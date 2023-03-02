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США готові оголосити новий пакет військової допомоги для України - Білий дім
Сполучені Штати мають намір оголосити новий пакет військової допомоги для підтримки України у п'ятницю, 3 березня. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
За даними американських ЗМІ, обсяг нової військової допомоги складатиме близько 400 мільйонів доларів. Видання Reuters із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що до нового пакету, серед іншого, увійдуть керовані ракети залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та боєприпаси для бойових машин Bradley.
“Ще один пакет допомоги Україні міститиме в основному боєприпаси та амуніцію, які дуже знадобляться українцям для систем, які вони вже отримали”, - сказав Кірбі.
Питання допомоги Україні президент Байден має намір обговорити із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Вашингтоні 3 березня під час зустрічі у Білому домі.
Лідери США і Німеччини також обговорять можливість запровадження нових санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакета прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол., яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року.
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Зустріч Блінкена і Лаврова, дискусії міністрів G20: деталі. Відео
Зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях закликав Держсекретар США Ентоні Блінкен міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Групи двадцяти в Делі.
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Генпрокурор США про можливість визнання «Вагнера» терористичною організацією. Відео
«Я вважаю, що «Вагнер» є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам», - заявив Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Вашингтон і говоритиме про Україну, Росію та проблеми клімату
Координація підтримки України, санкції проти Росії та кліматична безпека будуть - у центрі уваги під час візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Джо Байденом президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наприкінці наступного тижня, повідомляє Білий дім.
Згідно з повідомленням, очільниця Європейської комісії має відвідати Вашингтон та зустрітися з президентом Байденом в п’ятницю, 10 березня 2023 року.
"Лідери обговорять тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом для підтримки України, яка захищає свій суверенітет та демократію, та як збільшити ціну агресії для Росії", – мовиться у заяві Білого дому.
Протягом 2022 року США значно випереджали ЄС у наданні підтримки Україні, передусім щодо надання зброї. За даними станом на середину січня 2023 року, США виділили на підтримку України трохи більше 73,1 мільярдів євро. Для ЄС відповідна цифра становить 54,9 мільярда євро, мовиться у повідомленні Кільського інституту світової економіки, який підраховує допомогу Україні з боку її партнерів.
За словами Кристофа Требеша, керівника команди, яка розробляє Ukraine Support Tracker, ЄС проявив нерішучість у перші місяці війни, попри те, що він спроможний швидко мобілізувати фінансові ресурси.
«Про це свідчить, наприклад, величезна кількість коштів, які уряди ЄС мобілізували, щоб пом’якшити шок цін на енергоносії вдома», – каже експерт німецького інституту.
Субсидії на «зелені технології» є приводом для тертя між США та ЄС
Американські та європейські лідери також обговорять спільні дії та координацію США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою «шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок».
Як зазначається у повідомленні Білого дому, Байден і Ляєн підіб’ють підсумки роботи спільної групи, що займається проблемами енергетичної безпеки Європи, яку вони створили рік тому, і яка «допомогла ЄС зменшити залежність від російського викопного палива», а також та прискорити перехід до «зелених» технологій.
Як повідомляє агентство Reuters, європейські країни стурбовані тим, що нові субсидії США можуть завдати шкоди їхнім економікам. Закон про скорочення інфляції на 430 мільярдів доларів, запропонований Байденом, передбачає значні субсидії на вироблену в США продукцію. Він спрямований на подолання кліматичної кризи та сприяння виробництву поновлюваної енергії. Але європейці побоюються, що він підірве їхню конкурентоздатність.
Минулого місяця Європейська комісія представила свій промисловий план «Зеленої угоди» у відповідь на заходи США, що передбачає збільшення рівня державної допомоги, аби допомогти Європі конкурувати зі США у галузі чистих технологій.
Лідери США та ЄС обговорять спільні плани щодо Китаю
На тлі занепокоєння діями Китаю на міжнародній арені, лідери США та ЄС планують обговорити спільну роботу для протидії «викликам, створеним Китайською Народною Республікою», мовиться у заяві.
Як повідомляв «Голос Америки», Вашингтон і його союзники останніми тижнями заявили, що Китай розглядає можливість надання смертоносної зброї Росії. Пекін заперечує такі наміри.
Сінді Маккейн очолила Всесвітню продовольчу програму ООН, яка допомагає й Україні
Генеральний секретар ООН призначив Сінді Маккейн виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми. Донині вона була посолкою США в агенціях ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі.
З нагоди її нового призначення держсекретар США Ентоні Блінкен заявив:
"Понад 60 років Всесвітня продовольча програма відіграє важливу роль у боротьбі з глобальним голодом, бідністю та недоїданням у всьому світі, допомагаючи нагодувати мільйони людей, які відчайдушно цього потребують. ВПП відіграє вирішальну роль у зусиллях міжнародної спільноти з реагування на загострення глобальної кризи з продовольчої безпеки. (…) Ми вдячні посолці Маккейн за її роботу на посаді постійної представниці ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі, де вона керувала впровадженням нашої політики продовольчої безпеки. Я впевнений, що вона принесе нову енергію, оптимізм і успіх Всесвітній продовольчій програмі”. Заяву Блінкена оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
Сінді Маккейн - вдова американського сенатора з Аризони та двічі кандидата у президенти США від Республіканської партії Джона Маккейна. До роботи в уряді вона очолювала опікунську раду Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Аризона.
Всесвітня продовольча програма (ВПП) – одна з найбільших гуманітарних агенцій ООН, яка, серед іншого, активно допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на грудень минулого року ВПП доставила в Україну понад 137 тисяч тонн продовольчої гуманітарної допомоги, переважно у важкодоступні й небезпечні прифронтові райони та на деокуповані території. Крім того, ВПП виплатила грошову допомогу 2,2 мільйонам українців на загальну суму понад 370 млн доларів США.
Як повідомляв "Голос Америки", у січні цього року Сінді Маккейн заявляла, що Росія своєю війною в Україні спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни". За словами Маккейн, глобальна криза підвищення цін на продукти триватиме цього року, і постачання харчів до найбідніших країн не налагодиться, допоки не припиниться російське вторгнення в Україну.
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