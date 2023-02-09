У Конгресі США - проект резолюції, що закликає зупинити військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС надати винищувачі та зброю для війни проти Росії у той час як Москва готує новий наступ на Україну.

«Ми маємо нарощувати динаміку нашої співпраці, ми маємо робити це швидше, ніж агресор», – сказав Володимир Зеленський у Брюсселі під час своєї другої закордонної поїздки з початку широкомасштабної агресії.

«Фундаментальні кроки зроблені, але дорога довга», – сказав Зеленський.

У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що «дуже вдячний» за надану допомогу, і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.

«Я чув від деяких європейських лідерів про готовність надати нам необхідну зброю, включно з авіацією. Зараз у мене є низка двосторонніх переговорів, ми будемо піднімати питання винищувачів та іншої авіації. Тому ми продовжуємо нашу роботу тут, у Брюсселі», – сказав Зеленський.

Кілька лідерів ЄС уже заявили, що якби рішення щодо військових літаків було бухвалено, то це було б колективним кроком.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що «дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні». На прес-конференції в Брюсселі перед Спеціальним засіданням Європейської ради вона сказала, що «потрібно робити більше» для озброєння України.

«Я думаю, що всі ми шукали на складах те, що у нас є, але ми повинні робити більше. І ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше», – сказала голова уряду Естонії.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має «червоних ліній», коли йдеться про надання Україні, але його країна просто не має «зайвих» машин. За словами португальського прем’єра, Лісабон має у своєму розпорядженні 27 винищувачів F-16 AM, але всі вони задіяні у виконанні зобов’язань в рамках НАТО.

Він також наголосив, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, а нещодавно зобов’язалася надіслати три своїх танки Leopard 2.

Кошта додав, що кінцевою метою підтримки України є досягнення миру, але тільки на українських умовах, бо «Україна не почала, Україна є жертвою війни».

Як зазначають оглядачі, Зеленський визнав зусилля Європи щодо підтримки України, включно зі запровадженням санкцій проти Росії, військової допомоги та відмови від купівлі енергоресурсів Москви, але закликав ЄС зробити більше, зокрема розпочати цього року переговори про те, щоб його країна стала 28-м членом блоку. Україна набула статус кандидата влітку минулого року.

У центрі уваги зустрічі Зеленського з лідерами всіх 27 країн-членів Європейського Союзу були не лише ракети та літаки більшої дальності, але і фінансова допомога для функціонування та відновлення країни.

Зеленський також наполягав на тому, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до ЄС. Більшість європейських урядів підтримують Україну, але існують побоювання, щодо продовження цієї солідарності на тлі економічного ослаблення Європи та історично високої інфляції, зауважують оглядачі.

На прес-конференції після звернення до ЄС лідерів, він подякував європейцям за те, що вони продовжують підтримувати Україну, незважаючи на витрати, та приймають у себе мільйони українських біженців.

«Сподіваюся, ви розумієте, що коли ви допомагаєте Україні, ви допомагаєте собі», – сказав Зеленський.

У четвер і п'ятницю в Брюсселі було скликано спеціальну Європейську раду, на порядку денному якої були питання війни Росії в Україні, підтримку України з боку ЄС, економіки, а також міграції.

У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN, BBC, New York Times.