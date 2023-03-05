Британська розвідка: під Бахмутом військові РФ використовують саперні лопати замість техніки

США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він також зауважив, що військова допомога США Тайваню відповідає їх зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і не повинна підштовхнути Китай до ухвалення рішення озброювати РФ.

Петсі Відакусвара, Голос Америки: Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно сказала, якщо Китай надасть зброю Росії, це стане червоною лінією для адміністрації. Чи готова адміністрація підтримати це попередження?

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій: Я не думаю, що зараз було б корисно вдаватися до гіпотез. Ви чули, як Держсекретар Ентоні Блінкен говорив про це. Він згадав про це в приватній розмові зі своїм китайським колегою, що ми очевидно не хочемо, щоб вони рухалися в цьому напрямку. Вони цього не зробили, хоча і не зняли цю опцію з порядку денного. І ми дуже відверто говорили про те, що такий крок матиме наслідки. Зрозуміло, що один з цих наслідків - удар по позиції Китаю в міжнародному співтоваристві.

Китай повинен зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік Путіна? Чи насправді він хоче допомогти пану Путіну вбивати невинних українців? Тому що саме цим був би такий крок. І якщо Китай дбає про свій міжнародний статус, можна припустити, що вони вважатимуть таке рішення не в своїх інтересах.

П.В.: Напередодні російського вторгнення ви сказали, що у вас є дані розвідки про те, що Путін збирається напасти, і він це зробив. Ви робите те ж саме стосовно президента Сі Цзіньпіня, кажучи, що Китай потенційно може озброїти Росію. Але якщо така стратегія не утримала Путіна від вторгнення в Україну, чому ви думаєте, що вона спрацює та утримає Сі від допомоги Путіну? Я не думаю, що цих чоловіків можна легко присоромити чи залякати.

Д.К.:Мова не про присоромлення. Йдеться про те, щоб приватно поділитися нашими занепокоєннями з китайцями, а також публічно заявити про занепокоєння, що ми бачимо ознаки того, що потенційно Китай може рухатися в цьому напрямку. Китай повинен зробити вибір. Президент Сі має зробити вибір. І ми рішуче закликали його зробити правильний вибір, щоб не полегшувати Путіну вбивство невинних українських людей.

П.В.: І такий підхід, на вашу думку, буде ефективним засобом стримування?

Д.К.: Це буде залежати від президента Сі та Китаю.

П.В.: Ми наразі знаємо, що Іран і Північна Корея постачали зброю Росії. Яка ще країна, окрім Білорусі, потенційно може бути каналом надходження китайської зброї до Росії?

Д.К.: Це чудове запитання до Володимира Путіна. До кого ще він звертається, щоб отримати зброю та можливості для продовження бійні в Україні? Ми знаємо, що іранці є частиною цих зусиль. Ми знаємо, що північнокорейці постачали, принаймні в деяких випадках, артилерійські боєприпаси ПВК "Вагнер". І я думаю, що президент Путін повинен говорити про те, до кого ще він звертається, щоб продовжувати ці вбивчі дії.

П.В.: ​ Напевно, ви стежите за цими країнами. Наші джерела вказують на потенційну М’янму як одну з цих країн. Чи маєте Ви дані розвідки, щоб підтвердити цю інформацію?

Д.К.: Я не маю інших країн, про які можна було б поговорити сьогодні.

П.В.: ​ Ми вчора говорили про продаж зброї Тайваню на 620 мільйонів доларів. Чи таким чином адміністрація допомагає Тайваню підготуватися, накопичити запаси боєприпасів на випадок китайської блокади?

Д.К.: Йдеться про допомогу Тайваню з його можливостями самооборони. Зокрема, йдеться про боєприпаси для їхніх винищувачів F-16. Ми тісно співпрацюємо з ними щодо їхніх потреб, і це відповідає нашим зобов’язанням, як з юридичної, так і з моральної точки зору - переконатися, що вони мають достатні можливості для самозахисту.

П.В.: ​ За таких обставин, чи може це дати Пекіну привід постачати зброю в Росію?

Д.К.: Це питання до президента Сі. У нього не має бути причин намагатись постачати зброю Росії. У нього не має бути причин, щоб бажати допомагати Путіну вбивати невинних українців. А саме це станеться, якщо б Китай ухвалив таке рішення.

Що в розрахунках президента Сі, насправді є питанням для нього. Продаж зброї Тайваню відповідає нашим зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і нашому переконанню, що ми повинні продовжувати допомагати Тайваню мати достатні можливості для самооборони. Це окреме питання і відмінне від того, що відбувається в Україні.

П.В.: ​Перейдемо до питання Ірану, чи розглядає адміністрація Іран як глобальну, а не регіональну загрозу?

Д.К.: Іран, безумовно, залишався регіональною загрозою протягом досить тривалого часу, і він продовжує бути такою загрозою. Вони розпалюють нестабільність на всьому Близькому Сході, вони продовжують підтримувати терористичні мережі, вони продовжують загрожувати морським перевезенням у Перській затоці та за її межами. І тепер вони безпосередньо впливають на війну в Європі. Тож, звичайно, вони поширили свій шкідливий вплив далеко за межі регіону.