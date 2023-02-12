Заклики деяких республіканців припинити підтримку США для України не відображають думки всього Конгресу - Майк Тернер

Заклики деяких республіканців припинити американську підтримку Україні у протистоянні російській війні - не відображають думки більшості законодавців. Про це конгресмен-республіканець Майк Тернер, який очолює комітет із розвідки у Палаті представників, заявив в інтерв'ю CNN.

Ведучий каналу попросив його прокоментувати нещодавній проект резолюції до Конгресу США "припинити військову та фінансову допомогу Україні й заклик до воюючих сторін досягнути мирної домовленості" з боку групи конгресменів від Республіканської партії.

Відповідаючи, законодавець згадав про відкликаний торік лист демократів у Конгресі до президента Джо Байдена про прямі переговори із Росією, щоб припинити війну в Україні, й зазначив, що те саме, що й ліві, роблять ультраправі республіканці.

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"На щастя, вони [республіканці-автори резолюції про зупинення допомоги Україні] не становлять більшості у Конгресі. Більшість у Конгресі розуміє, що це критично важливо. Ми боремось на передовій демократії, - сказав Тернер. - Той факт, що Зеленський як президент зміг об'єднати свою країну, щоб дати відсіч Росії, й ми могли надати їм зброю, - безпрецедентний. І що така країна змогла протистояти такій супердержаві як Росія. І вони роблять це із відданістю тому, щоб зберегти суверенітет своєї держави".

Він додав: "Жорстокості Росії - жахливі. Кожний, хто бачить, що робить Росія, вбиваючи невинних мирних жителів [України], знищуючи там інфраструктуру, має спонукати підтримати українців. І я дуже розчарований у тих, хто не бачить важливості цього".

Ще у вересні 2021 під час засідання комітету із розвідки у Палаті представників Конгресу Тернер заявляв про необхідність з боку адміністрації президента США Джо Байдена посилити військову та розвідувальну допомогу Україні.

Також нині в інтерв'ю телеканалу CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол також прокоментував резолюцію групи однопартійців щодо припинення підтримки України: "В обох партіях абсолютна більшість підтримує [допомогу Україні]. У нас є фракції лівих і правих, які не підтримують Україну, і це, ймовірно, продовжуватиметься. Я думаю, ми повинні пояснювати їм, куди ідуть гроші. Ви знаєте, зараз відбуваються чотири аудити щодо фінансування України. І ми повинні пояснити, чому Україна така важлива".

"Ви знаєте, те, що відбувається в Україні, впливає на Тайвань і голову [Компартії Китаю] Сі, що Китай у союзі з Росією, Іраном і Північною Кореєю проти свободи та демократії на Заході. І, знаєте, я думаю, що ми матимемо такі дебати, але я все одно відчуваю впевненість, що ми надамо їм [українцям - ред.] необхідну допомогу. Я хотів би побачити це швидше, щоб вони могли виграти цю [війну Росії] швидше", - додав законодавець.

Він також пояснив, що у деяких ультраправих республіканців складається враження, що США не можуть допомагати Україні й водночас розв'язувати внутрішньополітичні питання, як-то безпека на кордонах країни із Мексикою, однак Маккол підкреслив: "Ми можемо робити й те, й інше".

Нагадаємо, один із її співавторів проекту резолюції про зупинення допомоги Україні республіканець Метт Гетц неодноразово виступав із критикою допомоги Україні. Він та деякі інші співавтори теперішнього проекту резолюції, такі як представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, Томас Массі та Баррі Мур в листопаді минулого року виступили з ініціативою посилити аудит коштів, що надаються на підтримку Україні з боку США.

Раніше сенатор-демократ Кріс Кунс заявив Голосу Америки про незмінну підтримку України з боку США. За його словами, дуже важливо показати, що Україну в її протидії майбутньому контрнаступу Росії підтримує весь альянс НАТО, включно з ключовими європейськими країнами, й він закликав постачати Києву різноманітні оборонні системи "якомога швидше". "Я думаю, що це дає сигнал Москві, що Захід продовжує рішуче підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав сенатор.

А коментуючи закиди щодо того, що США довго вагалися, чи надавати Україні наступальну зброю, сенатор-демократ Боб Менендес зауважив, що йдеться про ухвалення оптимального рішення для перемоги України, і "ніхто не зробив для цього більше, ніж Сполучені Штати".

Більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Згідно з опитуванням Чиказької ради глобальних справ, опублікованого в грудні 2022 року, 65% американців підтримують надання зброї, 66% - економічну допомогу, 73% висловились за те, щоб приймати біженців з України й 75% - за збільшення санкцій проти Росії.