Двоє пілотів ЗСУ в Аризоні тренуються на авіасимуляторах, проте рішень про F-16 для України немає - медіа

Двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок. Про це повідомляють низка американських видань із посиланням на заяви неназваних високопосадовців.

Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16", пише NBC.

При цьому CNN та NBC зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".

Це перший такий "ознайомлювальний захід", що сприятиме діалогу між українським і американським персоналом і дасть можливість спостерігати за тим, як діють ВПС США, заявив представник Пентагону на умовах анонімності. "Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", – вказав посадовець.

Інший представник уряду на умовах анонімності додав: "Програма передбачає спостереження за тим, як українські пілоти планують та виконують місію на авіасимуляторах, щоб визначити, як ми можемо краще порадити ВПС України щодо того, як використовувати їхні можливості".

Також, як зауважує NBC, американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця. Офіційні особи сказали, що пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків, й це не навчальна програма, а отже українці не будуть керувати літаками під час перебування у США.

Днями заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кол заявив законодавцям Палати представників, що США не розпочинали жодної підготовки F-16 для українців. За оцінкою Пентагону навіть для найкоротшого терміну доставлення F-16 і одночасного навчання потрібно 18 місяців, "тому ви фактично заощадите час, починаючи навчання раніше", - сказав Кол.

Справу ускладнює те, що, за словами Кола, немає чіткого рішення щодо того, які літаки Україна могла б отримати. "В кінцевому підсумку вони можуть отримати британські Tornado, або (шведські) Gripen, або (французькі) Mirage, й у такому випадку не матиме сенсу "тренувати їх на F-16", сказав він.

Раніше республіканці у Конгресі критикували Білий дім за зволікання із наданням військової допомоги, якої потребує Україна, включаючи винищувачі. Адже раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".

Також як повідомляв Голос Америки, група американських законодавців з Республіканської і Демократичної партій у листі до президента США Джо Байдена закликала надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа видання Politico, винищувачі "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року".

Нагадаємо, напочатку лютого у день візиту українського президента Володимира Зеленського до Лондона британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців. "Першим кроком у забезпеченні передових літаків є наявність солдатів або авіаторів, які здатні їх використовувати. Це процес, який потребує деякого часу. Ми розпочали цей процес сьогодні, - сказав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак - Нічого не зняте з порядку денного, і наше лідерство в цьому питанні є тим, чим ми всі разом маємо пишатися".

Однак днями Лондон, а також Берлін повністю виключили можливість постачань винищувачів в Україну як недоцільні, нідерландські та польські лідери також неохоче відповіли на питання про відправлення винищувачів F-16 для ЗСУ, пише CNN.

Експерти висловлюють різноманітні погляди з приводу того, чи протиповітряна оборона або авіація є для України ефективнішими засобами у протистоянні російській війні. Самі ж українські пілоти винищувачів в різноманітних інтерв'ю українській пресі наполягають, що саме F-16 зможуть допомогти ЗСУ урівняти шанси з РФ у небі, адже радянські літаки мають застарілі системи озброєння та радіолокації, що унеможливлює протистояння сучасним російським літакам.

У статті використано матеріали Reuters