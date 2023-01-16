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Російські війська ґвалтували українських жінок, чоловіків і дітей на окупованих територіях - NYT
На окупованих територіях України російські війська скоювали сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків і дітей. Розповідь про відповідні задокументовані свідчення слідчих опублікувало видання The New York Times.
“Це огидно, і за це має настати відповідальність”, - написала сьогодні у Twitter посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, реагуючи на інформацію, наведену в статті. Вона назвала наведені випадки "гарно задокументованими".
Українські слідчі документують злочини сексуального характеру у всіх регіонах, де побували російські війська, включаючи зґвалтування, примушування до оголення і тортури: у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, а також на Херсонщині, пише видання.
Докази свідчать, що російські сили використовували сексуальні злочини як зброю війни, - розповіла виданню The New York Times Анна Сосонська, слідча Генеральної прокурори України.
Жертвами ставали люди віком від 80 років до 4-річної дівчинки, йдеться у звіті слідчих прокуратури. У ньому також детально описано понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.
Анна Сосонська нагадала, що сексуальні злочини, будучи поширеними та нищівними під час війни, часто залишаються прихованими під шаром сорому, стигми та страху.
За інформацією The New York Times, прокурор Генпрокуратури України Ірина Діденко відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, але справжня кількість, за її словами, «набагато, набагато більше». За її словами, в одному раніше окупованому селі Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей зазнали таких же тортур у російських ізоляторах.
Офіційна Москва традиційно заперечує звинувачення в порушеннях прав людини, незважаючи на численні докази та звіти, зібрані українськими та міжнародними слідчими. Тоді як жертви злочинів продовжують жити в страху через отриману травму. Так, The New York Times цитує 42-річну жінку з Київської області, яка тремтить, коли розповідає про події початку березня, коли російські солдати застрелили її сусіда, а потім зґвалтували її і сусідову дружину. Тепер коли відключається електрика, жінку щоразу охоплює страх, що вони можуть повернутися.
Вейн Джордаш, британський юрист, який консультує українську прокуратуру, сказав, що бачить ознаки мовчазної згоди командирів серед справ, які він розглянув. Свідки повідомили, що командири наказували зґвалтувати або давали вказівки, які наводили на думку, що вони потурали цьому, наприклад, казали солдатам “трохи розслабитися”. У Херсоні слідчі знайшли щонайменше чотири великі слідчі ізолятори з промовистими доказами системних тортур під час російської окупації.
“Є докази того, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували”, - розповів Вейн Джордаш агенції Reuters.
Іноземні ЗМІ озвучують труднощі, з якими стикаються жертви насилля, повідомляючи про злочини. Їм важко знайти підтримку від оточення, а у часи війни може виникнути і підозра у "братанні" з ворогом. Дехто з жертв мають суїцидальні думки, інші бояться військової форми та чоловіків взагалі. Лікарі та психологи із міжнародних організацій допомагають їм почати процес загоєння травм.
The New York Times описав тортури над жінкою з Херсона, яку восени мордували 14 днів, зламавши ребро, накладаючи на її ноги, руки та мочки вух затискачі, щоб пропустити через тіло електричний струм, також обливаючи його водою, щоб посилити дію струму. Росіяни знали, що вона працювала з волонтерами, доставляючи допомогу з підконтрольної Україні території мирним жителям Херсона. Вони вимагали від неї зняти пропагандистське відео та розповсюдити матеріали від імені "Єдиної Росії", правлячої політичної партії президента Путіна.
“Це частина геноциду”, – сказала виданню прокурор Ірина Діденко.
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Фінляндія може передати Україні танки Leopard із дозволу Німеччини
Позиція Фінляндії щодо надання Україні танків Leopard залежить від рішення Берліна. Про це у понеділок, 16 січня, заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, повідомляє Reuters.
“Те, як ми вчинимо з танками Leopard, багато в чому залежить від керівництва Німеччини. Для цього потрібен німецький дозвіл на експорт, і, крім того, німецька оборонна промисловість відіграє дуже важливу роль в отриманні замінного обладнання», - зазначив Савола.
Як заявив минулого тижня президент Фінляндії Саулі Нііністо, питання надання танків Україні ймовірно обговорять цього тижня під час зустрічі “країн-однодумців” у Таллінні, а також на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня, яка пройде під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна.
За словами Нііністьо, Фінляндія може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2, якщо більша група європейських країн також вирішить це зробити.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок, 16 січня, також висловив сподівання, що Німеччина незабаром схвалить передачу бойових танків Україні, повідомляє AP. На думку Моравецького, уряд Німеччини відреагує на зростаючий міжнародний тиск, оскільки Росія невпинно здійснює напади на цивільне населення, житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. "Я не можу уявити, щоб Німеччина змусила нас довго чекати на таку угоду", - сказав Моравецький
11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна планує відправити в Україну 14 танків Leopard 2 німецького виробництва, але хоче, щоб ця поставка була частиною скоординованих зусиль союзників по НАТО.
Днями видання Politico написало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину, аби розпочати процес постачання європейськими країнами танків Leopard 2. На тлі критики щодо поставок озброєнь Україні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку.
Минулого тижня речниця уряду Німеччини Крістіане Хофман у коментарі польському виданню Interia заявила, що без дозволу уряду Німеччини передача в Україну танків німецького виробництва буде незаконною. При цьому вона чітко не відповіла, чи готовий Берлін погодити ці поставки. "Ми не кажемо "ні" передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту щодо цього", - сказала Хофман.
Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на власні джерела повідомляло, що Київ попросив Захід про термінові постачання сучасних танків, аби досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни.
В статті використано матеріали AP, Reuters .
Чому президент Південної Кореї говорить про ядерну зброю
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль активізує обговорення щодо того, чи повинна його країна отримати ядерну зброю — крок, який змінить альянс США та Південної Кореї та динаміку регіональної безпеки.
Минулого тижня Юн потрапив у світові заголовки, коли під час брифінгу припустив, що Південна Корея може отримати власну ядерну зброю, якщо ситуація з безпекою у Північній Кореї погіршиться.
Коментар Юна був озвучений в контексті міркувань щодо найгіршого сценарію, а його помічники швидко заявили, що Південна Корея не відмовляється від своїх зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Все ж, коментар Юна був безпрецедентним, принаймні для періоду, відколи Південна Корея стала демократією.
«Це дуже важлива подія», — сказав Чеонг Сон Чан, старший науковий співробітник Інституту Седжонг, позапартійної дослідницької організації зовнішньої політики за межами Сеула. - До цього часу уряд Південної Кореї не розглядав самостійне ядерне озброєння, навіть як «план Б».
Юн неодноразово говорив про ядерну зброю.
Як кандидат у президенти наприкінці 2021 року Юн сказав, що розгляне можливість передислокації американської тактичної ядерної зброї, яка була виведена на початку 1990-х років. Нещодавно він також сказав, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорюють ядерну співпрацю, яка, за його уявленнями, зрештою матиме такий самий ефект, як «обмін ядерним захистом» НАТО.
Мотиви Юна, певною мірою, прості.
Нещодавно Північна Корея почала частіше вдаватися до загрозливої поведінки, одночасно швидко розширюючи свій ядерний арсенал. У коментарях, опублікованих на Новий рік, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «експоненційно» збільшити запас ядерних боєголовок.
Багато хто в Сеулі вважає, що поточні структури альянсу між США та Південною Кореєю необхідно зміцнити, щоб компенсувати зростаючі загрози від Північної Кореї. У рамках цих зусиль вони хочуть більшої демонстрації військової сили союзників, у тому числі ядерних ресурсів США.
На ширшому рівні також існує занепокоєння щодо тривалості оборонних зобов’язань Вашингтона щодо Південної Кореї, особливо з огляду на недавні політичні потрясіння в США та відносну популярність зовнішньополітичних ідей на кшталт «Америка насамперед».
Ця динаміка допомагає пояснити те, чому все більше вчених, колишніх посадовців і колишніх чиновників тепер публічно підтримують розробку Південною Кореєю власної ядерної зброї.
Чого хоче Юн
Проте аналітики розділилися щодо того, чого Юн прагне досягти розмовами про ядерну зброю. Мало хто вважає, що Південна Корея справді намагатиметься отримати ядерну зброю, принаймні найближчим часом, враховуючи величезні ризики для економіки та безпеки, які супроводжуватимуть такий крок.
Натомість Юн міг використовувати цю проблему, щоб надіслати жорстке повідомлення Північній Кореї або задовольнити своїх консервативних союзників, які підтримують більш агресивний підхід до Пхеньяна.
Деякі колишні південнокорейські військові високого рангу закликали Південну Корею, яка вже є великим виробником ядерної енергії, розширити здатність придбати ядерну зброю, якщо вона вирішить це зробити. Деякі аналітики зазначають, що коментарі Юна можуть бути спрямовані на те, щоб згодом зробити цю ідею більш прийнятною.
Але найбільш очевидним поясненням є те, що Юн хоче публічно тиснути на Сполучені Штати, щоб вони надали надійніші гарантії оборони, за словами Го Мен Хюна, наукового співробітника Сеульського інституту політичних досліджень Асан.
«Я думаю, що Юн хоче, щоб адміністрація Байдена запропонувала подальше посилення заходів для розширеного стримування», — сказав Го. «Він хоче підкреслити, наскільки серйозно він дивиться на північнокорейську загрозу».
Останніми місяцями Південна Корея та Сполучені Штати домовилися збільшити спільні військові навчання та частіше розгортати в регіоні американські бомбардувальники та авіаносці, які можуть нести ядерну зброю. Минулого тижня військові Південної Кореї оголосили про проведення навчань зі Сполученими Штатами, які включатимуть сценарій використання Північною Кореєю ядерної зброї, хоча офіційні особи США заявили, що ідея «спільних ядерних навчань» не розглядається.
Для деяких жителів Сеула ці кроки недостатні. Вони стверджують, що Південна Корея повинна відігравати більшу роль у плануванні ядерних сил США. Але Південна Корея може ніколи не бути повністю задоволена, оскільки президент США остаточно вирішує, чи використовуватиметься ядерна зброя США в будь-якому окремому сценарії.
Що далі?
Хоча Юн може думати, що публічне обговорення ядерного варіанта змусить Сполучені Штати надати більше гарантій безпеки, «ймовірно, це призведе до протилежного ефекту — погіршення відносин», за словами Еріка Брюера, колишнього співробітника Ради національної безпеки Білого дому.
Брюер, який зараз працює у вашингтонській організації Nuclear Threat Initiative, сказав, що Сполученим Штатам «слід твердо закрити двері для будь-яких подальших розмов про озброєння Південної Кореї та уникати публічних суперечок із союзником».
«США мають чітко заявити публічно, що вони не підтримають придбання Південною Кореєю ядерної зброї, і що Вашингтон і Сеул зосереджені на реальних і поточних спільних зусиллях зі зміцнення альянсу. Вони також повинні в приватному порядку підтвердити, що такі Коментарі щодо розробки ядерної зброї є контрпродуктивними як для протидії загрозі від Північної Кореї, так і для зміцнення співпраці між США та Південною Кореєю у сфері безпеки та розширеного стримування», – додав він.
Якби Сеул намагався створити ядерну зброю, він міг би розірвати альянс США та Південної Кореї, сказав Брюер.
«Ідея про те, що якщо Південній Кореї вдасться просто переконати Сполучені Штати дозволити їй отримати ядерну зброю, все буде гаразд, є помилковою. Це все одно ризикуватиме санкціями, які вимагає Конгрес, де-факто припинить міжнародну співпрацю для її цивільної ядерної енергетичної програми та жорсткої відповіді з боку Китаю», – додав він.
Але якщо Північна Корея продовжить свої провокаційні запуски ракет та інші випробування зброї, Юн продовжуватиме відчувати тиск, щоб зробити більше, сказав Го з Інституту Асан.
"Є два шляхи погіршення ситуації для Південної Кореї. По-перше, загроза Північної Кореї посилюється, скажімо, через експоненційне збільшення ядерних запасів і міжконтинентальних балістичних ракет, - сказав він. - По-друге, стратегія відповіді США залишається неадекватною».
Лі Джухен долучився до роботи над статтею.
АР: Високопоставлений член "Групи Вагнера" прагне отримати політичний притулок в Норвегії
КОПЕНГАГЕН, Данія (AP) — Росіянин, який, як повідомляється, є колишнім високопоставленим членом російської приватної військової компанії Wagner Group, попросив притулку в Норвегії, повідомив уряд в понеділок.
Управління імміграції Норвегії, також відоме за норвезькою абревіатурою UDI, підтвердило Associated Press, що Андрій Медведєв шукав притулку в Норвегії.
"З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може далі коментувати це питання", - йдеться в електронному листі UDI до AP.
Норвезький адвокат Медведєва Брюньюльф Ріснес не відповів на запит про коментар.
Справу передали норвезькій імміграційній поліції, і чоловіка перевезли до Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цю справу.
Минулого тижня поліція Норвегії повідомила, що особа незаконно в'їхала з Росії, перетнувши кордон двох країн, довжина якого становить 198 кілометрів (123 милі).
Чоловіка, якого влада лише ідентифікувала як іноземця, затримали прикордонники, і арешт не був драматичним, повідомила поліція. Кажуть, чоловік зайшов у приватний будинок у прикордонній зоні та попросив допомоги. У поліції повідомили, що ввечері в четвер російські прикордонники повідомили про це, коли виявили на снігу сліди, які могли вказувати на те, що хтось незаконно перетнув кордон.
Вважається, що ця особа була ідентичною Медвєдєву, який, згідно з повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB у понеділок, перебував у бігах після того, як він покинув “Групу Вагнера” 6 липня. Він, як повідомляється, сказав російській правозахисній групі, що готовий розповісти все, що йому відомо про “Групу Вагнера”, її діяльність та її власника Євгена Пригожина, мільйонера, пов’язаного з президентом Росії Володимиром Путіним.
“Група Вагнера” включає велику кількість завербованих у російських в'язницях засуджених, які очолили напади в Україні. Група стає все більш впливовою в Африці, де вона просуває російську дезінформацію, будує альянси з режимами та отримує доступ до нафти, газу, золота, алмазів і цінних мінералів.
- Голос Америки
Війна Росії в Україні - серед основних ризиків для світової економіки, про які говорять в Давосі
В швейцарському Давосі вперше з часів пандемії розпочалось засідання Світового економічного форуму. Вплив війни Росії в Україні на економіку - серед основних тем для обговорення, очікують організатори.
"Конфлікт між Росією та Україною триває вже майже рік і економіці та суспільствам нелегко відновлюються від тривалого шоку", - пише керуюча Всесвітнього економічного форуму Саадіа Західі в Звіті щодо оцінок світових ризиків, виданому перед засіданням.
"Продовольство та енергетика стають зброєю у війні в Україні, що спричинило небачене за десятиліття зростання інфляції, поширення кризи росту вартості життя в світі та спонукало до світової нестабільності", - йдеться в звіті. Західі вказує на те, що четверо з п'яти опитуваних Форумом очікують на постійну нестабільність впродовж наступних двох років.
В ООН сподіваються, що світові лідери в Давосі обговорять зростання продовольчої кризи, яка, як заявляють в організації погіршилась, через війну Росії в Україні.
Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав докласти зусиль, щоб відвернути катастрофу в цій сфері.
"Для цього Всесвітнього економічного форуму, - твітує посадовець ООН, - зараз критично важливий час. Я очікую на обговорення з лідерами світу безпрецедентної продовольчої кризи і того, як ми можемо відвернути катастрофу".
Впливова доброчинна організація Oxfam перед засіданням, привернула увагу учасників Форуму до посилення економічної нерівності в світі. У своєму звіті, виданому перед початком Форуму, організація вказує - майже дві третини багатства, створеного після пандемії, відійшло до найбагатшого 1 % населення. Вперше за 25 років, зростання надзвичайного багатства супроводжується зростанням крайньої бідності, йдеться у звіті.
Oxfam закликала ввести додатковий податок на доходи найбагатших людей.
"Теперішня економічна реальність - напад на базові людські цінності. Надзвичайна бідність зростає вперше за 25 років і близько мільярда людей голодують, але для мільярдерів - кожен день - зростання статків", - заявив керівник організації Денні Шрісканджараджа.
З 16 по 20 січня в Давосі працюватиме "Український дім", де відбудуться обговорення щодо ролі України в забезпеченні продовольчої безпеки світу, захист енергетики України, оборонні та гуманітарні питання, а також можливості для залучення інвестицій до України, повідомляють організатори.
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