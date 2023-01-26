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Politico: США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні
США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, незважаючи на побоювання ескалації конфлікту, пише видання Politico із посиланням на західних військових чиновників.
Для України боротьба за отримання танків була лише початком, тепер тривають внутрішні дебати про постачання Україні винищувачів.
«Наступним природним кроком будуть винищувачі», – цитує видання слова дипломата однієї з країн Європи.
Обговорення поставок винищувачів буде ще складнішим, ніж суперечка про танки, пише Politico. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею марною, але побоювання ескалації залишаються високими.
Вашингтон заявив Києву, що наразі поставки військових літаків неможливі, вказує співрозмовник видання: «Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія по HIMARS, та вона зрушила. Потім це були бойові танки, і це теж рухається», додало джерело.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра раніше заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо їх запросить Київ.
Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер минулого місяця заявив, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам.
25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».
У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.
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Новий ракетний удар Росії не зупинить захисників Україні та міжнародну підтримку - посол США
Росія провела нові ракетні удари по території України лише через день, після того, як низка держав оголосили про плани надати Україні важкі танки.
Українські ППО знищили 47 крилатих ракет, включаючи 20 в районі Києва, повідомив в соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!" – написав Залужний.
В Києві в результаті атаки загинула людина, ще двоє поранено, повідомила Київська міська військова адміністрація.
На Одещині через ракетний удар 26 січня, пошкоджено об'єкти інфраструктури, заявила регіональна адміністрація. Повідомляється також про удари на Волині.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала напад "жорстокою атакою" і "стратегічною поразкою".
"Хвилі російських безпілотників та ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину підтримку", - твітує посол.
Посолка Великої Британії подякувала українським ППО за роботу, можливість працювати в безпеці в Києві і порятунок "можливо незліченної кількості життів".
"Протиповітряна оборона працює вночі проти повітряних нападів, рятує, можливо, незліченну кількість життів в Києві та поза ним, –написала посадовиця у Twitter. - Як і всі, ми, можливо недоспали. Однак, ми вдячні за можливість працювати тут в безпеці".
В середу президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк M1 Abrams і вітають рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.
Американський глава держави заявив, що Abrams - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".
Про надання танків повідомили і інші держави.
Росія почала окупацію України ще 2014 року, каже Європейський суд з прав людини і береться судити
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 25 січня відкрив шлях для подальших міждержавних судових справ проти Росії пов’язаних з російською агресією щодо України, а також для тисяч індивідуальних позивачів зі справами внаслідок війни, починаючи з російського захоплення Криму і українських територій на Донбасі.
Одним з ключових елементів рішення оголошеного ЄСПЛ у Страсбурзі є визнання, що Москва фактично причетна до подій на українській території ще з весни 2014 року і тому несе відповідальність.
«Серед іншого суд з’ясував, що території на сході України з 11 травня 2014 року і принаймні до 26 січня 2022 року були під юрисдикцією Російської Федерації. Він посилається на присутність російських військовослужбовців на сході України з квітня 2014 року і на великомасштабне розташування російських військ найпізніше з серпня 2014 року», - сказано у повідомленні суду.
Нам треба мати юридичні підстави для наших вимог.Іван Ліщина
Це технічне рішення у відповідь на позови України та Нідерландів означає, що в ЄСПЛ почнуться суттєві стадії низки процесів пов’язаних з російською війною в Україні.
Росія відкидає звинувачення і у вересні 2022 року вийшла з Європейської конвенції з прав людини, але створений відповідно до тієї конвенції суд може розглядати позови щодо дій російської держави до того моменту.
Українські позови проти Росії в ЄСПЛ стосуються російської окупації Криму та порушень прав людини на де факто контрольованих Росією територіях Донецької і Луганської областей з 2014 року, а також звинувачень про злочини росіян після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Нідерландам це зокрема відкриває наступні можливості у домаганнях відшкодувань від Росії за збиття над східною Україною авіалайнера рейсу МН17, в якому 17 липня 2014 року загинули 298 людей - переважно нідерландців та громадян інших країн.
У листопаді 2022 року нідерландський суд назвав винними у збитті літака чотирьох чоловіків, які у взаємодії з російськими військовими та спецслужбами збили літак з ракетної установки завезеної з Росії.
«Європейський суд з прав людини підтвердив причетність Росії до збиття рейсу МН17. Це ключовий момент і перше рішення міжнародного суду в цій справі», - написав у Twitter нідерландський міністр закордонних справ Вопке Гекстра.
Росія досі ігнорувала багато рішень ЄСПЛ, але український адвокат Іван Ліщина зауважив у розмові з «Голосом Америки», що постанови цього суду матимуть значення не лише для його подальшої роботи, але й будуть використані, наприклад, у позовах українських компаній до міжнародних інвестиційних арбітражів для вимог відшкодувань від Росії за втрачене впродовж років війни.
Щоб люди, озираючись на цю війну, мали спільне розуміння, яке зокрема базуватиметься і на судових рішеннях, того, що саме сталося і хто відповідальний.Маріке де Гоон
«Прямо зараз ми компенсації від Росії напевне не отримаємо. Але без цієї підготовчої роботи неможливо буде отримувати компенсації у майбутньому… Нам треба мати юридичні підстави для наших вимог», - сказав Іван Ліщина, який раніше був заступником міністра юстиції України.
Доцентка міжнародного кримінального права Амстердамського університету Маріке де Гоон вказує також на ширше значення рішень міжнародних судів щодо Росії.
«Ця війна в Україні також є інформаційною війною. Росія заперечує те, що вона там робить. Тому дуже важливо, щоб саме судді й суди відкрито зважували докази і виносили авторитетні рішення на підставі твердих фактів, а не лише ознак чи припущень», - сказала Маріке де Гоон «Голосу Америки».
Вона визнала, що міжнародне судочинство працює надто повільно, але за її словами «це важливо для майбутнього».
«Також для майбутніх поколінь, коли, сподіваємося, що українське і російське суспільства зможуть відбудовувати якісь відносини, то важливо буде це робити на точних історичних записах. Щоб люди, озираючись на цю війну, мали спільне розуміння, яке зокрема базуватиметься і на судових рішеннях, того, що саме сталося і хто відповідальний», - сказала Маріке де Гоон.
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