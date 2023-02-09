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У Конгресі США - проект резолюції, що закликає зупинити військову допомогу Україні
Група конгресменів від Республіканської партії США подала проект резолюції до Палати представників Конгресу США із закликом припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє канал Fox. Повідомлення, яке містить посилання на текст проекту резолюції, поширив у своєму акаунті у Twitter один із її співавторів конгресмен Метт Гетц.
В проекті резолюції міститься заклик до уряду США "припинити військову та фінансову допомогу Україні і заклик до воюючих сторін досягнути мирної домовленості".
Гетц неодноразово виступав із критикою допомоги Україні. Він та деякі інші співавтори теперішнього проекту резолюції, такі як представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, Томас Массі (Кентуккі) та Баррі Мур (Алабама), в листопаді минулого року виступили з ініціативою збільшити аудит коштів, що надаються на підтримку Україні з боку США.
Більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Згідно з опитуванням Чиказької ради глобальних справ, опублікованого в грудні 2022 року, 65% американців підтримують надання зброї, 66% - економічну допомогу, 73% висловились за те, щоб приймати біженців з України і 75% - за збільшення санкцій проти Росії.
Водночас, частка республіканців, які підтримують надання військової допомоги Україні зменшилась до 55% в січні, з 68% у відповідному опитуванні в березні.
Опитування Pew Research, результати якого були оприлюднені в січні 2023 року, також вказує на зростання кількості прихильників Республіканської партії, які вважають, що США надають надто багато допомоги Україні. 40% республіканців та прихильників цієї партії дотримуються такої точки зору, що більше ніж 32% у подібному опитуванні восени.
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«Дозвольте відповісти тим, хто закликає припинити війну за будь-яку ціну», – Сергій Кислиця. Відео
«Якщо Рада Безпеки залишається знерухомленою злочинцем і не може покарати його, давайте ми та всі відповідальні нації виконаємо цю роботу для ради та для нашого спільного блага», – Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН
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Зеленський просить надати зброю Україні, щоб вона була готова до бою «швидше, ніж агресор»
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС надати винищувачі та зброю для війни проти Росії у той час як Москва готує новий наступ на Україну.
«Ми маємо нарощувати динаміку нашої співпраці, ми маємо робити це швидше, ніж агресор», – сказав Володимир Зеленський у Брюсселі під час своєї другої закордонної поїздки з початку широкомасштабної агресії.
«Фундаментальні кроки зроблені, але дорога довга», – сказав Зеленський.
У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що «дуже вдячний» за надану допомогу, і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.
«Я чув від деяких європейських лідерів про готовність надати нам необхідну зброю, включно з авіацією. Зараз у мене є низка двосторонніх переговорів, ми будемо піднімати питання винищувачів та іншої авіації. Тому ми продовжуємо нашу роботу тут, у Брюсселі», – сказав Зеленський.
Кілька лідерів ЄС уже заявили, що якби рішення щодо військових літаків було бухвалено, то це було б колективним кроком.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що «дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні». На прес-конференції в Брюсселі перед Спеціальним засіданням Європейської ради вона сказала, що «потрібно робити більше» для озброєння України.
«Я думаю, що всі ми шукали на складах те, що у нас є, але ми повинні робити більше. І ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше», – сказала голова уряду Естонії.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має «червоних ліній», коли йдеться про надання Україні, але його країна просто не має «зайвих» машин. За словами португальського прем’єра, Лісабон має у своєму розпорядженні 27 винищувачів F-16 AM, але всі вони задіяні у виконанні зобов’язань в рамках НАТО.
Він також наголосив, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, а нещодавно зобов’язалася надіслати три своїх танки Leopard 2.
Кошта додав, що кінцевою метою підтримки України є досягнення миру, але тільки на українських умовах, бо «Україна не почала, Україна є жертвою війни».
Як зазначають оглядачі, Зеленський визнав зусилля Європи щодо підтримки України, включно зі запровадженням санкцій проти Росії, військової допомоги та відмови від купівлі енергоресурсів Москви, але закликав ЄС зробити більше, зокрема розпочати цього року переговори про те, щоб його країна стала 28-м членом блоку. Україна набула статус кандидата влітку минулого року.
У центрі уваги зустрічі Зеленського з лідерами всіх 27 країн-членів Європейського Союзу були не лише ракети та літаки більшої дальності, але і фінансова допомога для функціонування та відновлення країни.
Зеленський також наполягав на тому, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до ЄС. Більшість європейських урядів підтримують Україну, але існують побоювання, щодо продовження цієї солідарності на тлі економічного ослаблення Європи та історично високої інфляції, зауважують оглядачі.
На прес-конференції після звернення до ЄС лідерів, він подякував європейцям за те, що вони продовжують підтримувати Україну, незважаючи на витрати, та приймають у себе мільйони українських біженців.
«Сподіваюся, ви розумієте, що коли ви допомагаєте Україні, ви допомагаєте собі», – сказав Зеленський.
У четвер і п'ятницю в Брюсселі було скликано спеціальну Європейську раду, на порядку денному якої були питання війни Росії в Україні, підтримку України з боку ЄС, економіки, а також міграції.
У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN, BBC, New York Times.
- Голос Америки
ЄС запроваджує санкції проти пропагандистів Путіна
Європейський Союз запроваджує санкції проти пропагандистів Путіна. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми будемо націлюватися на пропагандистів Путіна, тому що їхня брехня отруює публічний простір у Росії та за кордоном", - цитує Reuters заяву Урсули фон дер Ляєн, озвучену під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Нові санкції “ще більше виснажать військову машину Росії та похитнуть основи її економіки”, додала президентка.
“Інформація — це масло в двигуні демократії, і ми повинні її захищати”, - сказав днями верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель з нагоди презентації ґрунтовного звіту про інформаційні маніпуляції та російську дезінформацію
Звіт оприлюднено Центром обміну інформацією та аналізу в рамках зовнішньополітичної служби ЄС (EEAS). Підрозділ ЄС з питань дезінформації Stratcom засвідчив, що метою маніпуляційних кампаній Росії є дестабілізація, а Жозеп Боррель додає, що дезінформація Росії стала її важливим інструментом у війні проти України.
“Війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі”, - нагадує Боррель.
Під час презентації звіту наголошувалося, що стійкість до дезінформації — це навичка, яку потрібно постійно розвивати, оскільки загрози зростають.
Як свідчать результати дослідження (здійсненого з жовтня по грудень 2022), у тематиці дезінформаційних повідомлень зі сторони Росії домінувало повномасштабне вторгнення і - у 60 зі 100 інцидентів - підтримка вторгнення як основна мотивація нападу.
Регулярно дезінформаційній роботі сприяють дипломатичні канали. Таку ж тактику застосовує і Китай, здебільшого націлюючись на США, свідчить статистика звіту.
Техніка ж стає усе більш “витонченою”. До прикладу, джерела неправдивої пропагандистської інформації видають себе за ЗМІ, копіюючи стиль і формат справжніх видань.
Ще один підсумок аналізу - дезінформація багатомовна. “Вкиди” перекладаються та доповнюються кількома мовами. Інциденти стосувалися щонайменше 30 мов, 16 з яких є мовами ЄС. Росія використовувала більше мов, ніж китайські пропагандисти, але 44% російськомовного контенту було націлено на російськомовне населення, а 36% – на англомовних споживачів.
Найчастіше дезінформація призначена для того, щоб відволікти увагу та спотворити дійсність.
Практикується дешеве й просте виробництво та розповсюдження сфабрикованих зображень і відеоматеріалів в Інтернеті.
Звіт, як інформує ЕЕAS, має намір сприяти досягненню спільного розуміння небезпеки та формулюванню колективної систематичної відповіді на виклики пропаганди і дезінформації у сучасному інформаційному просторі. З метою протидії пропаганді і маніпуляціям, вважає експерт у цій сфері Карл Міллер, “рано чи пізно ЄС доведеться втрутитися [з метою] згортання доступу до даних”.
Голос Америки цитував ряд експертів, які вказують, що Росія проводить «інформаційні операції», зокрема не маючи можливості просуватися на фронті.
- Голос Америки
Директор МАГАТЕ обговорив із керівником "Росатому" ситуацію на ЗАЕС
Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре обговорив ситуацію довкола захопленої російськими силами ЗАЕС із директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.
"Я перебуваю в Москві, щоб продовжити детальну технічну роботу зі встановлення охоронної зони ядерної безпеки навколо української Запорізької АЕС. [...] Подальша робота продовжиться завтра", - написав у Twitter Гроссі.
У "Росатомі" повідомили, що Ліхачов розповів Гроссі про "кроки" Росії щодо нібито гарантування "ядерної та фізичної ядерної безпеки" ЗАЕС та, як кажуть у Кремлі, "заходи, спрямовані на забезпечення комфортних соціально-побутових умов життя працівників ЗАЕС і представників їхніх сімей".
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Україна-ЄС" нагадав, що "російські ядерні терористи захопили 6 ядерних енергоблоків ЗАЕС", працівників і керівництво станції: "Вони не відпускають цих спеціалістів, вони примушують їх змінювати громадянство".
Зеленський підкреслив, що у Росатомі "навіть не приховують цього, цієї окупації, тероризму і рабства", та наголосив на необхідності санкцій проти російської корпорації та її керівництва.
CNN нагадує, що раніше Гроссі запевнив Україну, що МАГАТЕ ніколи не визнає Росію власником Запорізької АЕС, і пообіцяв постійну присутність міжнародних експертів організації на всіх атомних станціях України.
Як повідомляв Голос Америки, директор МАГАТЕ закликає Росію та Україну домовитися про зону безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції, територія якої піддається регулярним обстрілам, в яких Україна та Росія звинувачують одна одну.
Хоча всі шість реакторів станції вимкнено, активну зону реактора та використане ядерне паливо все одно потрібно охолоджувати протягом тривалого часу. Мета - запобігти перегріву та небезпечним аварійним процесам, подібним до тих, які сталися в 2011 році на станції Фукусіма в Японії.
У статті використано матеріали Reuters
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