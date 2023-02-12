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Заклики деяких республіканців припинити підтримку США для України не відображають думки всього Конгресу - Майк Тернер
Заклики деяких республіканців припинити американську підтримку Україні у протистоянні російській війні - не відображають думки більшості законодавців. Про це конгресмен-республіканець Майк Тернер, який очолює комітет із розвідки у Палаті представників, заявив в інтерв'ю CNN.
Ведучий каналу попросив його прокоментувати нещодавній проект резолюції до Конгресу США "припинити військову та фінансову допомогу Україні й заклик до воюючих сторін досягнути мирної домовленості" з боку групи конгресменів від Республіканської партії.
Відповідаючи, законодавець згадав про відкликаний торік лист демократів у Конгресі до президента Джо Байдена про прямі переговори із Росією, щоб припинити війну в Україні, й зазначив, що те саме, що й ліві, роблять ультраправі республіканці.
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"На щастя, вони [республіканці-автори резолюції про зупинення допомоги Україні] не становлять більшості у Конгресі. Більшість у Конгресі розуміє, що це критично важливо. Ми боремось на передовій демократії, - сказав Тернер. - Той факт, що Зеленський як президент зміг об'єднати свою країну, щоб дати відсіч Росії, й ми могли надати їм зброю, - безпрецедентний. І що така країна змогла протистояти такій супердержаві як Росія. І вони роблять це із відданістю тому, щоб зберегти суверенітет своєї держави".
Він додав: "Жорстокості Росії - жахливі. Кожний, хто бачить, що робить Росія, вбиваючи невинних мирних жителів [України], знищуючи там інфраструктуру, має спонукати підтримати українців. І я дуже розчарований у тих, хто не бачить важливості цього".
Ще у вересні 2021 під час засідання комітету із розвідки у Палаті представників Конгресу Тернер заявляв про необхідність з боку адміністрації президента США Джо Байдена посилити військову та розвідувальну допомогу Україні.
Також нині в інтерв'ю телеканалу CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол також прокоментував резолюцію групи однопартійців щодо припинення підтримки України: "В обох партіях абсолютна більшість підтримує [допомогу Україні]. У нас є фракції лівих і правих, які не підтримують Україну, і це, ймовірно, продовжуватиметься. Я думаю, ми повинні пояснювати їм, куди ідуть гроші. Ви знаєте, зараз відбуваються чотири аудити щодо фінансування України. І ми повинні пояснити, чому Україна така важлива".
"Ви знаєте, те, що відбувається в Україні, впливає на Тайвань і голову [Компартії Китаю] Сі, що Китай у союзі з Росією, Іраном і Північною Кореєю проти свободи та демократії на Заході. І, знаєте, я думаю, що ми матимемо такі дебати, але я все одно відчуваю впевненість, що ми надамо їм [українцям - ред.] необхідну допомогу. Я хотів би побачити це швидше, щоб вони могли виграти цю [війну Росії] швидше", - додав законодавець.
Він також пояснив, що у деяких ультраправих республіканців складається враження, що США не можуть допомагати Україні й водночас розв'язувати внутрішньополітичні питання, як-то безпека на кордонах країни із Мексикою, однак Маккол підкреслив: "Ми можемо робити й те, й інше".
Нагадаємо, один із її співавторів проекту резолюції про зупинення допомоги Україні республіканець Метт Гетц неодноразово виступав із критикою допомоги Україні. Він та деякі інші співавтори теперішнього проекту резолюції, такі як представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, Томас Массі та Баррі Мур в листопаді минулого року виступили з ініціативою посилити аудит коштів, що надаються на підтримку Україні з боку США.
Раніше сенатор-демократ Кріс Кунс заявив Голосу Америки про незмінну підтримку України з боку США. За його словами, дуже важливо показати, що Україну в її протидії майбутньому контрнаступу Росії підтримує весь альянс НАТО, включно з ключовими європейськими країнами, й він закликав постачати Києву різноманітні оборонні системи "якомога швидше". "Я думаю, що це дає сигнал Москві, що Захід продовжує рішуче підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав сенатор.
А коментуючи закиди щодо того, що США довго вагалися, чи надавати Україні наступальну зброю, сенатор-демократ Боб Менендес зауважив, що йдеться про ухвалення оптимального рішення для перемоги України, і "ніхто не зробив для цього більше, ніж Сполучені Штати".
Більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Згідно з опитуванням Чиказької ради глобальних справ, опублікованого в грудні 2022 року, 65% американців підтримують надання зброї, 66% - економічну допомогу, 73% висловились за те, щоб приймати біженців з України й 75% - за збільшення санкцій проти Росії.
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Єнс Столтенберг не прагне продовжити свій термін на посаді Генсека НАТО – речниця
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг завершить свій термін повноважень, як і планувалося, у жовтні, заявила речниця Альянсу після того, як німецька газета Welt am Sonntag повідомила про можливе продовження його терміну.
«Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років, – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Reuters. - Повноваження Генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату».
Раніше видання Welt am Sonntag повідомляло, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки Альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.
Столтенберг, колишній лідер Лейбористської партії Норвегії був прем’єр-міністром Норвегії з 2000 по 2001 рік і з 2005 по 2013 роки, а наступного року став головою НАТО. Він також був міністром фінансів і міністром енергетики.
В матеріалі використані джерела Reuters.
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Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії сягнула майже 30 тисяч
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Дивовижний порятунок
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А у п'ятницю медіа поширили відео турецької влади про порятунок 10-денного немовля, що провело під завалами 90 годин.
Тим часом вцілілі родини, що мешкають в тимчасових таборах, просять по допомогу із розміщенням в інших місцях через холод та антисанітарію. Журналісти Reuters, що працюють на місцях, повідомляють про тісняву в тимчасових притулках, відсутність туалетів, сморід і задимленість від вогнищ, якими родини намагаються зігрітись.
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Мародерство й стрілянина
Тим часом дві німецькі та одна австрійська організації з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях призупинили рятувальні роботи в Туреччині через проблеми з безпекою, повідомлення про зіткнення та випадки стрілянини в районах, що постраждали від землетрусу. "Ви можете бачити, що сум повільно поступається своїм місцем гніву", - повідомили там Reuters.
Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував загальну ситуацію з безпекою, зазначивши, що оголошено надзвичайний стан, і мали випадки мародерства. "Це означає, що відтепер люди, причетні до грабування або викрадень людей, повинні знати, що тверда рука держави ляже на них", - сказав Ердоган під час візиту до регіону.
"Катастрофічна" ситуація в Сирії
Нині заступник генсека ООН Мартін Гріффітс написав у Twitter, що він перебуває сьогодні на турецько-сирійському кордоні і що організація "підвела" сирійців: "Поки що ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. У пошуках міжнародної допомоги, яка не надійшла. Мій обов’язок і наш обов’язок – виправити цю помилку якомога швидше".
Раніше волонтерська організація Білі шоломи, що допомагає сирійцям у контрольованих опозицією регіонах, заявили про затримання гуманітарних вантажів ООН і назвали допомогу організації для цих районів "катастрофічною". Там заявили, що ООН повинна "вибачитися перед сирійським народом за відсутність наданої допомоги".
Як відзначає Радіо Свобода, влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв'язку із землетрусом до серпня 2023 року.
У статті використано матеріали Reuters
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