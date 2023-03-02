США готові оголосити новий пакет військової допомоги для України - Білий дім

Сполучені Штати мають намір оголосити новий пакет військової допомоги для підтримки України у п'ятницю, 3 березня. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За даними американських ЗМІ, обсяг нової військової допомоги складатиме близько 400 мільйонів доларів. Видання Reuters із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що до нового пакету, серед іншого, увійдуть керовані ракети залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та боєприпаси для бойових машин Bradley.

“Ще один пакет допомоги Україні міститиме в основному боєприпаси та амуніцію, які дуже знадобляться українцям для систем, які вони вже отримали”, - сказав Кірбі.

Питання допомоги Україні президент Байден має намір обговорити із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Вашингтоні 3 березня під час зустрічі у Білому домі.

Лідери США і Німеччини також обговорять можливість запровадження нових санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакета прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол., яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року.