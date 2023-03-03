Шольц у США буде «приватно» обговорювати з Байденом російську війну в Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц у п’ятницю 3 березня зустрічатиметься у Білому домі з президентом США Джо Байденом для, як повідомляють, незвичайних приватних переговорів, де найголовнішою темою буде російська війна проти України.

Після США Німеччина є однією з найбільших постачальниць зброї та іншої допомоги Україні разом з європейськими лідерами: Великою Британією і Польщею.

У повідомленні з Вашингтона Associated Press зауважує, що відкритої інформації про переговори Олафа Шольца в Білому домі буде дуже мало і зустріч з пресою за результатами одноденного візиту не запланована.

Агентство Reuters цитує неназваного американського посадовця про те, що «обидва керівники хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли заглибитися, зосередившись на питаннях України».

Деякі коментатори казали про ознаки певних розбіжностей між Берліном і Вашингтоном щодо того, як краще підтримувати українську обороноздатність, але офіційні представники заперечують існування серйозних проблем.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав у четвер, що США «пишаються колективними зусиллями» союзників у справі допомоги Україні.

Напередодні Шольц виступив з відвертим застереженням на адресу Китаю, щоб китайський уряд не підтримував російську війну проти України.



Росія потерпає від браку зброї і хоче більшої допомоги від Китаю, який досі обмежувався заявами з Пекіна про згоду з російськими виправдовуваннями війни разом з загальними твердженнями про повагу до міжнародних принципів суверенітету й територіальної цілісності всіх країн.

«Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії», - сказав Олаф Шольц у Бундестазі 2 березня.

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