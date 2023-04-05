Допомагати ЗСУ здійснювати контрнаступ і продовжувати наближати Україну до стандартів НАТО пообіцяв Блінкен

Висунення колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачень у вівторок викликало суперечку в Конгресі США між союзниками Трампа в Республіканській партії та його критиками-демократами. Республіканці говорять про політичний характер справи та називають її втручанням у президентські вибори, демократи твердять, що йдеться про рівність всіх перед законом.

Найзапекліші прихильники Трампа порівнюють колишнього президента з Ісусом, інші республіканці звинувачують демократів у використанні справи проти Трампа для того, щоб утримати владу.

«Трамп приєднується до деяких із найнеймовірніших людей в історії, яких заарештовують сьогодні. Нельсон Мандела був заарештований, відсидів у в'язниці. Ісус був заарештований і вбитий римською владою», — цитує видання The Hill конгресменку-республіканку Марджорі Тейлор Грін, яка прокоментувала справу консервативній радіостанції Right Side Broadcasting. Грін також з’явилась біля будівлі суду перед арештом Трампа, де виступила з короткою промовою.

Конгресмен-республіканець Ронні Джексон, який працював лікарем президента під час адміністрацій Трампа та Обами, назвав окружного прокурора Елвіна Брегга, який висунув звинувачення, «товстим Елвіном» та закликав його «відсвяткувати ще одним пончиком, але бути готовим відповісти на кілька серйозних запитань Конгресу». У наступній заяві Джексон назвав Брегга «безхребетною ласкою».

Представник більшості в Палаті представників конгресмен-республіканець Том Еммер який прагнув скасування результати виборів 2020 року, сказав, що справа Брегга доводить, що «немає нічого, чого [демократи] не зроблять, щоб утримати владу». «Сьогодні історичне дно для нашої країни», — написав він у Твіттері.

Навіть деякі з найсуворіших критиків Трампа в Республіканській партії захищали його від звинувачень. Так, сенатор-республіканець Мітт Ромні сказав у своїй заяві, що хоча він вважає Трампа «непридатним для виконання своїх обов’язків», але справа Брегга «створює небезпечний прецедент для криміналізації політичних опонентів і шкодить вірі суспільства в нашу систему правосуддя».

Демократи у свою чергу встали на захист судової гілки влади. Деякі з них засудили колег-республіканців за напади на прокурора Брегга. Конгресмен-демократ Джамал Боумен з’явився біля будівлі суду перед арештом Трампа, сказавши, що Брегг «просто дотримувався фактів».

Він також розкритикував конгресменку Грін за участь у мітингу перед будівлею суду. «Марджорі Тейлор Грін потрібно повернути свою дупу назад до Вашингтона і зробити щось із насильством із застосуванням зброї, зробити щось із доступним житлом, зробити щось із дитячою бідністю, зробити щось із змінами клімату», — сказав Боумен у відео, опублікованому у Twitter.

Він додав: «Роби свою чортову роботу, Марджорі Тейлор Грін, тобі не обов’язково бути в Нью-Йорку, щоб говорити ці нісенітниці».

«Замість того, щоб розмірковувати про важливість притягнення лідерів до відповідальності перед нашою американською демократією, видатні республіканці натомість назвали пана Трампа жертвою, атакували окружного прокурора Нью-Йорка, принизили систему правосуддя та розпалювали національні заворушення», — сказав конгресмен Білл Паскрелл.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що республіканці зловживають своєю владою, переслідуючи Брегга. «Я вірю, що містер Трамп матиме справедливий суд, який відповідає фактам і закону. У нашій системі правосуддя немає місця будь-якому зовнішньому впливу чи залякуванню в судовому процесі. Оскільки суд триває, протест є правом Америки, але всі протести мають бути мирними», – сказав сенатор Шумер.

Інші демократи були більш різкими, звинувачуючи республіканців у «залякуванні» правоохоронців, щоб захистити політичного союзника. «У відчайдушній спробі захистити пана Трампа найбільш радикальні республіканці Палати представників уже намагаються залякувати правоохоронців», — заявив у своїй заяві конгресмен Джеролд Надлер, старший демократ у Комітеті з юридичних питань Палати представників. «Я не знаю, як буде вирішено цю справу, але я точно знаю, що прокурор Брегг не піддасться і не буде заляканий політичними трюками, які вчинюють проти нього Джим Джордан і Кевін Маккарті». Після заяви Трампа минулого місяця про те, що він очікує арешту в рамках розслідування про приховування грошей спікер Палати представників Кевін Маккарті пообіцяв, що республіканці розслідуватимуть справу Брегга. Конгресмен-республіканець Джим Джордан, голова Юридичного комітету невдовзі звернувся до двох інших голів комітету з проханням, щоб Брегг надав свідчення в Конгресі щодо цієї справи

Дехто з демократів був більш поміркованим у своїй реакції. Так, конгресмен-демократ Адріано Еспайлат (D-N.Y.) опублікував фотографію Трампа в Twitter із підписом «Карма».

Інші закликають колег-законодавців утримуватись від коментарів. «Члени Конгресу просто не повинні коментувати або втручатися в судовий процес, і ми повинні дозволити йому відбутись», — заявив конгресмен-демократ Ро Ханна в ефірі MSNBC перед пред’явленням Трампу звинувачення.

Загострення міжпартійної напруги відбувається, коли лідери обох партій збираються почати боротьбу за розмір і масштаби федерального уряду, що матиме величезні наслідки для економіки країни. Нездатність підняти верхню межу національного боргу може призвести до дефолту уряду; тупикова ситуація з державним фінансуванням може призвести до призупинення роботи уряду.

Наступна поява Дональда Трампа в суді призначена на 4 грудня, приблизно за два місяці до офіційного початку президентської кампанії 2024 року Республіканської партії, які розпочнеться партійними зборами в Айові 5 лютого.

Деякі союзники Трампа з Республіканської партії відкидають думку про те, що звинувачення проти нього вплинуть на його участь у виборах. «Президент Трамп продовжує стрімко зростати в опитуваннях, і, як і у випадку з обманом Росії та обома фіктивними імпічментами, президент Трамп переможе це останнє полювання на відьом, переможе Джо Байдена і складе присягу як президент Сполучених Штатів Америки у січень 2025 року», – йдеться в заяві голови конференції Палати представників Республіканської партії Еліз Стефанік.

В матеріалі використані джерела The Hill