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Шольц у США буде «приватно» обговорювати з Байденом російську війну в Україні
Німецький канцлер Олаф Шольц у п’ятницю 3 березня зустрічатиметься у Білому домі з президентом США Джо Байденом для, як повідомляють, незвичайних приватних переговорів, де найголовнішою темою буде російська війна проти України.
Після США Німеччина є однією з найбільших постачальниць зброї та іншої допомоги Україні разом з європейськими лідерами: Великою Британією і Польщею.
У повідомленні з Вашингтона Associated Press зауважує, що відкритої інформації про переговори Олафа Шольца в Білому домі буде дуже мало і зустріч з пресою за результатами одноденного візиту не запланована.
Агентство Reuters цитує неназваного американського посадовця про те, що «обидва керівники хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли заглибитися, зосередившись на питаннях України».
Деякі коментатори казали про ознаки певних розбіжностей між Берліном і Вашингтоном щодо того, як краще підтримувати українську обороноздатність, але офіційні представники заперечують існування серйозних проблем.
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав у четвер, що США «пишаються колективними зусиллями» союзників у справі допомоги Україні.
Напередодні Шольц виступив з відвертим застереженням на адресу Китаю, щоб китайський уряд не підтримував російську війну проти України.
Росія потерпає від браку зброї і хоче більшої допомоги від Китаю, який досі обмежувався заявами з Пекіна про згоду з російськими виправдовуваннями війни разом з загальними твердженнями про повагу до міжнародних принципів суверенітету й територіальної цілісності всіх країн.
«Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії», - сказав Олаф Шольц у Бундестазі 2 березня.
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За даними американських ЗМІ, обсяг нової військової допомоги складатиме близько 400 мільйонів доларів. Видання Reuters із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що до нового пакету, серед іншого, увійдуть керовані ракети залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та боєприпаси для бойових машин Bradley.
“Ще один пакет допомоги Україні міститиме в основному боєприпаси та амуніцію, які дуже знадобляться українцям для систем, які вони вже отримали”, - сказав Кірбі.
Питання допомоги Україні президент Байден має намір обговорити із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Вашингтоні 3 березня під час зустрічі у Білому домі.
Лідери США і Німеччини також обговорять можливість запровадження нових санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакета прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол., яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року.
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