Чи вплинуть корупційні скандали на американську допомогу Україні? Інтерв'ю з керівником урядової інвестиційної агенції США

Із новими інвестиціями для української економіки та бізнесу та проєктами на майбутнє до Києва приїжджав Скотт Нейтан. Він – виконавчий директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка є установою уряду США з фінансування розвитку. Трохи більше як місяць тому, в грудні минулого року, разом із командою побували у Львові. Нині ж із інвестиційними планами відвідали українську столицю. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Скотт Нейтан розповів:

про те, у які проєкти в Україні інвестує його корпорація;

якою є стратегія відродження української економіки;

чи можуть вплинути на допомогу США корупційні скандали та звільнення всередині України.

– Ви вже вдруге з візитом в Україні після початку широкомасштабної війни. Чи можете розповісти, чим займаєтеся тут? І про ті проєкти, які вже розпочали в Україні?

– Ви абсолютно праві! Це мій другий візит за останні два місяці. У грудні я мав честь побувати у Львові, де ми оголосили про кілька переказів коштів. Зокрема, йдеться про підтримку банку «Львів», щоб гарантувати кредити для малого бізнесу.

Також ми оголосили про грант технічної допомоги для Українського католицького університету. Це дозволить йому розширити можливості для онлайн-навчання, щоб давати освіту ще більшій кількості студентів.

Тоді я пообіцяв, що ми повернемося, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку буде тут, в Україні, щоб підтримати економіку. І тому я сьогодні тут оголошую про нові інвестиції, а також налагоджую лінію комунікацій для майбутніх проєктів розвитку.

Все для того, щоб у подальшому ми могли долучитися до підтримки українського бізнесу та економіки. Я оголосив, що ми збираємося мобілізувати 250 мільйонів доларів на підтримку малого бізнесу та фінансових установ.

Також ми оголосили листи про наміри підтримати інвестиційну компанію Horizon Capital, яка інвестуватиме у високоприбуткові технології в Україні. Заявили про підтримку і мережі клінік «Добробут», яка створюватиме реабілітаційний центр, щоб надавати критично важливі медичні послуги.

Також ми оголосили, що відправимо сюди частину наших співробітників з Вашингтону із тимчасовими завданнями. Вони повинні будуть шукати проєкти, працювати з великою кількістю партнерів, щоб знайти більше способів залучити інвестиції.

Ми працюємо з нашими колегами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Міністерством економіки тут, в Україні, щоб пришвидшити належну перевірку та знайти нові можливості через їхній проєкт «Advantage Ukraine» («Конкурентоспроможна економіка України» – ред.).

Завдяки всім цим проєктам, завдяки усім їхнім зусиллям, я переконаний, ми зможемо мобілізувати понад 1 мільярд доларів США для підтримки українського бізнесу та економіки.

– Якою є ваша стратегія сприяння відродженню української економіки? Які основні виклики на тлі війни?

– Наша стратегія полягає в тому, щоб завдяки нашій команді забезпечити необхідний капітал і допомогти бізнесу розвиватися. Ми підтримуємо приватний сектор і віримо, що саме він є основою економічного зростання.

Звичайно, враховуючи жахливу ситуацію, спричинену жорстоким і невиправданим вторгненням Росії та війною, яка все ще триває, існує величезна потреба у підтримці. Через безпекову допомогу, через фінансові перекази США зобов’язалися допомогти разом із партнерами українській економіці.

Але наша Корпорація з фінансування міжнародного розвитку зацікавлена саме в підтримці приватного сектора – двигуна економічного зростання. Чи то малий бізнес, чи енергетична інфраструктура, технології, охорона здоров’я, сільське господарство, логістика – це сектори, у яких ми шукаємо можливість підтримувати приватний бізнес.

– Минулого тижня кілька українських високопосадовців були звільнені або змушені піти у відставку через звинувачення у корупції. Чи не позначиться це на надходженні допомоги від США?

– Всюди, де працюють інвестиції розвитку, президент Байден дуже відданий високим стандартам, стандартам поваги до місцевих законів і умов, відкритості, прозорості, і наша корпорація реалізує це у ретельній роботі та у розумінні того, ким є наші клієнти. Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів.

Також ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції – їх виконавців, за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо, ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості.

– Ми говоримо напередодні саміту Україна-ЄС. Чи можете ви порівняти проєкти розвитку, які США започатковують в Україні, з ініціативами ЄС? Як ви координуєте роботу, щоб забезпечити найкращий результат?

– Що ж, координація є критично важливою. Разом із нашими партнерами ми надаємо підтримку Україні, і дуже важливо, щоб усі ми працювали разом зараз – у межах допомоги в сфері безпеки, фінансової підтримки та просування вперед.

Наша корпорація з фінансування міжнародного розвитку зараз зосереджена на підтримці саме економіки. Як і інші інституції, ми працюємо з ними як з партнерами і сподіваємося на необхідні координацію та нагляд, щоб переконатися, що будуть зроблені найефективніші інвестиції для підтримки зусиль України з розбудови економіки в майбутньому.

– Уявіть, що завтра війна закінчиться. Скільки може тривати післявоєнне відновлення? Від чого це буде залежати? І яка роль іноземних інвестицій?

– Я хочу переадресувати це питання до українських посадовців та українського бізнесу, тому що вони будуть тримати першість, і це надзвичайно важливо – саме українське лідерство.

Вони всі мають постійну підтримку та партнерство Сполучених Штатів і наших союзників. Щодо моєї організації, DFC була тут задовго до війни, ми тут зараз, щоб у цей критичний момент зберегти економіку, і будемо тут у майбутньому, щоб, як ваші партнери, запевнити – ми зможемо відбудувати і втримати економіку.

Нагадаємо, напередодні українські правоохоронці повідомили про чергові обшуки в низки осіб та посадовців, а також у держструктурах у справах про корупцію.

Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що наразі повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».

У січні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються».

За даними телеканалу СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Раніше Державний департамент США заявив, що їм «невідомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками.

У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.