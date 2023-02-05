Клеверлі: надати українцям інструменти для завершення роботи - єдиний шлях до миру

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі у своїй статті, опублікованій у виданні Times of Malta, написав, що найшвидшим та єдиним шляхом до миру є надання українцям інструментів, необхідних для завершення роботи.

Стаття вийшла напередодні візиту міністра у вівторок на Мальту, яка у лютому перебирає президентство у Раді безпеки ООН.

«Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру», - написав міністр.

Він зазначив, що не має бути сумнівів у тому, що неспровоковане та жорстоке вторгнення Росії в Україну рік тому є найбільшою загрозою безпеці Європи з 1945 року.

«Амбіції Володимира Путіна не закінчуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути світову політику та знищити міжнародний порядок. І якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань», - пише головний дипломат Великобританії.

Він зазначив, що дії Путіна є явним порушенням Статуту ООН та ані Мальта, ані Велика Британія ніколи не приймуть його вторгнення в Україну та його насильницьку анексію.

«Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірну ціну за обрану Путіним війну. Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії знову штовхне мільйони людей у бідність по всьому світу», - пише Клеверлі.

Очікується, що війна в Україні буде домінувати в переговорах між Британією та Мальтою, повідомляє агентство Reuters.

Мальта надала Україні гуманітарну допомогу, включаючи ліки та генератори електроенергії. Невелика кількість українських військових також лікується в мальтійських госпіталях.

В матеріалі використані джерела Times of Malta та Reuters