Росія вчиться з поразок в Україні і адаптує свою тактику під Бахмутом - Пентагон

Росія не тільки послаблюється, зазнаючи втрат в Україні, але також вчиться адаптуватися, кажуть в Пентагоні. США відзначають, що Росія застосовує уроки, отримані з попередніх втрат і невдач в Україні і це відображується на тому, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмуті. Про це в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS) говорила Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки.

“Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду”, - сказала високопосадовиця Пентагону.

“Росія є гострою загрозою, але це хронічний стан”, - поділилась Волландер оцінками Пентагону.

Можливості Росії, особливо сухопутних сил, значно погіршилися (близько 80% можливостей сухопутних сил Росії зараз спрямовано на війну), каже посадовиця. У війні Росія імовірно втратила близько половини своїх бойових танків. У кращому стані перебуває її військово-морський потенціал, а деякі прогалини, такі як поставки БПЛА, заповнюються за рахунок Ірану.

Крім того, під час розмови у Центрі нової американської безпеки, посадовиця вказала, що Росія чи не головну ставку робить на людський ресурс.

Селест Волландер додала: “Важко точно передбачити, чим закінчиться збройний конфлікт. Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські Збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни”.