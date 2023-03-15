Прокурорка у справі Болдвіна, звинуваченого у вбивстві Галини Гатчінс, залишає справу 

Спеціальна прокурорка, яка очолювала звинувачення у справі Алека Болдвіна, звинуваченого у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс, залишає справу. Про це повідомляє NPR.

У лютому команда юристів Болдвіна подала клопотання про дискваліфікацію спеціальної прокурорки Андреї Ріб, яка також є законодавицею парламенту штату від Республіканської партії, на підставі конституційних положень, які закріплюють розподіл повноважень між окремими гілками влади.

У заяві у вівторок Ріб сказала, що вона «не дозволить питанням про мою роботу в якості законодавця та прокурора затьмарити справжню проблему».

«Стало ясно, що найкращий спосіб, яким я можу забезпечити справедливість у цій справі, — це піти у відставку, щоб обвинувачення могло зосередитися на доказах і фактах», — сказала Ріб.

Окружна прокурорка Мері Кармак-Алтвіс передала заяву до окружного суду штату та відмовилася від подальших коментарів.

Болдвін і інспектор зі зброї Ханна Гутьєррес-Рід не визнали себе винними за звинуваченнями в ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчінс. У разі визнання їх винними їм загрожує до 18 місяців в'язниці та штрафи.

Гатчінс померла невдовзі після поранення на знімальному майданчику у Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року під час репетицій вестерну «Іржа» на ранчо на околиці Санта-Фе. Підозрюють, що вона загинула в результаті пострілу Алека Болдвіна під час зйомок однієї зі сцен. Слідство з'ясувало, що на знімальному майданчику були бойові патрони. Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.

Прокуратура каже, що помічник режисера Девід Голлс, який стежив за безпекою на знімальному майданчику, підписав угоду про визнання себе винним у недбалому застосуванні смертоносної зброї.

В якості членкині парламенту Андреа Ріб виступила спонсором кількох ініціатив у сфері кримінального правосуддя, включаючи посилення покарань за порушення правил володіння вогнепальною зброєю. Вона утрималась від голосування щодо державних витрат на переслідування Болдвіна та Гутьєрреса-Рід. Її було звільнено від голосування в Палаті представників у лютому щодо запропонованого державного бюджету, який включає 360 000 доларів на спеціальні витрати на судове переслідування у зйомках фільму «Іржа».

У зв’язку з цією справою було подано також кілька цивільних позовів. Як повідомляв раніше Голос Америки, першою позов у цій справі подала керівниця сценарію фільму Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала на службу порятунку 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.

Другий позов подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.

Сергій звинувачував керівництво та працівників у фільму у недбалості, яка спричинила йому моральну шкоду.

Попереднє слухання, призначене на травень 2023, має вирішити, чи достатньо доказів для початку судового розгляду.