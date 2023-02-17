Макрон визнав, що діалог з Росією не на часі

"Зараз не час для діалогу" з Росією, заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю. Він закликав міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні.

"Ми повинні цілком інтенсифікувати нашу підтримку ... народові України та її Збройним силам, щоб допомогти їм перейти в контрнаступ, і лише це може дозволити почати перемовини, що заслуговують на довіру", - сказав він.

"Наразі не час для діалогу, - зауважив Макрон, - адже Росія обрала війну, її ескалацію і обрала йти шляхом воєнних злочинів та нападів на цивільну інфраструктуру".

Макрон вказав на те, що Росія проводить дестабілізацію на лише в Україні, але і в Африці та на Кавказі і наголосив на ролі в цьому "Групи Вагнера", а також зазначив, що раніше вірив запевненням Путіна, що російський уряд не має стосунку до "Групи Вагнера".

Раніше у своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.

“Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки”, — сказав Шольц.

Мюнхенську конференцію відкрив своїм виступом президент України Володимир Зеленський. Він порівняв Україну з біблейським Давидом, який переміг велетня Голіафа.

"Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі", – сказав Зеленський.

В суботу до учасників конференції планує звернутись віце-президентка США Камала Гарріс, яка зараз перебуває у Мюнхені і проводить зустрічі із лідерами держав-союзниць.

Як повідомили в Білому домі, в ході своїх зустрічей Гарріс, "відзначає хоробрість та стійкість, яку виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.

В статті використано матеріали АFP