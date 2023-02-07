Західні партнери повинні далі надавати військову допомогу українцям - естонський міністр оборони Ханно Певкур. Як Україна та міжнародна спільнота оцінюють можливості створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії? Як постраждалі регіони оговтуються від трагедії та як українці в Туреччині переживають лихо? "Дивовижний прогрес" або "невдале лідерство": очікування від виступу президента США Джо Байдена “Про стан держави”.
Байден пояснив рішення не надавати Україні винищувачі F-16. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 06, 2023
США відправляють до Туреччини групи рятувальників. ЧАС-ТАЙМ
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