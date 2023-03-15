США літатимуть там, де дозволяє міжнародне право - Остін про інцидент із дроном і російськими літаками

Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Напередодні два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.

Що таке MQ-9 Reaper?

Безпілотний дрон MQ-9 Reaper є важливим компонентом військового повітряного флоту Сполучених Штатів і використовується як для спостереження, так і для атак, може літати на висоті до 15 кілометрів і був розроблений для тривалих місій до 34 годин, пише The New York Times. Видання зазначає, що хоча Reaper може скидати бомби та запускати ракети, його низька швидкість і відсутність захисної зброї дозволяють відносно легко збивати його.

Як пише The Washington Post, Reaper виконували місії над Іраком, Афганістаном і Сирією, а також в інших країнах, і ними керує дистанційно команда з двох пілотів: один - керує місією та безпілотником, а інший - управляє датчиками та направляє зброю.

"Певного роду тест"

Американський експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако в інтерв'ю Reuters сказав, що з боку Росії це були "провокація, певного роду тест" на готовність США реагувати на такі виклики, зокрема в контексті зобов'язань США захищати союзників по НАТО. "Росіяни вважають Чорне море своїм «внутрішнім озером». Юридично кажучи, це міжнародні води. Їм не дуже подобається цей факт, але це, безумовно, з погляду міжнародного права, це захищає США від будь-яких закидів про нібито порушення повітряного простору", - сказав Карако.

"Протягом багатьох років було очевидно, що Кремль хотів би, щоб військова присутність США зникла з Чорного моря. Після початку війни [Росії в Україні] військові кораблі США не були в Чорному морі, бо Туреччина закрила Босфорську протоку, - в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав Вільям Кортні, екс-посол США у Грузії й експерт аналітичного центру Rand Corporation. - Безпілотники літають з Румунії, союзника НАТО, але вони літають над міжнародними водами Чорного моря. Тим не менш Росія, схоже, намагається стримати США від можливості робити це". Він додав, що тому у регіоні вже були схожі інциденти.

Даг Бендоу, експерт аналітичного центру Cato Institute, в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав: "Це [інцидент із дроном - ред.] посилить напруженість між Росією та Сполученими Штатами, але жодна з країн не хоче воювати одна з одною. Тому я думаю, що вони це владнають".