Пекін і Москва підтвердили, що китайський керівник Сі Цзіньпінь 20-22 березня здійснить державний візит в Росію на тлі російської війни в Україні.

Китай наголошує на своїй нейтральності і проголошує бажання сприяти припиненню війни, але разом з тим китайські посадовці та китайські засоби масової інформації послідовно повторюють виправдання російських військових дій, які лунають з Москви.

В той час як Європа, США й багато інших країн, протестуючи проти російської війни, запровадили проти Москви санкції і лідери згорнули контакти з президентом Путіним, візит Сі Цзіньпіня розглядають як вияв підтримки Кремля.

Український президент Володимир Зеленський сказав 24 лютого на пресконференції, що також хоче зустрітися з Сі Цзіньпінем, зокрема для того, щоб обговорити китайські пропозиції щодо досягнення миру.

У Києві також висловлюють сподівання, що Китай не буде постачати зброю Росії, на тлі застережень США та інших країн про те, що у Пекіні розглядають таку можливість.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 15 березня він розмовляв телефоном з китайським колегою Цінем Ґаном, але він не повідомив про конкретні плани переговорів Києва і Пекіна на найвищому рівні.

Речник китайського міністерства закордонних справ сказав 17 березня , що Сі Цзіньпінь «здійснить з президентом Путіним глибокий обмін думками щодо двосторонніх відносин та провідних міжнародних і регіональних питань».

У повідомленнях з російського боку наголошено, що китайський керівник відгукнувся на запрошення російського, і що вони підпишуть «важливі двосторонні документи».

Китай і Росія за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року проголосили, що їхнє партнерство «не має меж» і оприлюднена тоді спільна заява була сповнена докорів на адресу Заходу.

Реакції



Associated Press: «Китай прагне подавати себе як нейтрального у конфлікті, хоча в 2022 році Пекін заявив, що його дружба з Росією «не має меж», і відмовився засудити вторгнення Москви».



CNN: «Китай відмовився засуджувати вторгнення Росії чи навіть називати його таким словом, а, натомість, повторюючи позицію Кремля, звинуватив просування НАТО у провокуванні конфлікту. Він також надав дипломатичну підтримку Москві, одночасно зміцнюючи економічні та військові зв'язки».

Le Monde: «Пекін також засудив західні санкції та звинуватив НАТО і Сполучені Штати у провокуванні Росії».

BBC: «В пропонованих Китаєм мирних пропозиціях закликано до мирних переговорів та поваги до національного суверенітету. Але документ з 12-пунктів конкретно не каже, що Росія повинна забрати свої війська з України». ​