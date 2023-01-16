Російські війська ґвалтували українських жінок, чоловіків і дітей на окупованих територіях - NYT

На окупованих територіях України російські війська скоювали сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків і дітей. Розповідь про відповідні задокументовані свідчення слідчих опублікувало видання The New York Times.

“Це огидно, і за це має настати відповідальність”, - написала сьогодні у Twitter посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, реагуючи на інформацію, наведену в статті. Вона назвала наведені випадки "гарно задокументованими".

Українські слідчі документують злочини сексуального характеру у всіх регіонах, де побували російські війська, включаючи зґвалтування, примушування до оголення і тортури: у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, а також на Херсонщині, пише видання.

Докази свідчать, що російські сили використовували сексуальні злочини як зброю війни, - розповіла виданню The New York Times Анна Сосонська, слідча Генеральної прокурори України.

Жертвами ставали люди віком від 80 років до 4-річної дівчинки, йдеться у звіті слідчих прокуратури. У ньому також детально описано понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.

Анна Сосонська нагадала, що сексуальні злочини, будучи поширеними та нищівними під час війни, часто залишаються прихованими під шаром сорому, стигми та страху.

За інформацією The New York Times, прокурор Генпрокуратури України Ірина Діденко відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, але справжня кількість, за її словами, «набагато, набагато більше». За її словами, в одному раніше окупованому селі Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей зазнали таких же тортур у російських ізоляторах.

Офіційна Москва традиційно заперечує звинувачення в порушеннях прав людини, незважаючи на численні докази та звіти, зібрані українськими та міжнародними слідчими. Тоді як жертви злочинів продовжують жити в страху через отриману травму. Так, The New York Times цитує 42-річну жінку з Київської області, яка тремтить, коли розповідає про події початку березня, коли російські солдати застрелили її сусіда, а потім зґвалтували її і сусідову дружину. Тепер коли відключається електрика, жінку щоразу охоплює страх, що вони можуть повернутися.

Вейн Джордаш, британський юрист, який консультує українську прокуратуру, сказав, що бачить ознаки мовчазної згоди командирів серед справ, які він розглянув. Свідки повідомили, що командири наказували зґвалтувати або давали вказівки, які наводили на думку, що вони потурали цьому, наприклад, казали солдатам “трохи розслабитися”. У Херсоні слідчі знайшли щонайменше чотири великі слідчі ізолятори з промовистими доказами системних тортур під час російської окупації.

“Є докази того, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували”, - розповів Вейн Джордаш агенції Reuters .

Іноземні ЗМІ озвучують труднощі, з якими стикаються жертви насилля, повідомляючи про злочини. Їм важко знайти підтримку від оточення, а у часи війни може виникнути і підозра у "братанні" з ворогом. Дехто з жертв мають суїцидальні думки, інші бояться військової форми та чоловіків взагалі. Лікарі та психологи із міжнародних організацій допомагають їм почати процес загоєння травм.

The New York Times описав тортури над жінкою з Херсона, яку восени мордували 14 днів, зламавши ребро, накладаючи на її ноги, руки та мочки вух затискачі, щоб пропустити через тіло електричний струм, також обливаючи його водою, щоб посилити дію струму. Росіяни знали, що вона працювала з волонтерами, доставляючи допомогу з підконтрольної Україні території мирним жителям Херсона. Вони вимагали від неї зняти пропагандистське відео та розповсюдити матеріали від імені "Єдиної Росії", правлячої політичної партії президента Путіна.

“Це частина геноциду”, – сказала виданню прокурор Ірина Діденко.