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G7 попереджає «треті держави» про розплату за «матеріальну підтримку російської війни в Україні»
Найзаможніші демократичні країни об’єднані в «Групі Семи» (G7) з нагоди річниці лютневого вторгнення Росії в Україну повторили, що вимагають припинення російської агресії і виведення російських військ з усієї української території.
Нам треба далі тиснути, щоб Росія повернулася до міжнародних законів...Олаф Шольц, канцлер Німеччини
За підсумками відеонаради керівників країн G7 24 лютого за участю українського президента Володимира Зеленського також оголошено намір притягти президента Росії Путіна та інших посадовців до відповідальності за порушення міжнародних законів.
«Ми ніколи не визнаємо нелегальної анексії ні регіонів на сході України, ні Криму й Севастополя», - підкреслено у заяві G7.
Лідери також підтвердили, що далі надаватимуть гуманітарну, фінансову допомогу українцям, та постачатимуть зброю.
Окремо «Група Семи» зобов’язалася посилювати економічні та фінансові санкції проти Росії та діяти проти інших держав і сторін, «які матеріально підтримують війну Росії в Україні».
«Ми закликаємо треті країни та інші міжнародні сторони, які намагаються уникати, або підривати наші заходи, щоб вони припинили надавати матеріальну підтримку війні Росії, інакше їм доведеться суворо поплатитися», - проголошує заява.
США і Велика Британія, які входять до «Групи Семи» оголосили 24 лютого запровадження додаткових санкцій щодо Росії.
Над новими санкціями працюють також Японія і країни Європейського Союзу.
У заяві G7 згадано про розширення санкцій щодо російських фінансових установ, а також щодо окремих галузей, зокрема експорту російських діамантів.
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- Голос Америки
США запровадили санкції проти металургійних компаній Росії, які пов’язані з виробництвом зброї
Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій щодо російських металургійних та гірничодобувних компаній, які постачають продукцію для оборонної промисловості РФ. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США з нагоди роковин від початку повномасштабної війни Росії в Україні.
До оновленого санкційного переліку Міністерства фінансів США потрапили зокрема чотири російські металургійні компанії, які уряд США пов’язує з виробництвом озброєння: «Центральний НДІ «Буревісник» - виробник металів, озброєння та артилерії; завод "Металург-Туламаш" - виробник сталі та озброєння для російського флоту; компанія "ТПЗ-Рондол", яка є дочірнім підприємством одного з провідних російських виробників боєприпасів; а також "Мценскпрокат" - виробник металевих сплавів і продукції для російської авіаційної та оборонної промисловості, йдеться в повідомленні.
Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 22 фізичних та 83 юридичних осіб, пов'язаних з іншими секторами економіки. Під обмеження потрапили 11 російських фінустанов, зокрема один із найбільших банків Росії - «Московський кредитний банк». Крім того, заходи спрямовані проти осіб та компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені раніше санкції. Це особи та компанії зі Швейцарії, Італії та інших країн.
У повідомленні Міністерства фінансів зазначено, що новий пакет санкцій проти Росії розроблений у координації із союзниками та партнерами по G7.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що минулого року США разом з історичною коаліцією міжнародних партнерів вжили заходів, аби послабити військово-промисловий комплекс Росії та зменшити доходи, які вона використовує для фінансування війни в Україні.
"Наші санкції мали як короткостроковий, так і довготривалий вплив, який гостро проявився в боротьбі Росії за поповнення своїх озброєнь та в її ізольованій економіці. Наші сьогоднішні дії з партнерами по G7 показують, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», - зазначила Єллен.
- Голос Америки
Почесна варта підняла прапор України в Арлінгтоні - американському побратимі Івано-Франківська
Почесна варта округу Арлінгтон, що поблизу столиці США, підняла сьогодні прапор України, прозвучали національні гімни США та України – у місті-побратимі українського Івано-Франківська відбувся ряд пам’ятних заходів з нагоди роковин російського вторгнення до України.
Захід організувала Асоціація міст-побратимів Арлінгтона, західноукраїнське місто Івано-Франківськ є одним із його “сестринських” міст, повідомили в адміністрації округу.
«Арлінгтон з гордістю продовжує підтримувати народ України та наше місто-побратим Івано-Франківськ. Ми аплодуємо стійкості, мужності та силі, яку народ України продемонстрував світові у своїй боротьбі за демократію, – сказала заступниця голови ради округу Ліббі Гарві, як повідомляє місцева газета. – Багато людей в Україні сьогодні живуть у неймовірних умовах, борючись за свою свободу проти агресії та жорстокості іншого народу… У цей день роковин ми сподіваємося, що народ України підбадьорюється підтримкою, яку він продовжує отримувати з усього світу, в тому числі тут, в Арлінгтоні».
Арлінгтон та Івано-Франківськ були офіційно оголошені містами-побратимами 4 березня 2011 року, у день підписання відповідної угоди, йдеться в повідомленні. Відтоді обидві громади приймали урядові делегації, проводили програми обміну студентами та ділилися інформацією щодо громадської безпеки.
У Арлінгтоні сьогодні згадували 11 березня 2022 року, коли ракети вдарили по аеропорту Івано-Франківська, серйозно пошкодивши його інфраструктуру. За кілька днів російські війська знову обстріляли Івано-Франківськ, а аеропорт міста знову був уражений і майже зруйнований. Удар було завдано о 6:30 ранку, відразу після закінчення загальнонаціональної повітряної тривоги, нагадали представники Арлінгтона.
«Відколи почалася війна Росії проти України… Івано-Франківський комітет Асоціації міст-побратимів Арлінгтона був дуже активним у окрузі Колумбія, штатах Меріленд і Вірджинія, щоб підтримати Україну, українську громаду тут і наше місто-побратим Івано-Франківськ», – сказала Софія Кравець, президент Івано-Франківського комітету організації Arlington Sister City Association.
Члени комітету збирають і передають допомогу до України упродовж війни.
Як повідомляв Голос Америки, сьогодні довкола світу тривають заходи до роковин війни в Україні. Під російськими посольствами показують розбиті російські танки, а також протестують проти компаній, які так і не вийшли з російського ринку.
- Голос Америки
Блінкен: Дух українців незламний, вони захищають свою свободу і майбутнє. Відео
«Коли президент Путін не зміг зламати українську армію, він посилив спроби зламати український дух. Але дух українців залишається незламним. Насправді він міцніший ніж будь-коли», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН.
Від Джо Байдена до Барбри Стрейзанд – слова підтримки у річницю вторгнення лунають від політиків, письменників, музикантів
Президент США Джо Байден у своєму твіті підтримав українців у річницю широкомасштабного російського нападу, що розпочався вранці 24 лютого 2022 року.
Американський президент наголосив, що і через рік після початку російської агресії «Україна все ще незалежна і вільна», а українцям вдалося повернути значу частину захоплених Росією територій.
«Сьогодні, через рік після того, як почали падати бомби, Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І на більш ніж половині території, яку торік утримувала Росія, знову гордо майорить український прапор», – написав Байден у своєму твіті і додав фотографію з президентом України Володимиром Зеленським, зроблену під час нещодавньої поїздки до Києва.
Дружина президента США, Джилл Байден, яка відвідує зараз африканські країни, також заявила про свою підтримку українців.
«Не проходить жодного дня, щоб я не думала про президента Зеленського, Олену та всіх людей в Україні, через що вони проходять і як важко вони борються за свою свободу», – написала у своєму Twitter перша леді США.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що з боку США «підтримка України буде тривалою та безумовною». У розмові з американським приватним телеканалом MSNBC вона сказала, що Україна потребує не лише військової, але і фінансової підтримки, бо її економіку знищує російська агресія. За минулий рік економіка України скоротилася майже на третину, сказала Єллен.
Тому США надали Україні фінансову допомогу у розмірі 13 мільярдів доларів і планують виділити ще 10 мільярдів протягом наступних дев’яти місяців.
«Наша підтримка України буде тривалою та безумовною. Ми підтримуємо Україну і хочемо підтримати український народ, у тому числі економічною допомогою, оскільки він мужньо протистоїть неспровокованій жорстокості російської війни», – додала Єллен у своєму твіті.
Роковини російського нападу пригадали також європейські лідери. Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що сьогоднішній день є «темною річницею. Для України. Для Європи. І для світу».
У своїй заяві, він наголосив, що європейці будуть стояти поруч з українцями «стільки, скільки буде потрібно». І Україна, на його переконання, переможе.
«Протягом року Росія вела війну проти України. І один рік Україна мужньо відбивалася. Вільна і незалежна Україна – це вільна і незалежна Європа. Україна переможе», – написав Мішель у Twitter.
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель написав, що «рік тому історія зупинилася», коли «Росія жорстоко вторглася в Україну».
«365 днів неймовірної нелюдяності. Але Україна міцна. Європа підтримує Україну, щоб вона могла перемагати та відбудовуватися. Цей кошмар має закінчитися», - написав Боррель у своєму твіті.
Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що світ пам’ятає про «страждання та людські втрати, спричинені війною Путіна» та про «хоробрість українського народу», і повинен пам’ятати про них завжди.
У своїй заяві він сказав, що світ «має зробити все можливе для того, щоб це був останній рік війни».
«Сьогодні рік тому ми прокинулися з жахливою новиною про незаконне вторгнення Путіна в Україну. Страждання та людські втрати, спричинені війною Путіна, повинні пам’ятати назавжди, як і хоробрість українського народу. Ми стоїмо з ними сьогодні і завжди. Слава Україні», – написав британський політик у твіті.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна, як і цілий світ, «солідарні з хоробрими українцями», чия сміливість принесе перемогу.
«Сьогодні та щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу та демократію перед обличчям жорстокої агресії Росії. Ми шануємо їхню жертовність і мужність, а вони борються і за нашу свободу», – додала Санду у своєму твіті.
Крім світових політиків про сумну річницю російського вторгнення згадали і світові музиканти, актори, письменники, науковці.
Відома фінська письменниця Софі Оксанен сказала, що «агресор знає, що в Україні не може бути військової перемоги».
«Тому він намагається отримати політичну перемогу, використовуючи слабкі місця у наших демократичних суспільствах. Він хоче, щоб ми втомилися від війни. Хоче, щоб ми між собою посварилися», – каже Оксанен і додає, що агресор не дочекається, коли Захід «займеться чимось іншим».
«Ми не можемо цього допустити. Ми мусимо піклуватися про нашу єдність, солідарність і підтримку України», – сказала письменниця і зі словами «Слава, Україні» розгорнула український прапор зі зображенням Княгині Ольги з джавеліном на плечі.
«Цим відео я приєднуюся до події, яка сьогодні відбувається в багатьох містах світу, організована асоціацією з дуже влучною назвою: За Україну, за їхню і нашу свободу», – додала письменниця у Twitter.
До українців звернулися також Джулія Робертс, Морган Фрімен, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон, музиканти групи Imagine Dragons, історик Тімоті Снайдер. Загалом понад 30 світових знаменитостей записали короткі звернення зі словами підтримки.
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