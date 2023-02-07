Чого очікувати від виступу Байдена у Конгресі "Про стан справ у країні"?

Президент США Джо Байден виступить у вівторок із традиційною промовою "Про стан справ у країні". Трансляцію промови о 9 вечора за Вашингтоном (3 ночі за Києвом) вестиме українська служба Голосу Америки.

Серед тем, про які, ймовірно, говоритиме Байден - стан економіки, соціальні видатки та російська війна в Україні. Зазвичай промова "Про стан справ у країні" готується тижнями за участі багатьох спічрайтерів і посадовців адміністрації. Торік промова Байдена прозвучала лише через кілька днів після вторгнення Росії в Україну і була зосереджена на поясненні відповіді США.

Звернення до виборців

Лише три місяці тому республіканці перебрали контроль над більшістю у Палаті представників США, й ця промова може ознаменувати неофіційний початок сезону президентської кампанії 2024 року, адже, за очікуваннями, Байден може оголосити про свої плани змагатись за переобрання найближчими тижнями.

Ця промова може надати Байдену доступ до найбільшої телевізійної аудиторії за весь рік. За даними Nielsen, торік цю промову по американському телебаченню дивилося приблизно 38,2 мільйона людей.

Виступ також дасть президенту можливість заручитись більшою підтримкою серед демократів, деякі з яких стурбовані, зокрема, його віком. У листопаді Байдену виповнилося 80 років, а в разі переобрання йому буде 82 на початку другого терміну.

Присутні на виступі

Промову президент виголошує під час спільного засідання Конгресу. Запрошують всіх представників Сенату, де більшість мають демократи, і Палати представників, де більшість - за республіканцями. Також присутні урядовці з Кабінету Байдена, представники Пентагону та Верховного суду.

Президент запрошує й інших гостей, які сидять у ложі першої леді. Їхня присутність може посилити тезу, яку він висловлює у своїй промові. Серед них цього року - посолка України у США Оксана Маркарова "на знак визнання постійної підтримки США з боку України майже через рік після того, як Росія почала свій неспровокований напад", повідомляє Білий дім.

Серед інших, у ложі першої леді буде вокаліст гурту U2 Боно, активіст у боротьбі з ВІЛ/СНІДом і бідністю. "Працюючи разом з іншими активістами, він відіграв ключову роль у формуванні громадської та двопартійної політичної підтримки для створення PEPFAR (Надзвичайного президентського плану допомоги хворим на СНІД), програми, оголошеної президентом Бушем у його промові "Про стан справ у країні" двадцять років тому, яку просував тоді ще сенатор Байден".

Представники Конгресу також запрошують своїх гостей. Зокрема, голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол повідомив, що він запросив Рою Рахмані, яка була першою посолкою Афганістану в Сполучених Штатах, щоб надіслати сигнал підтримки жінкам Афганістану.

"Черговий наступник"

Єдина людина з уряду, яка не прийде на виступ президента Байдена, це так званий "черговий наступник" (designated survivor), представник або представниця Білого дому. Цю людину розміщують у безпечному місці, і їй буде доручено взяти на себе управління країною, якщо у Конгресі станеться катастрофа, що забере життя чи зашкодить здоров'ю президента та іншим його наступникам за Конституцією - віцепрезиденту й спікеру Палати представників.

Відповідь республіканців

За традицією, після виступу президента "Про стан справ у країні" слово дається представникам опозиції для короткого звернення до народу.

Цього року Республіканська партія обрала для відповіді губернатора Арканзасу Сару Гакабі Сандерс, яка була прессекретаркою Білого дому за президентства Дональда Трампа.