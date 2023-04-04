Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами звинувачення. Справа може тривати роками – експерти 

Засідання у суді Мангеттена у справі колишнього президента США Дональда Трампа тривало менше години. У вівторок Дональд Трамп визнав себе невинним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації та змові.

Слухання за звинуваченнями, пов’язаними з розслідуванням виплати грошей Стормі Деніелс, почалися близько 14:30 у вівторок, після арешту Трампа в будівлі суду Мангеттена.

Після судового засідання, де йому зачитали обвинувачення, за повідомленням Bloomberg, ймовірно, суд відпустив експрезидента під особисте зобов'язання. Дональд Трамп вийшов із будівлі суду незадовго до 15:30 та вирушив додому, до своєї резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Справа проти Дональда Трампа може тривати роки, кажуть експерти. Трамп став першим колишнім президентом, проти якого були висунуті кримінальні звинувачення, коли велике журі в Нью-Йорку минулого тижня проголосувало за висунення йому звинувачення у причетності до виплати грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс у 2016 році.

Ленс Флетчер, нью-йоркський адвокат у кримінальних справах і колишній прокурор в офісі окружного прокурора Мангеттена, каже, що типова кримінальна справа може чекати рік, щоб потрапити до суду в Нью-Йорку.

«Якщо це резонансна справа або включає дуже серйозні звинувачення, цей рух туди й назад під час попереднього судового розгляду легко може зайняти два роки, — сказав Флетчер в інтерв’ю Голосу Америки. — Тож я не здивуюся, якщо цей процес займе два роки».

Наступні юридичні кроки включатимуть низку досудових проваджень, які тривають місяці чи навіть роки, після чого відбувається вибір присяжних, а вже потім - і самі засідання суду.

Хоча понад 90% справ про тяжкі злочини в Нью-Йорку, як і в решті країни, закінчуються угодою між сторонами, де в обмін на певні послаблення з боку обвинувачення підсудний визнає свою провину, адвокат Трампа сказав, що шансів на те, що колишній президент розгляне такий варіант, немає.

Відповідно до законів Нью-Йорка про швидкий суд, судовий розгляд у кримінальній справі має розпочатися протягом шести місяців після пред’явлення звинувачення. Але крайній термін майже завжди пропускається, оскільки обидві сторони зазвичай просять додатковий час для підготовки.

Трамп заперечує будь-які неправомірні дії у цій справі, а його команда адвокатів пообіцяла боротися зі звинуваченнями "зубами й нігтями" ще до того, як вони будуть представлені суду присяжних.

Останніми днями адвокат Трампа Джо Такопина заявив, що він намагатиметься домогтися зняття звинувачень на основі новітньої юридичної теорії, на якій, очевидно, будується захист. Втім, експерти сумніваються, що суддя зніме обвинувачення.

Однак, навіть якщо суддя не зніме звинувачення, у Дональда Трампа є інші способи боротися і потенційно затягувати справу. Один шлях — подання досудових клопотань про вирішення певних питань ще до початку судового розгляду.

У кримінальних справах є кілька поширених досудових клопотань: клопотання про відмову від обвинувачення за браком доказів; клопотання про витребування доказів, отриманих незаконним або неправомірним шляхом; та клопотання про зміну місця розгляду справи, у зв’язку з надмірним розголосом. Правники передбачають, що команда захисту Дональда Трампа скористається всіма цими інструментами.

Серед інших клопотань, адвокати захисту Трампа, ймовірно, оскаржуватимуть його звинувачення на підставі терміну давності справи, передбаченому законом штату Нью-Йорк, каже Шеріл Бейдер, професорка права Школи права Фордхемського університету.

Строк давності — це строк, протягом якого обвинувачений може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. У Нью-Йорку термін давності становить два роки для проступків і п’ять років для більшості злочинів.

З огляду на те, що гроші були передані Стормі Деніелс майже сім років тому, адвокати можуть стверджувати, що Трампа не можна юридично звинуватити у злочині, пов’язаному з цією виплатою.

Але закон передбачає винятки. Враховуючи, що прокурори Нью-Йорка «зайшли так далеко, я був би шокований, якби якісь із цих звинувачень були відхилені через порушення строку давності», – каже Флетчер.

Інша досудова боротьба, ймовірно, спалахне щодо процесу обміну інформації між сторонами.

Флетчер каже, що запити команди Трампа щодо надання даних може стосуватися «океану матеріалів», починаючи від усіх записок про розслідування та всіх ділових і фінансових записів.

«Мова може йти про тисячі чи десятки тисяч сторінок матеріалів», – каже експрокурор. «І з кожною перегорнутою сторінкою вони зможуть робити запити, чи це повний запис того чи іншого документа».

Джонатан Терлі, професор права Університету Джорджа Вашингтона, каже, що може виникнути спір і через можливий судовий наказ про заборону Трампу публічно коментувати справу.

У резонансних справах останніми роками стало звичним, коли судді зобов’язують підсудних утримуватися від публічних коментарів щодо справи.

Але Трамп є кандидатом у президенти, і застосування до нього заборони публічних коментарів може порушити його право на свободу слова за першою поправкою, каже Терлі. «Він є людиною, яка балотується в президенти, і одне з питань, яке він має у своїй кампанії, — це політизація системи кримінального правосуддя», — каже Терлі.

Професорка Бейдер каже, що адвокати Дональда Трампа можуть просити суд про відкладення розгляду справи, але вся нація спостерігає за справою, яка розглядається напередодні праймеріз, тому суддя, можливо, продовжить цю справу без зволікань.

Якщо ж Трампа визнають винним за будь-яким із висунутих проти нього звинувачень, у нього є кілька варіантів оскарження.

Спочатку він може оскаржити своє засудження на рівні суду першої інстанції, відповідно до кримінально-процесуального законодавства Нью-Йорка, стверджуючи, що присяжні неправильно розглянули справу.

Якщо ця спроба провалиться, він може оскаржити справу через апеляційні суди штату та, зрештою, у Верховному суді Сполучених Штатів. Терлі зауважує, що апеляцію можна подати ще до того, як відбудеться суд першої інстанції.