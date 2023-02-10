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Росія, ймовірно, втратила близько половини танків у війні з Україною - Пентагон
Росія у війні проти України, ймовірно, втратила близько половини своїх бойових танків, вказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS).
Тільки в одному випадку цього тижня під час нападу на Вугледар, Росія, за оцінками, втратила десятки бронемашин, повідомляє британська військова розвідка.
"Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 практично непошкоджених бронемашин за один раз після невдалого нападу", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.
Напередодні американський Інститут вивчення війни зазначив, що значні військові втрати Росії у війні викликали потребу прискорити виробництво. Аналітики вказали на візит голови Ради безпеки Росії Медведева на танковий завод в Омській області 9 лютого, де він сказав, що Росія має збільшити виробництво різної техніки, включаючи танки. ISW також вказує на оцінки агенції Oryx, де йдеться, що Росія втратила більше 1500 танків в Україні з початку вторгнення.
Кремль намагається підготувати військово-промисловий комплекс до затяжної війни, але це "неспівставно із масштабом війни, яку веде російське військо в Україні і масштабом втрати російського обладнання", вважають в ISW.
Попри втрати, заявили в британському Міноборони, російські сили, ймовірно, з кінця тижня отримали тактичні здобутки під Бахмутом а також на півдні в районі Вугледара.
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До Туреччини прибула друга група рятувальників з України
До Туреччини у п’ятницю прибула друга група рятувальників з України. Понад 60 фахівців та 16 одиниць спецтехніки їхали автошляхами кілька діб до провінції Хатай, яка найбільше постраждала від землетрусу, і готові долучитися до пошуку людей. Про це Українській службі Голосу Америки розповів із місця подій прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
Українські рятувальники працюють у провінції Хатай, їхнє наметове містечко розташоване у місті Антак'я. Перша група рятувальників із обладнанням прибула туди літаками 8 лютого. "Ми працювали першою групою із 25 осіб. Зараз прибули ще близько 60 рятувальників зі спеціальною технікою, з наметами, з обладнанням. І це звичайно додасть нам сил, ми будемо швидше працювати однозначно. Зараз іде розвантаження, і люди, які приїхали, через 2 години вирушають у місто, щоб розбирати завали, шукати людей", - розповів Хорунжий.
За словами прес-офіцера, українські рятувальники працюють позмінно, по 6 годин, а найскладнішим під час роботи в Туреччині є психологічний аспект. Поки українські рятувальники не виявили живих людей під завалами. "Важко спостерігати за горем людей. І багато дуже руйнувань. Тільки за сьогодні ми обстежили близько 100 житлових будинків і розібрали загалом з початку роботи 57 завалів", - повідомив Хорунжий.
Водночас, за словами речника ДСНС, українські рятувальники, наразі перевіряють інформацію про ймовірний порятунок українки з 4-річним сином. За даними агенції ANADOLU, жінка з дитиною провели під завалами будинку в регіоні Хатай 36 годин, і зараз у задовільному стані. За останніми даними МЗС України, понад 20 українців із зони лиха не виходять на зв'язок.
Раніше двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай унаслідок землетрусу, було врятовано з-під руїн будинку. Про це на сторінці у Facebook 7 лютого повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Станом на 10 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії, перевищила 23 700 осіб, повідомляє Reuters.
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- Голос Америки
Байден відвідає Польщу перед роковинами повномасштабної війни РФ в Україні
Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу перед роковинами повномасштабного вторгнення Росії до України.
Про це під час брифінгу для преси оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Під час поїздки Байден планує виступити з промовою до роковин "російського жорстокого та неспровокованого вторгнення до України" Він говоритиме про те, "як Сполучені Штати консолідували підтримку для України, в той час, як українці захищають свободу та демократію, а також те, що ми продовжимо підтримувати народ України стільки, скільки потрібно", додала речниця.
Така поїздка, на думку оглядачів, може дати можливість Байдену особисто сприяти більшій єдності американсько-європейського альянсу, що надає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
Байден наголосив на важливості цієї єдності, коли 25 січня оголосив, що США надішлють Україні 31 танк Abrams.
Як писав «Голос Америки», про те, що можливість візиту президента США Джо Байдена обговорювалася з американською стороною, повідомив минулого тижня голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач після зустрічі у Вашингтоні з заступницею Держсекретаря США Венді Шерман та радником Білого дому з нацбезпеки Джейком Салліваном.
Польща є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні, також ця країна прийняла мільйони українських біженців, в основному жінок і дітей, які покинули Україну після початку російського широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
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Росія вчиться з поразок в Україні і адаптує свою тактику під Бахмутом - Пентагон
Росія не тільки послаблюється, зазнаючи втрат в Україні, але також вчиться адаптуватися, кажуть в Пентагоні. США відзначають, що Росія застосовує уроки, отримані з попередніх втрат і невдач в Україні і це відображується на тому, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмуті. Про це в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS) говорила Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки.
“Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду”, - сказала високопосадовиця Пентагону.
“Росія є гострою загрозою, але це хронічний стан”, - поділилась Волландер оцінками Пентагону.
Можливості Росії, особливо сухопутних сил, значно погіршилися (близько 80% можливостей сухопутних сил Росії зараз спрямовано на війну), каже посадовиця. У війні Росія імовірно втратила близько половини своїх бойових танків. У кращому стані перебуває її військово-морський потенціал, а деякі прогалини, такі як поставки БПЛА, заповнюються за рахунок Ірану.
Крім того, під час розмови у Центрі нової американської безпеки, посадовиця вказала, що Росія чи не головну ставку робить на людський ресурс.
Селест Волландер додала: “Важко точно передбачити, чим закінчиться збройний конфлікт. Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські Збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни”.
Як нові танки допоможуть Україні – екс-заступник помічника Генсека НАТО. Інтервʼю
Чому НАТО, створене для протистояння Радянському Союзу, виявилося не готовим всебічно підтримати Україну для оборони від основного стратегічного противника альянсу та як ситуацію на полі бою змінять танки, що мають незабаром надійти в Україну.
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