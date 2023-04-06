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- Голос Америки
На саміті у Вільнюсі Україну необхідно запросити до НАТО – резолюція Сейму Литви
Сейм литовського парламенту в четвер одноголосно прийняв резолюцію, яка закріплює прагнення Литви щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, і серед іншого містить положення про необхідність офіційного запрошення Україні приєднатися до альянсу. Про це повідомляє видання LRT.
У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО в якості держави-члена». В резолюції парламент зазначив, що необхідно «підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови».
Резолюція була подана представниками різних політичних груп у парламентських комітетах із закордонних справ, національної безпеки та оборони. В ній зазначено, що рішення запросити Україну до Альянсу буде стратегічним рішенням НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.
Голова парламентського комітету у закордонних справах Жиґімантас Павільоніс, представляючи депутатам проект резолюції, зазначив, що в документі перераховані завдання для литовських політиків, які вони повинні виконати протягом трьох місяців до саміту.
«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим», – наголосив Павільоніс.
Документі також наголошує на необхідності значного посилення оборони та стримування в Балтійському регіоні та на всьому східному фланзі НАТО, а також збільшення сухопутних сил союзників, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади.
Прийнята резолюція також закріплює прагнення зміцнити інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, включаючи засоби протиповітряної оборони в Литві та в усьому регіоні, а також прагнення забезпечити готовність прийняти війська союзників у країні.
Крім того, документ окреслює прагнення щодо зобов’язань щодо витрат на оборону всіх держав-членів НАТО та прагнення домовитися про довгострокові інвестиції в оборонні можливості та оборонну промисловість.
11-12 липня Литва вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.
В матеріалі використані джерела LRT
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- Голос Америки
Греція надасть Україні більше артилерії і боєприпасів, але не танки
Греція пообіцяла міністру оборони України Олексію Резнікову надавати військову допомогу Україні «стільки, скільки буде потрібно», але в певних межах, щоб зберігати більшу частину озброєння радянських часів, а також танки німецького виробництва Leopard для власних оборонних потреб.
Такі обіцянки прозвучали під час візиту міністра до Афін, - інформує агенція АР.
Серед пообіцяного - більше поставок артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, додаткові бойові машини піхоти БМП, а також доступ до грецьких госпіталів для поранених військовослужбовців України та інструктори для українських сил спеціального призначення і танкістів.
За інформацією АР, Росія десятиліттями була постачальником озброєння Греції, у тому числі конкретного щодо зенітно-ракетної системи С-300.
“Греція надаватиме всіляку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни”, — заявив міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос під час спільного виступу з Резніковим.
Натомість напередодні візиту під час виступу у парламенті Греції Панагіотопулос наголосив, що Греція не надаватиме жодної військової допомоги, яка могла б поставити під загрозу її власну оборону.
Танки німецького виробництва Leopard, зазначив міністр, не можуть бути надані, - цитує посадовця АР.
В статті використано матеріал АР
- Голос Америки
Сі готовий говорити із Зеленським "за правильних умов і часу" – фон дер Ляєн під час візиту в Пекін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, за "правильних умов і часу". Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час візиту до Пекіна, куди також для зустрічі із китайською владою прибув президент Франції Еммануель Макрон.
"Я закликала президента Сі звернутись до президента України Володимира Зеленського. Я знаю про це зі своїх телефонних розмов і також президент Зеленський просив про це публічно, тож було цікаво почути, що президент Сі повторив свою готовність говорити [з ним], коли будуть правильні умови й час. Думаю, це позитивний елемент", - сказала фон дер Ляєн.
Сам китайський лідер не згадував про можливу розмову із Зеленським у власних коментарях після зустрічей, натомість він закликав Україну та Росію знайти політичне вирішення війни. Однак французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що Сі "готовий" зателефонувати Зеленському.
Роль Китаю у мирному процесі
Напередодні Макрон заявив, що Китай може відіграти значну роль у питанні завершення російської війни в Україні. "Китай, який має тісні відносини з Росією, підтверджені цими днями, може відіграти значну роль", - сказав він і закликав до "спільної відповідальності щодо миру та стабільності" в Україні та Європі.
"Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності", - сказав Макрон Сі. - Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до тями і всіх повернути за стіл переговорів".
Репутація Пекіна як дипломатичного гравця зміцнилася в березні, коли він домігся угоди між Іраном і Саудівською Аравією щодо відновлення відносин після років ворожнечі, яка підживлювала небезпеку в Перській затоці, пише Reuters.
Однак пропозиції Китаю щодо мирного врегулювання в Україні, висунуті у річницю російської агресії, викликали суперечливі реакції серед політиків та експертів. Пекін намагається представити себе нейтральним посередником, але на Заході дії китайського уряду сприймають як підтримку Москви. Попри це, французьке джерело повідомило Reuters, що Китай був готовий працювати разом з Францією над досягненням переговорного припинення бойових дій.
Макрон також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил нерозповсюдження ядерної зброї після заяв президента Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Сі сказав, що всі країни повинні поважати зобов'язання щодо невикористання ядерної зброї та "не можна вести ядерну війну", не згадуючи Росію.
Питання постачання китайської зброї Росії
Нині фон дер Ляєн також підкреслила, що у розмові із китайською владою "порушила питання постачань зброї" Росії. "Я хочу дуже чітко заявити про це: озброєння агресора є чітким порушенням міжнародного права. Це - агресор, і йому ніколи не можна постачати зброю. І це суттєво зашкодить відносинам між ЄС і Китаєм".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден заперечив повідомлення про те, що Китай, буцімто, надає значні постачання зброї Росії. "Вони цього поки не зробили. Це не означає, що вони не зроблять цього, але поки вони цього не зробили", - сказав Байден і також назвав, ймовірно "перебільшеними" деякі повідомлення про зближення Росії та Китаю, однак зауважив, що він не ставиться легковажно, ані до Китаю, ані до Росії.
При цьому французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що Макрон закликав Сі не надавати зброю Росії, і що Сі відповів, що це не його війна.
Візит лідерів ЄС до Китаю відбувся після багатьох років погіршення відносин через небажання Китаю засудити Росію за її вторгнення в Україну, а також звинувачення КНР в порушенні прав уйгурів й економічні питання. Наступного тижня до Пекіна вирушить глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Позиція США
Нині під час брифінгу заступник речник Держдепу Ведант Пател підкреслив, що президенти Байден і Макрон мали розмову напередодні візиту французького лідера до Пекіна і "підтвердили, що обидві країни, США і Франція, непохитно підтримують Україну". Він сказав, що "США і Франція поділяють занепокоєння, які становить КНР для світу, заснованого на міжнародному праві, включаючи тривалу підтримку Пекіна російської війни проти України".
Раніше в інтерв'ю Голосу Америки Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, сказав, що Білий дім відхиляє пропозицію Пекіна щодо припинення вогню в Україні, озвучену напередодні зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з російським лідером Путіним у Москві наступного тижня, адже така пропозиція закріпить територіальні здобутки Росії в Україні.
Однак адміністрація президента США "повністю підтримує" переговори Сі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб Китай міг ознайомитись з позицією Києва. "З погляду Сполучених Штатів - нічого про Україну без України – жодні переговори, жодні дискусії щодо врегулювання не можуть і не повинні відбуватися без того, щоб Україна була в центрі, повного розуміння та поваги до позиції президента Зеленського", - додав Кірбі.
У статті використано матеріали Reuters
Макрон: Потрібно нагадати Росії про ядерні обовʼязки. Відео
«Франція поділяє бажання виключити ядерне питання з цього конфлікту. У цьому відношенні потрібно нагадати всім про їхні обов’язки, особливо Росії, яка кілька днів тому оголосила про бажання розмістити ядерну зброю в Білорусі», - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
- Голос Америки
Суд в Лос-Анджелесі зобов’язав Стормі Деніелс виплатити Дональду Трампу понад 120 тисяч доларів адвокатських витрат
Дев’ятий окружний апеляційний суд США в Лос-Анджелесі у вівторок виніс рішення на користь колишнього президента США Дональда Трампа, зобов’язавши зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс сплатити Трампу майже 122 тисячі доларів адвокатських витрат за невдалий позов про наклеп, повідомляє NPR.
Це рішення юридично не пов’язане з розслідуванням окружного прокурора Мангеттену, в рамках якого у вівторок Трампу було висунуто кримінальні звинувачення за 34 пунктами, пов'язаними з виплатою 130 000 доларів порноактрисі Деніелс перед його перемогою на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути про нібито побачення з ним десять років тому.
Деніелс стверджує, що у неї був роман із Трампом у 2006 році, а потім вона отримала гроші від юридичної команди Трампа, щоб уникнути оприлюднення історії. Трамп заперечував зв'язок з Деніелс, але згодом визнав, що відшкодував своєму тодішньому адвокату Майклу Коену гроші, які той передав актрисі.
Деніелс, чиє справжнє ім’я Стефані Кліффордс, намагалася подати до суду на Трампа за наклеп у 2018 році, коли Дональд Трамп назвав один з облікових записів Деніелс «шахрайством, яке підігрує фейковим новинам».
Федеральний суддя С. Джеймс Отеро тоді відхилив позов, заявивши, що твіт Трампа є «риторичною гіперболою», яка «зазвичай асоціюється з політикою та публічним дискурсом» і захищена Першою поправкою до Конституції США. Деніелс намагалася оскаржити це рішення у 2022 році, заявивши, що її тодішній адвокат Майкл Авенатті подав позов про наклеп «без її дозволу та всупереч її бажанням». Але суддя виніс рішення проти неї, що зобов’язувало її виплатити гонорари команди захисту Трампа.
Згодом Деніелс подала клопотання про скасування виплати юридичних витрат Трампа. У вівторок суд частково відхилив її останній запит, що лише збільшило суму, яку вона має сплатити.
Деніелс стверджувала, що запит про сплату гонорару юристів Трампа був «необґрунтованим і надмірним», заявивши, що над апеляцією працювала забагато юристів, вони виконували дублюючі завдання, і попросила зменшити гонорари.
«Загалом наша фірма отримала понад 600 000 доларів адвокатського гонорару в безпідставному судовому процесі, ініційованому Стормі Деніелс», — написала адвокатка Трампа Харміт Діліон у твіттері.
Після того, як минулого року апеляційний суд виніс рішення проти неї, Деніелс написала у Twitter: "Я радше піду до в'язниці, але не заплачу ані пенса".
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