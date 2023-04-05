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Висунення звинувачень Трампу викликало гостру дискусію серед законодавців
Висунення колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачень у вівторок викликало суперечку в Конгресі США між союзниками Трампа в Республіканській партії та його критиками-демократами. Республіканці говорять про політичний характер справи та називають її втручанням у президентські вибори, демократи твердять, що йдеться про рівність всіх перед законом.
Найзапекліші прихильники Трампа порівнюють колишнього президента з Ісусом, інші республіканці звинувачують демократів у використанні справи проти Трампа для того, щоб утримати владу.
«Трамп приєднується до деяких із найнеймовірніших людей в історії, яких заарештовують сьогодні. Нельсон Мандела був заарештований, відсидів у в'язниці. Ісус був заарештований і вбитий римською владою», — цитує видання The Hill конгресменку-республіканку Марджорі Тейлор Грін, яка прокоментувала справу консервативній радіостанції Right Side Broadcasting. Грін також з’явилась біля будівлі суду перед арештом Трампа, де виступила з короткою промовою.
Конгресмен-республіканець Ронні Джексон, який працював лікарем президента під час адміністрацій Трампа та Обами, назвав окружного прокурора Елвіна Брегга, який висунув звинувачення, «товстим Елвіном» та закликав його «відсвяткувати ще одним пончиком, але бути готовим відповісти на кілька серйозних запитань Конгресу». У наступній заяві Джексон назвав Брегга «безхребетною ласкою».
Представник більшості в Палаті представників конгресмен-республіканець Том Еммер який прагнув скасування результати виборів 2020 року, сказав, що справа Брегга доводить, що «немає нічого, чого [демократи] не зроблять, щоб утримати владу». «Сьогодні історичне дно для нашої країни», — написав він у Твіттері.
Навіть деякі з найсуворіших критиків Трампа в Республіканській партії захищали його від звинувачень. Так, сенатор-республіканець Мітт Ромні сказав у своїй заяві, що хоча він вважає Трампа «непридатним для виконання своїх обов’язків», але справа Брегга «створює небезпечний прецедент для криміналізації політичних опонентів і шкодить вірі суспільства в нашу систему правосуддя».
Демократи у свою чергу встали на захист судової гілки влади. Деякі з них засудили колег-республіканців за напади на прокурора Брегга. Конгресмен-демократ Джамал Боумен з’явився біля будівлі суду перед арештом Трампа, сказавши, що Брегг «просто дотримувався фактів».
Він також розкритикував конгресменку Грін за участь у мітингу перед будівлею суду. «Марджорі Тейлор Грін потрібно повернути свою дупу назад до Вашингтона і зробити щось із насильством із застосуванням зброї, зробити щось із доступним житлом, зробити щось із дитячою бідністю, зробити щось із змінами клімату», — сказав Боумен у відео, опублікованому у Twitter.
Він додав: «Роби свою чортову роботу, Марджорі Тейлор Грін, тобі не обов’язково бути в Нью-Йорку, щоб говорити ці нісенітниці».
«Замість того, щоб розмірковувати про важливість притягнення лідерів до відповідальності перед нашою американською демократією, видатні республіканці натомість назвали пана Трампа жертвою, атакували окружного прокурора Нью-Йорка, принизили систему правосуддя та розпалювали національні заворушення», — сказав конгресмен Білл Паскрелл.
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що республіканці зловживають своєю владою, переслідуючи Брегга. «Я вірю, що містер Трамп матиме справедливий суд, який відповідає фактам і закону. У нашій системі правосуддя немає місця будь-якому зовнішньому впливу чи залякуванню в судовому процесі. Оскільки суд триває, протест є правом Америки, але всі протести мають бути мирними», – сказав сенатор Шумер.
Інші демократи були більш різкими, звинувачуючи республіканців у «залякуванні» правоохоронців, щоб захистити політичного союзника. «У відчайдушній спробі захистити пана Трампа найбільш радикальні республіканці Палати представників уже намагаються залякувати правоохоронців», — заявив у своїй заяві конгресмен Джеролд Надлер, старший демократ у Комітеті з юридичних питань Палати представників. «Я не знаю, як буде вирішено цю справу, але я точно знаю, що прокурор Брегг не піддасться і не буде заляканий політичними трюками, які вчинюють проти нього Джим Джордан і Кевін Маккарті». Після заяви Трампа минулого місяця про те, що він очікує арешту в рамках розслідування про приховування грошей спікер Палати представників Кевін Маккарті пообіцяв, що республіканці розслідуватимуть справу Брегга. Конгресмен-республіканець Джим Джордан, голова Юридичного комітету невдовзі звернувся до двох інших голів комітету з проханням, щоб Брегг надав свідчення в Конгресі щодо цієї справи
Дехто з демократів був більш поміркованим у своїй реакції. Так, конгресмен-демократ Адріано Еспайлат (D-N.Y.) опублікував фотографію Трампа в Twitter із підписом «Карма».
Інші закликають колег-законодавців утримуватись від коментарів. «Члени Конгресу просто не повинні коментувати або втручатися в судовий процес, і ми повинні дозволити йому відбутись», — заявив конгресмен-демократ Ро Ханна в ефірі MSNBC перед пред’явленням Трампу звинувачення.
Загострення міжпартійної напруги відбувається, коли лідери обох партій збираються почати боротьбу за розмір і масштаби федерального уряду, що матиме величезні наслідки для економіки країни. Нездатність підняти верхню межу національного боргу може призвести до дефолту уряду; тупикова ситуація з державним фінансуванням може призвести до призупинення роботи уряду.
Наступна поява Дональда Трампа в суді призначена на 4 грудня, приблизно за два місяці до офіційного початку президентської кампанії 2024 року Республіканської партії, які розпочнеться партійними зборами в Айові 5 лютого.
Деякі союзники Трампа з Республіканської партії відкидають думку про те, що звинувачення проти нього вплинуть на його участь у виборах. «Президент Трамп продовжує стрімко зростати в опитуваннях, і, як і у випадку з обманом Росії та обома фіктивними імпічментами, президент Трамп переможе це останнє полювання на відьом, переможе Джо Байдена і складе присягу як президент Сполучених Штатів Америки у січень 2025 року», – йдеться в заяві голови конференції Палати представників Республіканської партії Еліз Стефанік.
В матеріалі використані джерела The Hill
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«Привести Україну до стандартів НАТО», – держсекретар США. Відео
«Зараз ми невпинно зосереджені на тому, щоб зробити те, що потрібно, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та сприяти тому, щоб вона могла повернути більше територій, захоплених Росією. Це наш основний фокус», – держсекретар США Ентоні Блінкен
- Голос Америки
Ґроссі обговорив з росіянами ядерну безпеку і ситуацію на ЗАЕС
Керівник агенції з ядерної енергетики ООН Рафаель Маріано Ґроссі на території Росії - у Калініграді - обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із високопосадовцями РФ.
Йшлося про безпеку української атомної електростанції, що перебуває під окупацією та контролем російських військ.
«Я зустрівся з високопосадовцями кількох російських агенцій у Калінінграді, – написав Ґроссі у Twitter. – Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької АЕС».
Ґроссі підкреслив, у “досягнення цієї життєво важливої мети зацікавлені всі”.
Серед офіційних осіб, з якими зустрічався Ґроссі, був глава Росатому Олексій Ліхачов. Він поінформував про «кроки, які вживаються російською стороною для безпечної експлуатації ЗАЕС», - цитує АР заяву російської державної атомної корпорації. При цьому Ліхачов заявив, що російська сторона «готова працювати над реалізацією ініціатив”, висунутих Ґроссі.
АР нагадує, що президент України Володимир Зеленський виступає проти будь-яких пропозицій, які легітимізують контроль Росії над атомною станцією.
Як повідомляв Голос Америки, план гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі передбачає захист «об'єкта, а не території» і виведення російської зброї з території ЗАЕС.
Після візиту на Запорізьку атомну електростанцію Ґроссі підтвердив оцінку серйозності ситуації з ядерною безпекою.
Ґроссі також сказав, що “намагається підготувати та запропонувати реалістичні заходи, які будуть схвалені всіма сторонами”.
“Посилення бойових дій вимагає термінового пошуку способу запобігання потенційно катастрофічній ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції”, - цитує його агенція АР.
- Голос Америки
Допомагати ЗСУ здійснювати контрнаступ і продовжувати наближати Україну до стандартів НАТО пообіцяв Блінкен
Основний фокус допомоги Україні з боку союзників НАТО зараз - сприяти контрнаступу Києва для повернення території, захоплених Росією. Але у майбутньому Альянс продовжуватиме роботу для наближення України до стандартів НАТО. Про це за результатами саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
"Зараз ми невпинно зосереджені на тому, щоб зробити те, що потрібно, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та сприяти тому, щоб вона могла повернути більше територій, захоплених Росією. Це наш основний фокус, - сказав американський високопосадовець. - Ми також вивчаємо, що ми можемо зробити протягом більш тривалого періоду часу, щоб розвинути потенціал України для стримування агресії, захисту від агресії та, якщо буде необхідно, в майбутньому знову - для перемоги над агресією. І значною частиною цього є приведення України до стандартів НАТО та оперативної сумісності із НАТО".
Блінкен припустив, що на Вільнюському саміті увага буде зосереджена "на цих дуже практичних кроках, які можна зробити і які потрібно продовжувати робити, щоб привести Україну до стандартів НАТО".
"Звичайно, двері НАТО залишаються відкритими. Тут нічого не змінилось. Але саме зараз ми повинні бути інтенсивно зосереджені на майбутніх тижнях і місяцях, особливо коли Україна готується до контрнаступу", - підкреслив він і нагадав, що під час саміту Альянсу "Комісія НАТО-Україна зустрілась вперше за п'ять років за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб поговорити про способи, якими ми можемо допомогти Україні у наступні тижні, місяці й роки".
Також під час брифінгу держсекретар розповів, що Сполучені Штати працюють над процесом, щоб визначити, чи є затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича Росією "неправомірним".
"На мій погляд, немає жодних сумнівів, що він незаконно затриманий Росією, саме це я сказав міністру закордонних справ Лаврову, коли розмовляв з ним у вихідні, і наполіг на тому, щоб Евана негайно звільнили", — сказав Блінкен.
- Голос Америки
США і Британія блокуватимуть трансляцію засідання Радбезу ООН про викрадених Росією українських дітей
Посли США та Великої Британії відмовилися бути присутніми під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України, запланованого на 5 квітня, де, як було заплановано раніше, планується розглянути питання примусової депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації, яку остання називає “евакуацією”.
Саме за цей воєнний злочин Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Натомість представники РФ пропонували сьогодні заслухати виступ Львовох-Бєлової у Радбезі – віртуально.
“Якщо вона [Львова-Бєлова, - ред.] хоче відповісти за свої дії, вона може зробити це в Гаазі, - цитує речника британської місії в ООН Reuters. - Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації”.
Віртуальну трансляцію заблокують
Посол Великої Британії при ООН заявляє, що не братиме участі у цьому засіданні та блокуватиме трансляцію виступу Львової-Бєлової
Таку ж заяву зробила і посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
У коментарі журналістам Томас-Грінфілд сказала: “Як ви знаєте, інші посли не братимуть участі у засіданні [Ради Безпеки ООН, - ред.]. І ні я, ні інші наші посли не будемо сидіти у кріслах. На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо”.
На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо.Лінда Томас-Грінфілд
Лінда Томас-Грінфілд також додала, що допоки Росія головує у Радбезі ООН цього місяця, Сполучені Штати “використовуватимуть будь-яку можливість, щоб дати їм [представникам РФ] відсіч у намаганні скористатися цим кріслом [голови Радбезу, - ред.] для поширення дезінформації чи підтримки їх зусиль”.
“Саме з цієї причини сьогодні ми опонуємо їх доповідачці – жінці, яку звинувачено у воєнних злочинах, яка задіяна у депортації дітей із їхніх домівок до Росії. Ми категорично проти цього, тому приєдналися до Великої Британії у блокуванні вебтрансляції ООН засідання, що дозволило б їй [Львові-Бєловій, - ред.] отримати міжнародну трибуну для поширення дезінформації та намагання захистити свої жахливі дії, скоєні в Україні”, - сказала Лінда Томас-Грінфілд.
Як повідомляв Голос Америки, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі, звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
Депортація дітей є складовою злочину геноциду - вважає юрист Еммануель Доуд, за чиїм позовом МКС видав ордер на арешт Путіна. Еммануель Доуд, переконаний, що Володимира Путіна таки судитимуть і він понесе покарання.
Як повідомляв Голос Америки, за іронією долі, єдиним членом ради, який коли-небудь бойкотував засідання ради, був колишній Радянський Союз. У 1950 році СРСР більше півроку бойкотував засідання Ради з приводу представництва Китаю в ООН.
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