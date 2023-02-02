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Чи вплинуть корупційні скандали на американську допомогу Україні? Інтерв'ю з керівником урядової інвестиційної агенції США
Із новими інвестиціями для української економіки та бізнесу та проєктами на майбутнє до Києва приїжджав Скотт Нейтан. Він – виконавчий директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка є установою уряду США з фінансування розвитку. Трохи більше як місяць тому, в грудні минулого року, разом із командою побували у Львові. Нині ж із інвестиційними планами відвідали українську столицю. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Скотт Нейтан розповів:
- про те, у які проєкти в Україні інвестує його корпорація;
- якою є стратегія відродження української економіки;
- чи можуть вплинути на допомогу США корупційні скандали та звільнення всередині України.
– Ви вже вдруге з візитом в Україні після початку широкомасштабної війни. Чи можете розповісти, чим займаєтеся тут? І про ті проєкти, які вже розпочали в Україні?
– Ви абсолютно праві! Це мій другий візит за останні два місяці. У грудні я мав честь побувати у Львові, де ми оголосили про кілька переказів коштів. Зокрема, йдеться про підтримку банку «Львів», щоб гарантувати кредити для малого бізнесу.
Також ми оголосили про грант технічної допомоги для Українського католицького університету. Це дозволить йому розширити можливості для онлайн-навчання, щоб давати освіту ще більшій кількості студентів.
Тоді я пообіцяв, що ми повернемося, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку буде тут, в Україні, щоб підтримати економіку. І тому я сьогодні тут оголошую про нові інвестиції, а також налагоджую лінію комунікацій для майбутніх проєктів розвитку.
Все для того, щоб у подальшому ми могли долучитися до підтримки українського бізнесу та економіки. Я оголосив, що ми збираємося мобілізувати 250 мільйонів доларів на підтримку малого бізнесу та фінансових установ.
Також ми оголосили листи про наміри підтримати інвестиційну компанію Horizon Capital, яка інвестуватиме у високоприбуткові технології в Україні. Заявили про підтримку і мережі клінік «Добробут», яка створюватиме реабілітаційний центр, щоб надавати критично важливі медичні послуги.
Також ми оголосили, що відправимо сюди частину наших співробітників з Вашингтону із тимчасовими завданнями. Вони повинні будуть шукати проєкти, працювати з великою кількістю партнерів, щоб знайти більше способів залучити інвестиції.
Ми працюємо з нашими колегами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Міністерством економіки тут, в Україні, щоб пришвидшити належну перевірку та знайти нові можливості через їхній проєкт «Advantage Ukraine» («Конкурентоспроможна економіка України» – ред.).
Завдяки всім цим проєктам, завдяки усім їхнім зусиллям, я переконаний, ми зможемо мобілізувати понад 1 мільярд доларів США для підтримки українського бізнесу та економіки.
– Якою є ваша стратегія сприяння відродженню української економіки? Які основні виклики на тлі війни?
– Наша стратегія полягає в тому, щоб завдяки нашій команді забезпечити необхідний капітал і допомогти бізнесу розвиватися. Ми підтримуємо приватний сектор і віримо, що саме він є основою економічного зростання.
Звичайно, враховуючи жахливу ситуацію, спричинену жорстоким і невиправданим вторгненням Росії та війною, яка все ще триває, існує величезна потреба у підтримці. Через безпекову допомогу, через фінансові перекази США зобов’язалися допомогти разом із партнерами українській економіці.
Але наша Корпорація з фінансування міжнародного розвитку зацікавлена саме в підтримці приватного сектора – двигуна економічного зростання. Чи то малий бізнес, чи енергетична інфраструктура, технології, охорона здоров’я, сільське господарство, логістика – це сектори, у яких ми шукаємо можливість підтримувати приватний бізнес.
– Минулого тижня кілька українських високопосадовців були звільнені або змушені піти у відставку через звинувачення у корупції. Чи не позначиться це на надходженні допомоги від США?
– Всюди, де працюють інвестиції розвитку, президент Байден дуже відданий високим стандартам, стандартам поваги до місцевих законів і умов, відкритості, прозорості, і наша корпорація реалізує це у ретельній роботі та у розумінні того, ким є наші клієнти. Ми перевіряємо наших потенційних ділових партнерів.
Також ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції – їх виконавців, за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо, ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості.
– Ми говоримо напередодні саміту Україна-ЄС. Чи можете ви порівняти проєкти розвитку, які США започатковують в Україні, з ініціативами ЄС? Як ви координуєте роботу, щоб забезпечити найкращий результат?
– Що ж, координація є критично важливою. Разом із нашими партнерами ми надаємо підтримку Україні, і дуже важливо, щоб усі ми працювали разом зараз – у межах допомоги в сфері безпеки, фінансової підтримки та просування вперед.
Наша корпорація з фінансування міжнародного розвитку зараз зосереджена на підтримці саме економіки. Як і інші інституції, ми працюємо з ними як з партнерами і сподіваємося на необхідні координацію та нагляд, щоб переконатися, що будуть зроблені найефективніші інвестиції для підтримки зусиль України з розбудови економіки в майбутньому.
– Уявіть, що завтра війна закінчиться. Скільки може тривати післявоєнне відновлення? Від чого це буде залежати? І яка роль іноземних інвестицій?
– Я хочу переадресувати це питання до українських посадовців та українського бізнесу, тому що вони будуть тримати першість, і це надзвичайно важливо – саме українське лідерство.
Вони всі мають постійну підтримку та партнерство Сполучених Штатів і наших союзників. Щодо моєї організації, DFC була тут задовго до війни, ми тут зараз, щоб у цей критичний момент зберегти економіку, і будемо тут у майбутньому, щоб, як ваші партнери, запевнити – ми зможемо відбудувати і втримати економіку.
Нагадаємо, напередодні українські правоохоронці повідомили про чергові обшуки в низки осіб та посадовців, а також у держструктурах у справах про корупцію.
Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що наразі повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».
У січні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються».
За даними телеканалу СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.
Раніше Державний департамент США заявив, що їм «невідомо про участь будь-якої допомоги США» в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.
Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками.
У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.
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Українці завершать навчання у США на системах Patriot уже за кілька тижнів - аташе з питань оборони
Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів. Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.
“Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,” - сказав аташе.
На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.
“Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати”, - зазначив аташе.
Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.
Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.
Точну кількість українців, які проходять тренування у США, аташе не назвав. Утім зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання - в наданні більшої кількості цих систем.
“Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання”, - зазначив Кременецький.
21 грудня 2022 року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, в який уперше включили систему протиповітряної оборони Patriot.
- Голос Америки
"Наш моральний обов'язок – допомагати Україні, чим тільки можемо" – міністерка оборони Латвії
Через Україну проходить "лінія оборони Балтії" й українці "боронять усю західну цивілізацію", заявила в інтерв'ю Голосу Америки міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. Вона пояснила, що саме через це її країна є серед найбільших прихильників надання допомоги Україні.
Латвійська урядовиця сказала, що на неї справила велике враження поїздка до Бучі та Ірпеня, які "стали щитом для Києва" у перші тижні війни.
"В Україні я побачила, скільки українці вкладають у захист своєї країни. Я бачила їхню витривалість і хоробрість, – сказала Мурнієце. - Українці борються за існування їх самих як народу, за існування України як держави, і своєї нації. Тому наш моральний обов’язок – допомагати Україні чим тільки можемо".
За її словами, військова допомога Латвії Україні становить 1% ВВП країни, і Рига нещодавно оголосила "найновіший пакет військової допомоги Україні, куди увійшли ЗРК Stinger, вертольоти Мі-17, безпілотники, десятки кулеметів із боєприпасами". Також країна проводить навчання українських військових на своїй території.
"Ми взяли на себе зобов’язання цього року провести тренування для 2 тисяч українських військових. Це вдвічі більше, ніж торік. Це досить велика кількість солдатів, і ми пропонуємо різні навчальні курси, починаючи з базової підготовки піхоти, розмінування, а також медичні курси, стрілецьку підготовку", – сказала міністерка у розмові з кореспондентом Голосу Америки Рікардо Маркіна.
Також за словами урядовиці, Рига надсилає до України безпілотники Atlas та Penguin, які, за словами міністра оборони України Олексія Резникова, дуже потрібні Україні, адже військові, каже міністр, "потребують усі види дронів".
У вівторок посадовці з країн Балтії та Польща висловили підтримку Україну в її прагненні отримати західні винищувачі. "Україні потрібні винищувачі… ракети, танки. Треба діяти", – заявив напередодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Ризі на прес-конференції з балтійськими та польськими колегами.
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Нині прем'єр-міністр Матеуш Моравецький знову припустив передачу Україні винищувачів F-16 за умов відповідного спільного рішення НАТО. Раніше українська сторона заявляла, що Польща надсилає "позитивні сигнали" про відправлення бойових літаків до Києва. Натомість цього тижня заступник Міністра оборони країни Войцех Скуркевич повідомляв, що Польща не планує передавати Україні винищувачі F-16.
Також як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання журналістки Юлії Ярмоленко, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні. А Велика Британія також не вважає доцільним надсилати свої бойові літаки в Україну, заявив днями речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Водночас деякі західні оглядачі та американські конгресмени вважають, що рішення не надавати Україні винищувачі F-16 не є остаточним. На думку експертів, якщо Джо Байден змінить своє рішення, він матиме підтримку в Конгресі США та серед деяких союзників по НАТО.
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