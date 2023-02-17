ЄС вважає, що нові європейські санкції коштуватимуть Росії $11 млрд.

Європейський Союз і очолювані США країни «Групи семи» оголосили, що завершують приготування нової хвилі санкцій проти Росії, запровадження якої припаде на річницю лютневого російського вторгнення в Україну.

Російська економіка рухається назад, і щоб утримувати цей тиск, ми пропонуємо десятий набір заходів.

ЄС зокрема хоче розширити заборони на продаж Росії пристроїв і матеріалів таких як електронні компоненти, тепловізори, радіопередавачі, автотягачі, а також метали, що застосовуються для виробництва зброї й техніки і можуть бути використані у війні проти України.

Представниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд також сказала, що в G7 окремий наголос буде на обмеженні здатності Росії купувати електроніку, зокрема ту, що може мати військове застосування і на санкціях для російських банків.

«Ми будемо розширювати контроль над експортом, який охопить значну частину незаконної торгівлі і буде особливо націлений на аспекти і країни, які допомагають Росії обходити санкції», - сказала Вікторі Нуланд журналістам.

Євросоюз планує розширити заборони на імпорт з Росії, що за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн може завдати Москві втрат на 11 мільярдів євро ($11.8 bln).

До списку забороненого з Росії імпорту пропонують додати асфальт і ґуму.

«Російська економіка рухається назад, і щоб утримувати цей тиск, ми пропонуємо десятий набір заходів», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам Європейського парламенту цього тижня.

Представникам 27-ми країн ЄС ще належить узгодити і затвердити пропозиції Єврокомісії, які зокрема передбачають розширення списку російських банків позбавлених доступу до міжнародної системи оповіщення SWIFT.

Згідно з попередніми даними йдеться Росбанк, банк Тінькофф і Альфа-Банк.

Європейці напевне розширять список осіб і компаній, на яких поширюватимуться санкції, наприклад на російські засоби масової інформації за кордоном, які пропагують війну Росії.

Наголос у ЄС роблять на бажанні закрити лазівки у вже схвалених раніше санкціях і на кращому відстежуванні російських активів у Європі.

Урсула Фон дер Ляєн також говорила про потребу розширити європейські санкції щодо Ірану, який постачає Росії зброю, зокрема ударні дрони, які російська армія застосовує в Україні.

«Ті виготовлені в Ірані дрони вбивають українських цивільних - це брутально. Тому ми вперше пропонуємо санкції щодо іранських юридичних осіб включно з тими, які пов’язані з Іранською революційною гвардією. Накласти на них санкції - це наш обов’язок», - сказала представниця Єврокомісії.

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