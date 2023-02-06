Брифінг Голосу Америки. Українське мистецтво у часи війни.
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як працює культурна дипломатія, і як змінилося сприйняття українського мистецтва від початку повномасштабної війни говоримо із мистецтвознавицею Алісою Ложкіною та історикинею мистецтва Оксаною Семеник. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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лютий 03, 2023
Брифінг Голосу Америки. Саміт ЄС в Києві: основні результати
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