Росія не може вчасно поставити зброю Індії, через війну в Україні - звіт

НЬЮ-ДЕЛІ, 23 березня (Reuters) – Росія не може доставити життєво важливі оборонні поставки для збройних сил Індії через війну в Україні, заявляють ВПС Індії (IAF).

Нью-Делі турбує, що вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року може вплинути на поставки від найбільшого постачальника оборонного обладнання до Індії. Заява IAF є першим офіційним підтвердженням таких недоліків.

IAF заявив про це парламентському комітету, який опублікував цю інформацію на своєму веб-сайті у вівторок. Представник IAF повідомив групі, що Росія запланувала «велику поставку» цього року, яка не відбудеться.

Прес-секретар російського посольства в Нью-Делі сказав: «У нас немає інформації, яка б могла підтвердити сказане».

Немає негайної відповіді від «Рособоронекспорту», який є підрозділом російського уряду, що займається експортом зброї.

У звіті не вказуються деталі доставки.

Найбільша поточна поставка – це блоки системи протиповітряної оборони С-400 «Тріумф», які Індія купила в 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем уже поставлено, а ще дві очікуються.

IAF також залежить від поставок з Росії запчастин для винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29, які є опорою сервісної галузі.

Росія, а до неї Радянський Союз, протягом десятиліть були основним постачальником зброї та оборонного обладнання для Індії.

За останніми даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на Росію припало 8,5 мільярда доларів із 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт зброї з 2017 року.

Протягом останніх двох десятиліть Нью-Делі намагався зменшити свою залежність від Москви та дивився на захід, у бік Франції, Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Це також спонукає індійські компанії виробляти більше у співпраці з глобальними гравцями.

IAF також поінформувала парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки сильно вплинула на її постачання, що скоротила прогнозовані капітальні витрати на модернізацію на фінансовий рік, який закінчився 31 березня 2024 року, майже на третину порівняно з попереднім фінансовим роком.

Військово-повітряні сили спрогнозували капітальні витрати в розмірі 853 мільярдів рупій (10,38 мільярда доларів) на фінансовий 2022-23 роки та скоротили їх до 588 мільярдів рупій (7,15 мільярда доларів) у національному бюджеті, представленому в лютому.

(1 долар = 82,19 індійських рупій)