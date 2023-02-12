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Єнс Столтенберг не прагне продовжити свій термін на посаді Генсека НАТО – речниця
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг завершить свій термін повноважень, як і планувалося, у жовтні, заявила речниця Альянсу після того, як німецька газета Welt am Sonntag повідомила про можливе продовження його терміну.
«Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років, – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Reuters. - Повноваження Генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату».
Раніше видання Welt am Sonntag повідомляло, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки Альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.
Столтенберг, колишній лідер Лейбористської партії Норвегії був прем’єр-міністром Норвегії з 2000 по 2001 рік і з 2005 по 2013 роки, а наступного року став головою НАТО. Він також був міністром фінансів і міністром енергетики.
В матеріалі використані джерела Reuters.
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Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії сягнула майже 30 тисяч
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 29 тисяч. Підземні поштовхи, що стали найпотужнішими для Туреччини за майже століття, понад мільйон людей залишились без домівок, понад 80 тисяч - і досі в лікарнях.
Дивовижний порятунок
Пошукові роботи тривають, й попри складні умови й холодну погоду в регіоні рятувальникам все ще вдається витягнути з-під завалів уцілілих. У неділю у провінції Хатай врятувати вдалось чоловіка й трьох дітей, які провели під уламками понад шість днів.
А у п'ятницю медіа поширили відео турецької влади про порятунок 10-денного немовля, що провело під завалами 90 годин.
Тим часом вцілілі родини, що мешкають в тимчасових таборах, просять по допомогу із розміщенням в інших місцях через холод та антисанітарію. Журналісти Reuters, що працюють на місцях, повідомляють про тісняву в тимчасових притулках, відсутність туалетів, сморід і задимленість від вогнищ, якими родини намагаються зігрітись.
Мародерство й стрілянина
Тим часом дві німецькі та одна австрійська організації з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях призупинили рятувальні роботи в Туреччині через проблеми з безпекою, повідомлення про зіткнення та випадки стрілянини в районах, що постраждали від землетрусу. "Ви можете бачити, що сум повільно поступається своїм місцем гніву", - повідомили там Reuters.
Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував загальну ситуацію з безпекою, зазначивши, що оголошено надзвичайний стан, і мали випадки мародерства. "Це означає, що відтепер люди, причетні до грабування або викрадень людей, повинні знати, що тверда рука держави ляже на них", - сказав Ердоган під час візиту до регіону.
"Катастрофічна" ситуація в Сирії
Нині заступник генсека ООН Мартін Гріффітс написав у Twitter, що він перебуває сьогодні на турецько-сирійському кордоні і що організація "підвела" сирійців: "Поки що ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. У пошуках міжнародної допомоги, яка не надійшла. Мій обов’язок і наш обов’язок – виправити цю помилку якомога швидше".
Раніше волонтерська організація Білі шоломи, що допомагає сирійцям у контрольованих опозицією регіонах, заявили про затримання гуманітарних вантажів ООН і назвали допомогу організації для цих районів "катастрофічною". Там заявили, що ООН повинна "вибачитися перед сирійським народом за відсутність наданої допомоги".
Як відзначає Радіо Свобода, влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв'язку із землетрусом до серпня 2023 року.
У статті використано матеріали Reuters
Остін та Резніков обговорили пріоритети для наступної зустрічі союзників в Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили «пріоритети», включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі, повідомили обидві сторони пізно в суботу.
Контактна група з оборони України збереться у вівторок у штаб-квартирі НАТО після зустрічей 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка стала ключовою для прийняття рішень про відправку танків.
Остін і Резніков обговорили важливість надання обіцяних можливостей якомога швидше, цитує речника Пентагону генерала Патріка Райдера агентство Reuters.
"Ми обговорили ситуацію на фронті та пріоритети для наступного Рамштайну. США непохитні у своїй підтримці України. Все це можливо завдяки нашим прозорим та надійним стосункам", - написав після розмови міністр Резніков у Twitter.
Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив неоголошене європейське турне, під час якого він закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі. У Лондоні президент Зеленський назвав бойову авіацію "крилами свободи" Україні. Це ж послання Зеленський повторив у Парижі та Брюсселі.
У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що вдячний за надану допомогу і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.
На початку місяця президент США Джо Байден заперечив постачання літаків F-16 зі США. Разом з тим в Білому домі кажуть, що поважатимуть рішення інших країн надати Україні літаки.
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