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Сі Цзіньпінь поїде в Москву вперше за рік російського вторгнення в Україну
Пекін і Москва підтвердили, що китайський керівник Сі Цзіньпінь 20-22 березня здійснить державний візит в Росію на тлі російської війни в Україні.
Китай наголошує на своїй нейтральності і проголошує бажання сприяти припиненню війни, але разом з тим китайські посадовці та китайські засоби масової інформації послідовно повторюють виправдання російських військових дій, які лунають з Москви.
В той час як Європа, США й багато інших країн, протестуючи проти російської війни, запровадили проти Москви санкції і лідери згорнули контакти з президентом Путіним, візит Сі Цзіньпіня розглядають як вияв підтримки Кремля.
Український президент Володимир Зеленський сказав 24 лютого на пресконференції, що також хоче зустрітися з Сі Цзіньпінем, зокрема для того, щоб обговорити китайські пропозиції щодо досягнення миру.
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У Києві також висловлюють сподівання, що Китай не буде постачати зброю Росії, на тлі застережень США та інших країн про те, що у Пекіні розглядають таку можливість.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 15 березня він розмовляв телефоном з китайським колегою Цінем Ґаном, але він не повідомив про конкретні плани переговорів Києва і Пекіна на найвищому рівні.
Речник китайського міністерства закордонних справ сказав 17 березня , що Сі Цзіньпінь «здійснить з президентом Путіним глибокий обмін думками щодо двосторонніх відносин та провідних міжнародних і регіональних питань».
У повідомленнях з російського боку наголошено, що китайський керівник відгукнувся на запрошення російського, і що вони підпишуть «важливі двосторонні документи».
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Китай і Росія за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року проголосили, що їхнє партнерство «не має меж» і оприлюднена тоді спільна заява була сповнена докорів на адресу Заходу.
Реакції
Associated Press: «Китай прагне подавати себе як нейтрального у конфлікті, хоча в 2022 році Пекін заявив, що його дружба з Росією «не має меж», і відмовився засудити вторгнення Москви».
CNN: «Китай відмовився засуджувати вторгнення Росії чи навіть називати його таким словом, а, натомість, повторюючи позицію Кремля, звинуватив просування НАТО у провокуванні конфлікту. Він також надав дипломатичну підтримку Москві, одночасно зміцнюючи економічні та військові зв'язки».
Le Monde: «Пекін також засудив західні санкції та звинуватив НАТО і Сполучені Штати у провокуванні Росії».
BBC: «В пропонованих Китаєм мирних пропозиціях закликано до мирних переговорів та поваги до національного суверенітету. Але документ з 12-пунктів конкретно не каже, що Росія повинна забрати свої війська з України».
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- Голос Америки
Посол Ізраїлю не підтвердив, але й не спростував, інформацію про дозвіл на експорт в Україну систем протидії дронам
Посол Ізраїлю в Україні не підтвердив, але й не спростував, інформацію про те, що Ізраїль надав згоду на експорт до України систем протидії дронам.
В інтерв’ю Голосу Америки посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав, що знайомий з публікаціями на цю тему, але не може підтвердити інформацію про те, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії безпілотним апаратам.
«Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно, було обговорення на чолі з прем’єр-міністром, наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі», – сказав посол Бродський.
При цьому він додав, що Ізраїль «дуже турбує» співпраця між Росією та Іраном, та «використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних цілей в Україні».
«Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам, ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти і ми будемо продовжувати цю роботу», – сказав Міхаель Бродський у розмові з «Голосом Америки».
У середу з’явилося повідомлення ізраїльського кореспондента видання Axios, яке поширили українські ЗМІ, про те, що Ізраїль вперше після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну схвалив оборонний експорт для України.
Посилаючись на ізраїльських та українських офіційних осіб, ізраїльський журналіст пише, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.
Цього тижня глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вперше від часу вступу на посаду обговорював питання військової допомоги Україні на засіданні кабінету з міністром оборони Йоавом Галантом, міністром закордонних справ Елі Коеном та головою Мосаду Давидом Барнеа, повідомили ізраїльські ЗМІ.
Досі Ізраїль не надавав військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та завдати шкоди безпековим інтересам Ізраїлю в Сирії.
У четвер на пресконференції в Німеччині прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна надає Україні не лише гуманітарну допомогу, але і планує передати системи раннього оповіщення для населення про ракетні атаки, повідомляє Укрінформ.
«Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях», – додав ізраїльський прем’єр, якого цитує українське агентство.
Тим часом оглядачі нагадують, що адміністрація Джо Байдена переконує Ізраїль ухвалити рішучіші кроки щодо підтримки України та закликає дистанціюватися сильніше від Росії.
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