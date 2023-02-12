Очікується, що Дорін Речан буде затверджений на посаді глави уряду Молдови  

Очікується, що колишній міністр внутрішніх справ Молдови Дорін Речан буде затверджений парламентом на посаді нового прем’єр-міністра країни вже цього тижня після того, як 10 лютого прем’єрка Наталія Гаврилиця подала у відставку.

Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Речана на цю посаду після того, як Гаврилиця пішла у відставку після півторарічного перебування на посаді. Речан є радником Санду з оборони та безпеки.

48-річний Речан, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ з 2012 по 2015 рік, матиме 15 днів, щоб сформувати новий уряд, щоб представити його парламенту для винесення вотуму довіри. Правляча партія Молдови, Партія Дії та Солідарності, має 63% більшості місць у парламенті.

Віце-спікер парламенту Міхай Попшой сказав Голосу Америки, що керівництво Молдови хотіло б мати максимально плавний перехід, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні.

Генеральний секретар ПАС Артур Мія заявив, що зміна уряду планувалася давно.

«Це спланований і контрольований перехід від одного проєвропейського уряду до іншого», — сказав Мія Голосу Америки. «Головними завданнями нового уряду є зміцнення сектору безпеки, відновлення економіки та підвищення стійкості перед обличчям жорстокої війни Росії проти України».

За його словами, нова команда на чолі з Речаном «продовжуватиме зосереджуватися на вступі до ЄС, необхідних реформах на національному рівні та збільшенні внеску нашої країни в регіональну безпеку».

Юліан Гроза, виконавчий директор молдовського Інституту європейської політики та реформ, сказав: «Минулого року було кілька дискусій не лише з громадськістю, а й у всьому політичному спектрі щодо необхідності відновлення влади уряду».

«Уряд Гаврилиці зробив величезну роботу з точки зору управління кризою, в яку вразила Молдова, економічною та енергетичною кризою і, звичайно, впливом російської війни проти України. Уряду вдалося розпочати деякі системні реформи», – сказав Гроза Голосу Америки. Однак він підкреслив, що зміни необхідні, і молдовське керівництво шукає слушний час, щоб продовжити заміну.

У п’ятницю президент Санду подякувала колишній прем’єр-міністерці Гаврилиці за її «величезну самопожертву та зусилля, спрямовані на керівництво країною в час такої кількості криз».

Російське вторгнення в Україну в лютому минулого року мало величезний вплив на Молдову. Гаврилиця зазначила, що ніхто не очікував, що її уряду "доведеться впоратися з такою кількістю криз, викликаних російською агресією в Україні".

«Я очолила уряд із мандатом на боротьбу з корупцією, розвиток і проєвропейськість», — сказав Гаврилиця. «Ми відразу зіткнулися з енергетичним шантажем, і ті, хто це зробив, сподівалися, що ми піддамося».

Депутат парламенту Молдови Євгеній Синкевич сказав Голосу Америки, що зміни в уряді Молдови в п’ятницю відображають потребу в нових оборонних заходах у країні.

«Ми повинні приділяти велику увагу безпеці в нашому уряді, що було одним із факторів, які спонукали нас змінити уряд», — сказав Синкевич, вказуючи на нещодавні коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова російському державному агенству новин ТАСС про те, що дії західних держав незабаром можуть перетворити Молдову на «наступну Україну».

Країна зосереджена на підтримці внутрішнього порядку, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати Молдову», – сказав Синкевич.

Він додав, що Росія «може дестабілізувати ситуацію зсередини. У них є багато російських агентів під прикриттям як представників різних, особливо проросійських політичних структур у Молдові, і вони зараз вкладають великі гроші на дестабілізацію зсередини».

Речан сказав своїм колегам, що на посаді прем’єр-міністра він буде зосереджений на запровадженні «порядку та дисципліни» в установах Молдови, вдихненні нового життя в економіку та забезпеченні миру та стабільності.

Відколи Росія вторглася в Україну, прозахідне керівництво Молдови працює над встановленням тісніших зв’язків із західними партнерами. У червні минулого року Молдова з населенням близько 2,6 мільйона осіб отримала статус кандидата в Європейський Союз в один день з Україною.

Здатність України захищатися особливо важлива для Молдови. «Поки Україна стоїть сильною, ми підтримуємо її, і ми хочемо заохотити інші країни допомагати Україні якомога більше», — сказав Євгеній Синкевич.