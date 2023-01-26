Росія почала окупацію України ще 2014 року, каже Європейський суд з прав людини і береться судити

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 25 січня відкрив шлях для подальших міждержавних судових справ проти Росії пов’язаних з російською агресією щодо України, а також для тисяч індивідуальних позивачів зі справами внаслідок війни, починаючи з російського захоплення Криму і українських територій на Донбасі.

Одним з ключових елементів рішення оголошеного ЄСПЛ у Страсбурзі є визнання, що Москва фактично причетна до подій на українській території ще з весни 2014 року і тому несе відповідальність.

«Серед іншого суд з’ясував, що території на сході України з 11 травня 2014 року і принаймні до 26 січня 2022 року були під юрисдикцією Російської Федерації. Він посилається на присутність російських військовослужбовців на сході України з квітня 2014 року і на великомасштабне розташування російських військ найпізніше з серпня 2014 року», - сказано у повідомленні суду.

Нам треба мати юридичні підстави для наших вимог.

Це технічне рішення у відповідь на позови України та Нідерландів означає, що в ЄСПЛ почнуться суттєві стадії низки процесів пов’язаних з російською війною в Україні.

Росія відкидає звинувачення і у вересні 2022 року вийшла з Європейської конвенції з прав людини, але створений відповідно до тієї конвенції суд може розглядати позови щодо дій російської держави до того моменту.

Українські позови проти Росії в ЄСПЛ стосуються російської окупації Криму та порушень прав людини на де факто контрольованих Росією територіях Донецької і Луганської областей з 2014 року, а також звинувачень про злочини росіян після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Нідерландам це зокрема відкриває наступні можливості у домаганнях відшкодувань від Росії за збиття над східною Україною авіалайнера рейсу МН17, в якому 17 липня 2014 року загинули 298 людей - переважно нідерландців та громадян інших країн.

У листопаді 2022 року нідерландський суд назвав винними у збитті літака чотирьох чоловіків, які у взаємодії з російськими військовими та спецслужбами збили літак з ракетної установки завезеної з Росії.

«Європейський суд з прав людини підтвердив причетність Росії до збиття рейсу МН17. Це ключовий момент і перше рішення міжнародного суду в цій справі», - написав у Twitter нідерландський міністр закордонних справ Вопке Гекстра.

Росія досі ігнорувала багато рішень ЄСПЛ, але український адвокат Іван Ліщина зауважив у розмові з «Голосом Америки», що постанови цього суду матимуть значення не лише для його подальшої роботи, але й будуть використані, наприклад, у позовах українських компаній до міжнародних інвестиційних арбітражів для вимог відшкодувань від Росії за втрачене впродовж років війни.

Щоб люди, озираючись на цю війну, мали спільне розуміння, яке зокрема базуватиметься і на судових рішеннях, того, що саме сталося і хто відповідальний.

«Прямо зараз ми компенсації від Росії напевне не отримаємо. Але без цієї підготовчої роботи неможливо буде отримувати компенсації у майбутньому… Нам треба мати юридичні підстави для наших вимог», - сказав Іван Ліщина, який раніше був заступником міністра юстиції України.

Доцентка міжнародного кримінального права Амстердамського університету Маріке де Гоон вказує також на ширше значення рішень міжнародних судів щодо Росії.

«Ця війна в Україні також є інформаційною війною. Росія заперечує те, що вона там робить. Тому дуже важливо, щоб саме судді й суди відкрито зважували докази і виносили авторитетні рішення на підставі твердих фактів, а не лише ознак чи припущень», - сказала Маріке де Гоон «Голосу Америки».

Вона визнала, що міжнародне судочинство працює надто повільно, але за її словами «це важливо для майбутнього».

«Також для майбутніх поколінь, коли, сподіваємося, що українське і російське суспільства зможуть відбудовувати якісь відносини, то важливо буде це робити на точних історичних записах. Щоб люди, озираючись на цю війну, мали спільне розуміння, яке зокрема базуватиметься і на судових рішеннях, того, що саме сталося і хто відповідальний», - сказала Маріке де Гоон.

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