Все, що потрібно знати про ордери на арешт Путіна, Львової. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями у депортації дітей з України до Росії, що є воєнним злочином. Що це означатиме для російського президента? США готуються надіслати черговий пакет військової допомоги Україні. Міг-29 для України – подробиці. Як проходить найбільша програма із тренування українських військових у Великій Британії? У пошуках сина: сім’я Білецьких намагається знайти сліди свого 23-річного Романа, який був захисником Азовсталі. Із ЗСУ – у військову психологиню: історія монахині, що допомагає військовим долати психологічні травми. У Вашингтоні присвятили дискусію про різні шляхи підтримки українських жінок.