"Росія надсилає сигнал, що це небезпечне місце для журналістів" - редакторка WSJ про затримання репортера Гершковича

Із затриманим у Росії репортером Wall Street Journal Еваном Гершковичем немає зв'язку, й лише наступного тижня, ймовірно, до нього отримає доступ його адвокат. Про це головна редакторка газети Емма Такер сказала в інтерв'ю CBS.

"Ми знаємо, що Евана тримають у в'язниці в Москві. Але нам не вдалося передати йому жодного повідомлення. Ми нічого від нього не чули. Офіційної інформації було дуже мало, - сказала Такер. - Ми сподіваємося, що наступного тижня його побачить адвокат".

Редакторка газети також додала, що сподівається, що США на офіційному рівні визнають Гершковича як "незаконно затриманого", що може допомогти швидше звільнити його.

Вона також прокоментувала рішення WSJ вивезти з Росії керівницю московського бюро газети: "Робити репортажі з Росії стає все важче не тільки для іноземних репортерів, але й особливо для російських репортерів. ... Багато інших новинних організацій більше не представлені в Росії. Очевидно, що із тим, що сталося з Еваном, Росія посилає дуже поганий сигнал про те, що це небезпечне місце для роботи журналістів, навіть для журналістів, які мають там акредитацію".

Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в якій закликав до звільнення утримуваних РФ громадян США – Гершковича та колишнього консультанта з морської піхоти та корпоративної безпеки Пола Вілана. А 31 березня президент Джо Байден закликав Росію звільнити репортера WSJ.

Федеральна служба безпеки РФ повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію. Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що "рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо".

Арешт Гершковича може бути пов'язаний із його дослідженням діяльності ПВК "Вагнер", а президент Путін має довгу історію утисків свободи слова й преси у Росії. Крім того, російська влада намагається отримати більше американських громадян для можливих обмінів заручниками зі США. Про це у коментарі Українській службі Голосу Америки раніше розповів Роберт Янг Пелтон, канадсько-американський письменник і дослідник приватних військових груп.

"У мене немає жодних сумнівів щодо того, як Росія атакує іноземних журналістів, які занадто близькі до того, про що вони не хочуть, щоб чув світ, - сказав Пелтон. - З 1999 року, коли Путін прийшов до влади, він жорстко кидається на журналістів. Він не любить, коли люди виступають проти його ідей, його програм, його слів. Так, журналісти в Росії є. Так, є агресивні слідчі групи, але він робить усе, щоб їх закрити".