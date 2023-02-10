Росія, ймовірно, втратила близько половини танків у війні з Україною - Пентагон

Росія у війні проти України, ймовірно, втратила близько половини своїх бойових танків, вказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS).

Тільки в одному випадку цього тижня під час нападу на Вугледар, Росія, за оцінками, втратила десятки бронемашин, повідомляє британська військова розвідка.

"Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 практично непошкоджених бронемашин за один раз після невдалого нападу", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Напередодні американський Інститут вивчення війни зазначив, що значні військові втрати Росії у війні викликали потребу прискорити виробництво. Аналітики вказали на візит голови Ради безпеки Росії Медведева на танковий завод в Омській області 9 лютого, де він сказав, що Росія має збільшити виробництво різної техніки, включаючи танки. ISW також вказує на оцінки агенції Oryx, де йдеться, що Росія втратила більше 1500 танків в Україні з початку вторгнення.

Кремль намагається підготувати військово-промисловий комплекс до затяжної війни, але це "неспівставно із масштабом війни, яку веде російське військо в Україні і масштабом втрати російського обладнання", вважають в ISW.

Попри втрати, заявили в британському Міноборони, російські сили, ймовірно, з кінця тижня отримали тактичні здобутки під Бахмутом а також на півдні в районі Вугледара.