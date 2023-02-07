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Час-Time

Байден пояснив рішення не надавати Україні винищувачі F-16. ЧАС-ТАЙМ

Байден пояснив рішення не надавати Україні винищувачі F-16. ЧАС-ТАЙМ
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Байден пояснив рішення не надавати Україні винищувачі F-16. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Чи варто очікувати поставок винищувачів зі США у найближчий час та які сподівання від наступної зустрічі контактної групи з оборони України – колишній директор зі справ Європи Ради з нацбезпеки США Александр Віндман. 

Західні партнери повинні далі надавати військову допомогу українцям - естонський міністр оборони Ханно Певкур. Як Україна та міжнародна спільнота оцінюють можливості створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії? Як постраждалі регіони оговтуються від трагедії та як українці в Туреччині переживають лихо? "Дивовижний прогрес" або "невдале лідерство": очікування від виступу президента США Джо Байдена “Про стан держави”.

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