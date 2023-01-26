Politico: США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні

США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, незважаючи на побоювання ескалації конфлікту, пише видання Politico із посиланням на західних військових чиновників.

Для України боротьба за отримання танків була лише початком, тепер тривають внутрішні дебати про постачання Україні винищувачів.

«Наступним природним кроком будуть винищувачі», – цитує видання слова дипломата однієї з країн Європи.

Обговорення поставок винищувачів буде ще складнішим, ніж суперечка про танки, пише Politico. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею марною, але побоювання ескалації залишаються високими.

Вашингтон заявив Києву, що наразі поставки військових літаків неможливі, вказує співрозмовник видання: «Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія по HIMARS, та вона зрушила. Потім це були бойові танки, і це теж рухається», додало джерело.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра раніше заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо їх запросить Київ.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер минулого місяця заявив, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам.

25 січня після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.