Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі "докладно зупинився на питанні оборонних потреб України".

"Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони, - написав Залужний у Facebook. - Розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу. Вдячний Президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України".

Напередодні президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили єдність у солідарності з Україною у її боротьбі проти РФ, йдеться у заяві за підсумками зустрічі, оприлюдненій на сайті Європейської Комісії.

"Сполучені Штати та Європейський Союз працюють, щоб Україна мала безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, якої потребує, так довго, як це буде необхідним. Ми працюємо разом для постачання для Збройних сил України військового обладнання та надання їм необхідного тренування для захисту від російської агресії", – йдеться у заяві.

У четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік у майже 7 трильйонів доларів. Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.

Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс у Комітеті Палати представників США з питань розвідки заявив, що російські війська нарощують військову присутність, тому що попри низький бойовий дух та слабку підготовку російського війська президент Росії Путін використовує час, аби виснажити підтримку західних партнерів.

Як повідомляв Голос Америки, директорка Національної розвідки Авріл Гейнс днем раніше на слуханнях у Сенаті заявила, що російська армія не готова до "великих територіальних здобутків", бо через санкції Заходу на постачання зброї та інші обмеження, її ресурсів вистачає тільки на "поточний рівень наступальних операцій".