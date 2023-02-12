Єнс Столтенберг не прагне продовжити свій термін на посаді Генсека НАТО – речниця

Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 29 тисяч. Підземні поштовхи, що стали найпотужнішими для Туреччини за майже століття, понад мільйон людей залишились без домівок, понад 80 тисяч - і досі в лікарнях.

Дивовижний порятунок

Пошукові роботи тривають, й попри складні умови й холодну погоду в регіоні рятувальникам все ще вдається витягнути з-під завалів уцілілих. У неділю у провінції Хатай врятувати вдалось чоловіка й трьох дітей, які провели під уламками понад шість днів.

А у п'ятницю медіа поширили відео турецької влади про порятунок 10-денного немовля, що провело під завалами 90 годин.

Тим часом вцілілі родини, що мешкають в тимчасових таборах, просять по допомогу із розміщенням в інших місцях через холод та антисанітарію. Журналісти Reuters, що працюють на місцях, повідомляють про тісняву в тимчасових притулках, відсутність туалетів, сморід і задимленість від вогнищ, якими родини намагаються зігрітись.

Мародерство й стрілянина

Тим часом дві німецькі та одна австрійська організації з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях призупинили рятувальні роботи в Туреччині через проблеми з безпекою, повідомлення про зіткнення та випадки стрілянини в районах, що постраждали від землетрусу. "Ви можете бачити, що сум повільно поступається своїм місцем гніву", - повідомили там Reuters.

Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував загальну ситуацію з безпекою, зазначивши, що оголошено надзвичайний стан, і мали випадки мародерства. "Це означає, що відтепер люди, причетні до грабування або викрадень людей, повинні знати, що тверда рука держави ляже на них", - сказав Ердоган під час візиту до регіону.

"Катастрофічна" ситуація в Сирії

Нині заступник генсека ООН Мартін Гріффітс написав у Twitter, що він перебуває сьогодні на турецько-сирійському кордоні і що організація "підвела" сирійців: "Поки що ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. У пошуках міжнародної допомоги, яка не надійшла. Мій обов’язок і наш обов’язок – виправити цю помилку якомога швидше".

Раніше волонтерська організація Білі шоломи, що допомагає сирійцям у контрольованих опозицією регіонах, заявили про затримання гуманітарних вантажів ООН і назвали допомогу організації для цих районів "катастрофічною". Там заявили, що ООН повинна "вибачитися перед сирійським народом за відсутність наданої допомоги".

Як відзначає Радіо Свобода, влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв'язку із землетрусом до серпня 2023 року.

У статті використано матеріали Reuters