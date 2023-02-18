США: Росія коїть злочини проти людства в Україні

Віце-президентка США Камала Гарріс оголосила, що США офіційно визнали дії Росії в Україні злочинами проти людства. Заява прозвучала під час виступу Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого.

"Сполучені Штати офіційно заявляють, що Росія коїть злочини проти людства", - проголосила Гарріс.

"Я кажу всім, хто скоїв ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів - ви відповідатимете", - додала посадовиця.

Гарріс, яка раніше працювала юристом та очолювала Департамент юстиції штату Каліфорнія, підтвердила відданість США принципам верховенства права та відповідальності, а також підтримці України.

Давайте погодимось від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливості

"Щодо Сполучених Штатів, ми продовжимо підтримувати правовий процес, який ведеться в Україні та який ведуть міжнародні слідчі, бо потрібно забезпечити справедливість ... Давайте погодимось від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливості", - закликала вона.

Гарріс нагадала аудиторії про жахливі фото воєнних злочинів з Бучі, загиблих цивільних в театрі в Маріуполі, породіллю, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу, підтверджений ООН випадок про чотирирічну дівчинку, яка постраждала від злочину сексуального характеру з боку російського солдата та інші.

"З перших днів неспровокованої війни, ми бачили, як російські сили коять жахливі звірства та воєнні злочини. Їхні дії є нападом на спільні цінності та наш спільний гуманізм", - сказала Гарріс.

Вона відзначила: "Російські сили проводять масштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, катування, зґвалтування та депортації. Вбивства в стилі страт, побиття та катування електрошоком. Російські сили силоміць депортували тисячі людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з родинами".

Віце-президентка США Камала Гарріс, яка очолює американську делегацію на безпековій конференції в Мюнхені, в п'ятницю провела двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як повідомили в Білому домі, в ході зустрічей в п'ятницю Гарріс, відзначає хоробрість та стійкість, які виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.

Як повідомляв Голос Америки Макрон у своєму виступі на Мюнхенській конференції заявив, що діалог з Росією не на часі і закликав посилити підтримку України.

У своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.