальних мереж і оксфордських дослідників демонструють, що «#IStandWith» і його варіанти стали значно більш часто вживаними та помітними після березня 2022 року, що пов'язано із російським вторгненням в Україну, - пише офіційний сайт проекту Oxford Languages .

“Цього року часто використовуються #IStandWithUkraine і #StandWithUkraine. У цей неспокійний для багатьох рік «#IStandWith» використовувався, щоб продемонструвати підтримку низці причин, і дані свідчать про різке зростання кількості пошукових запитів в Інтернеті у 2022 році порівняно з 2021 роком”, - кажуть в Оксфорді.

Словом року 2022 Оксфордський словник назвав “goblin mode” (сленговий термін на позначення типу поведінки, який є беззастережно поблажливим, лінивим, неохайним або жадібним, як правило, у спосіб, що відкидає соціальні норми чи очікування).

Кембриджський словник назвав словом року “homer”, в один з днів 2022 року на сайті словника це слово отримало аж понад 65 000 пошукових запитів. Слово стосується бейсболу, коли гравець підвищує рахунок, вдаряючи по м’ячу, як правило, за межами ігрового поля, і може пробігти всі бази одночасно до стартової бази.

Словник Merriam-Webster назвав словом минулого року “ґазлайтинг” - маніпулювання свідомістю, грубе введення в оману, відвертий обман.

Електронні словники щодоби презентують “слово дня”, у тому числі мовні новотвори, а в кінці року підводять підсумки. Щодо нових слів, які народжуються відповідно до змінюваних реалій, то це, наприклад, слова на кшталт “smombie”. Назву утворено від скорочення двох слів “smartphone zombie” на позначення людей, що небезпечно гуляють вулицями, втупившись у мобільні телефони.

Переможці попередніх років (за версією Оксфордського словника) – наприклад, “vax” (2021), “climate emergency” (2019), selfie (2013).

Для довідки:

Oxford Languages - проект Оксфордського університету корінням з середини 19 століття, коли Лондонське філологічне товариство запропонувало повністю переглянути англійську мову. Від всесвітньо відомого Oxford Advanced Learner’s Dictionary до глобальної мовної програми проект публікує контент у друкованому, оцифрованому, онлайн форматах. За інноваційними методологіями і технологіями проект аналізує розвиток мови в режимі реального часу.

Як повідомляв Голос Америки, у 2020 році провідні словники англійської мови Merriam-Webster тa Dictionary.com головним пошуковим словом назвали "пандемія" (pandemic).