На саміті у Вільнюсі Україну необхідно запросити до НАТО – резолюція Сейму Литви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, за "правильних умов і часу". Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час візиту до Пекіна, куди також для зустрічі із китайською владою прибув президент Франції Еммануель Макрон.

"Я закликала президента Сі звернутись до президента України Володимира Зеленського. Я знаю про це зі своїх телефонних розмов і також президент Зеленський просив про це публічно, тож було цікаво почути, що президент Сі повторив свою готовність говорити [з ним], коли будуть правильні умови й час. Думаю, це позитивний елемент", - сказала фон дер Ляєн.

Сам китайський лідер не згадував про можливу розмову із Зеленським у власних коментарях після зустрічей, натомість він закликав Україну та Росію знайти політичне вирішення війни. Однак французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що Сі "готовий" зателефонувати Зеленському.

Роль Китаю у мирному процесі

Напередодні Макрон заявив, що Китай може відіграти значну роль у питанні завершення російської війни в Україні. "Китай, який має тісні відносини з Росією, підтверджені цими днями, може відіграти значну роль", - сказав він і закликав до "спільної відповідальності щодо миру та стабільності" в Україні та Європі.

"Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності", - сказав Макрон Сі. - Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до тями і всіх повернути за стіл переговорів".

Репутація Пекіна як дипломатичного гравця зміцнилася в березні, коли він домігся угоди між Іраном і Саудівською Аравією щодо відновлення відносин після років ворожнечі, яка підживлювала небезпеку в Перській затоці, пише Reuters.

Однак пропозиції Китаю щодо мирного врегулювання в Україні, висунуті у річницю російської агресії, викликали суперечливі реакції серед політиків та експертів. Пекін намагається представити себе нейтральним посередником, але на Заході дії китайського уряду сприймають як підтримку Москви. Попри це, французьке джерело повідомило Reuters, що Китай був готовий працювати разом з Францією над досягненням переговорного припинення бойових дій.

Макрон також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил нерозповсюдження ядерної зброї після заяв президента Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Сі сказав, що всі країни повинні поважати зобов'язання щодо невикористання ядерної зброї та "не можна вести ядерну війну", не згадуючи Росію.

Питання постачання китайської зброї Росії

Нині фон дер Ляєн також підкреслила, що у розмові із китайською владою "порушила питання постачань зброї" Росії. "Я хочу дуже чітко заявити про це: озброєння агресора є чітким порушенням міжнародного права. Це - агресор, і йому ніколи не можна постачати зброю. І це суттєво зашкодить відносинам між ЄС і Китаєм".

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден заперечив повідомлення про те, що Китай, буцімто, надає значні постачання зброї Росії. "Вони цього поки не зробили. Це не означає, що вони не зроблять цього, але поки вони цього не зробили", - сказав Байден і також назвав, ймовірно "перебільшеними" деякі повідомлення про зближення Росії та Китаю, однак зауважив, що він не ставиться легковажно, ані до Китаю, ані до Росії.

При цьому французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що Макрон закликав Сі не надавати зброю Росії, і що Сі відповів, що це не його війна.

Візит лідерів ЄС до Китаю відбувся після багатьох років погіршення відносин через небажання Китаю засудити Росію за її вторгнення в Україну, а також звинувачення КНР в порушенні прав уйгурів й економічні питання. Наступного тижня до Пекіна вирушить глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Позиція США

Нині під час брифінгу заступник речник Держдепу Ведант Пател підкреслив, що президенти Байден і Макрон мали розмову напередодні візиту французького лідера до Пекіна і "підтвердили, що обидві країни, США і Франція, непохитно підтримують Україну". Він сказав, що "США і Франція поділяють занепокоєння, які становить КНР для світу, заснованого на міжнародному праві, включаючи тривалу підтримку Пекіна російської війни проти України".

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, сказав, що Білий дім відхиляє пропозицію Пекіна щодо припинення вогню в Україні, озвучену напередодні зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з російським лідером Путіним у Москві наступного тижня, адже така пропозиція закріпить територіальні здобутки Росії в Україні.

Однак адміністрація президента США "повністю підтримує" переговори Сі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб Китай міг ознайомитись з позицією Києва. "З погляду Сполучених Штатів - нічого про Україну без України – жодні переговори, жодні дискусії щодо врегулювання не можуть і не повинні відбуватися без того, щоб Україна була в центрі, повного розуміння та поваги до позиції президента Зеленського", - додав Кірбі.

У статті використано матеріали Reuters