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ЄС вважає, що нові європейські санкції коштуватимуть Росії $11 млрд.
Європейський Союз і очолювані США країни «Групи семи» оголосили, що завершують приготування нової хвилі санкцій проти Росії, запровадження якої припаде на річницю лютневого російського вторгнення в Україну.
Російська економіка рухається назад, і щоб утримувати цей тиск, ми пропонуємо десятий набір заходів.Урсула фон дер Ляєн
ЄС зокрема хоче розширити заборони на продаж Росії пристроїв і матеріалів таких як електронні компоненти, тепловізори, радіопередавачі, автотягачі, а також метали, що застосовуються для виробництва зброї й техніки і можуть бути використані у війні проти України.
Представниця Державного департаменту США Вікторія Нуланд також сказала, що в G7 окремий наголос буде на обмеженні здатності Росії купувати електроніку, зокрема ту, що може мати військове застосування і на санкціях для російських банків.
«Ми будемо розширювати контроль над експортом, який охопить значну частину незаконної торгівлі і буде особливо націлений на аспекти і країни, які допомагають Росії обходити санкції», - сказала Вікторі Нуланд журналістам.
Євросоюз планує розширити заборони на імпорт з Росії, що за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн може завдати Москві втрат на 11 мільярдів євро ($11.8 bln).
До списку забороненого з Росії імпорту пропонують додати асфальт і ґуму.
«Російська економіка рухається назад, і щоб утримувати цей тиск, ми пропонуємо десятий набір заходів», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам Європейського парламенту цього тижня.
Представникам 27-ми країн ЄС ще належить узгодити і затвердити пропозиції Єврокомісії, які зокрема передбачають розширення списку російських банків позбавлених доступу до міжнародної системи оповіщення SWIFT.
Згідно з попередніми даними йдеться Росбанк, банк Тінькофф і Альфа-Банк.
Європейці напевне розширять список осіб і компаній, на яких поширюватимуться санкції, наприклад на російські засоби масової інформації за кордоном, які пропагують війну Росії.
Наголос у ЄС роблять на бажанні закрити лазівки у вже схвалених раніше санкціях і на кращому відстежуванні російських активів у Європі.
Урсула Фон дер Ляєн також говорила про потребу розширити європейські санкції щодо Ірану, який постачає Росії зброю, зокрема ударні дрони, які російська армія застосовує в Україні.
«Ті виготовлені в Ірані дрони вбивають українських цивільних - це брутально. Тому ми вперше пропонуємо санкції щодо іранських юридичних осіб включно з тими, які пов’язані з Іранською революційною гвардією. Накласти на них санкції - це наш обов’язок», - сказала представниця Єврокомісії.
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У Сенаті США повторно внесли на розгляд резолюцію про геноцид в Україні
Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, «примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств», мовиться у повідомленні офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдаго.
«Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид», – сказав сенатор Ріш.
За його словами, він «бачив звірства на власні очі» під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього «надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу».
«Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості».
Також сенатори закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС «підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу».
«Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання», – мовиться у заяві сенатора Джима Ріша.
За словами законодавця, ця резолюція, зокрема, «підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид».
Як повідомляв «Голос Америки», резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США, і вона готова до винесення на голосування у Сенаті.
Співавторами резолюції є сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.
«Володимир Путін і всі, хто керує і здійснює варварське вторгнення Росії в Україну, здійснюють геноцид, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Останні повідомлення про те, що багато тисяч українських дітей назавжди розлучаються зі своїми родинами, підкреслюють глибину цих воєнних злочинів», – сказав сенатор Кардін.
Він додав, що українці продовжуватимуть гинути, «доки пан Путін не відчує наслідків своїх незаконних і неспровокованих нападів».
Під час свого виступу в Конгресі США 21 грудня президент України Володимир Зеленський назвав російську політику щодо України «геноцидною».
У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні традиційно називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії "Єдина Росія" Борис Гризлов навесні минулого року заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є «нікчемними, з юридичної точки зору, і брехливі за своєю суттю».
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