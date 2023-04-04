Наслідки справи проти Дональда Трампа для політичної системи США - експерти

Висунення звинувачень проти колишнього президента Дональда Трампа викликало дебати щодо того, якими будуть наслідки цієї справи для політичної системи країни. Деякі республіканці попереджають, що обвинувачення проти колишнього президента Трампа створює небезпечний прецедент, який знизить планку для майбутніх переслідувань та поставить країну на небезпечну слизьку дорогу.

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«Я вважаю, що це жахливий прецедент для країни. Я думаю, що це погано для Америки, погано для Республіканської партії і погано для політичної системи в нашій країні. Якщо почати рухатись цим шляхом, не можна повернути назад», – цитує видання The Hill Віна Вебера стратега і колишнього члена керівництва Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США. «Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процесу», – додав він.

Ми побачимо політичні переслідування, деякі з них з поважних причин, деякі з них заради просування прокурорської кар’єри. Але все це шкодить Америці та нашому політичному процес

Інші оглядачі заперечують ці твердження, стверджуючи, що ніхто не стоїть вище закону, незалежно від того, чи служив він в Овальному кабінеті. І цей принцип чітко закріплений у Конституції США, сказав в інтерв'ю Голосу Америки професор права Університету Джорджа Вашингтона Пол Шифф Берман.

«Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону. І в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло велике журі присяжних. І це журі - це просто звичайні громадяни, які дійшли висновку, що є достатньо доказів, що колишній президент дійсно порушив закон. І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися».

Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король...І якщо ми віримо, що президент не над законом, це саме те, що має відбуватися.

Натомість Він Вебер каже, що завжди знайдуться охочі вести політичні переслідування попередньої адміністрації, і дуже важливо мати механізм захисту урядової системи.

«У цій величезній нашій країні є люди, які мають менш ніж чесні мотиви, і треба, щоб їх гальмували правила, які ми встановили, неформальні правила, розроблені для захисту всієї системи», — сказав він. «Як тільки ця стіна прецеденту буде зруйнована, ми матимемо людей по всій країні, які знайдуть причини для участі в політичних переслідуваннях», — додав він, зазначивши, що дехто в опозиції говорить про можливість висунення звинувачень проти президента Байдена або його сина Гантера після того, як він залишить посаду.

Втім, професор Пол Шифф Берман вказує, що у справі Дональда Трампа не йдеться про порушення справи адміністрацією проти своїх попередників.

«Завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримує владу, буде переслідувати попередню адміністрацію, і цьому не буде кінця і краю, і це може дестабілізувати країну. Але у цьому випадку, не уряд розпочинає справу проти попередньої адміністрації. Це штат Нью-Йорк, що є абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу. І велике журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду», - каже він.

Висунення обвинувачень проти колишнього президента відбувається на тлі президентських перегонів 2024, в який він, пропри юридичні проблеми, продовжує брати участь. Коментуючи висунення проти нього звинувачень, Дональд Трамп, заявив, що це «полювання на відьом, яке вдарить по Джо Байдену».

Професор Університету Пенсильванії Браян Роузенвальд, який поспілкувався з мовною службою Голосу Америки Урду, не погоджується, що ця справа зашкодить Джо Байдену: «Це не може мати негативних наслідків для Джо Байдена. Джо Байден тут нічого не зробив. Це не має нічого спільного з ним. Білий дім навіть не коментував це. Але я вважаю, що Трамп і правий, і помиляється. Він правий у тому, що це допоможе йому на праймеріз [висунення кандидатів від партій на президентські вибори]. Попереднє опитування, яке ми бачили сьогодні, показало, що це дало йому поштовх у зборі коштів у партії, яка переповнена наріканнями. Це просто дає їм ще щось, через що можна гніватись. Вони бачать еліту. Вони бачать, що істеблішмент націлений на хлопця, якого вони вважають своїм чемпіоном. І багато в чому це схоже на напад на них самих. І тому вони гуртуються навколо нього».

Дональд Трамп має дуже пристрасну базу, зазначає професор Роузенвальд, але разом з тим, вона не достатньо велика, щоб виграти загальні вибори, що показав 2020 рік.

Незалежно від результату, сам факт звинувачення Трампа, матиме великі наслідки для політичного майбутнього США, кажуть експерти.

«Щоразу, коли в політиці переступають поріг, це передує іншій межі, яку потрібно переступити. Коли порушується політичне табу, стає легше зробити це вдруге. Прецедент є», – каже Росс К. Бейкер, професор політології з Ратгерського університету.

Разом з тим, він додає, що справа прокурора Мангеттену Елвіна Брегга, який виступив із звинуваченнями проти Трампа в теперішній справі, виглядає слабшою, ніж звинувачення, які можуть висунути спеціальний прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт і окружний прокурор округу Фултон Джорджії Фані Вілліс.

«Я думаю, що було б краще, якби прецедент був сильнішим. Місцеві окружні прокурори не повинні мати повноважень висувати звинувачення президентам», – сказав він.

Бейкер додав, що звинувачення проти Трампа, пов’язаних із його можливою роллю в підбурюванні нападу на Капітолій 6 січня 2021 року та його можливої участі в спробі підірвати результати виборів у Джорджії у 2020 році, мають "більше ваги", ніж справа Брегга.