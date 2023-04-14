Європа не сприймає «нейтральності» Китаю стосовно російської війни в Україні

ФБР заарештувало підозрюваного в злитті засекречених документів США — ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра зі штату Массачусетс. Як повідомив генпрокурор США Меррік Гарланд, зараз Тейшейрі закидають несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони США. Що відомо про Джека Тейшейру, як він міг отримати доступ до засекречених документів про війну Росії в Україні, і якої шкоди завдав цей злив? Розповідаємо основне.

Хто такий Джек Тейшейра?

За інформацією Пентагону, Джек Дуглас Тейшейра служить в 102 розвідувальному крилі повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.

The Washington Post та The New York Times у своїх розслідуваннях вказують на те, що Тейшейра — релігійний чоловік, який захоплюється зброєю та спортивними машинами, а також компʼютерними іграми. Його товариші описують його погляди як лібертаріанські та звертають увагу, що той критикував уряд США за “зловживання владою” та “приховування правди”.

Тейшейра приєднався до війська у 2019 році, а через два роки почав виконувати свої обовʼязки на базі в Массачусетсі, де, згідно з записами, займався обслуговуванням кіберсистем. Іншими словами, пояснює генерал у відставці Марк Гертлінг, Тейшейра був IT-фахівцем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі таємної.

Чому йому дозволили працювати із таємними документами?

Для роботи із засекреченою інформацією в американському війську потрібно пройти низку перевірок та отримати відповідний рівень доступу. Як цей доступ отримав молодий військовий з низьким званням і чому йому довірили такі завдання?

Як пояснюють американські військові, дотепер це було звичною практикою.

“Аналітики розвідки та ІТ-фахівці — молоді люди, їм довіряють виконувати свою роботу. І тисячі з них виконують її чудово. Цей хлопець був винятком”, - пояснює Марк Гертлінг.

Ветеран морської піхоти США Ерік Гарсія пригадує, що він мав доступ до цілком таємних документів у віці 18 років. А коли йому виповнилось 21, він уже здійснив два відрядження в Ірак.

Колишній конгресмен Адам Кінзінґер також додає, що більшість військових в американському війську — молоді люди. “Давайте прояснимо. Я вважаю, що цей зрадник не повинен був мати доступ того рівня, який у нього був. Але він цей доступ мав. Тут немає глибшої змови… Молоді люди низького рангу мають доступ до розвідувальної інформації”, - пише Кінзінґер.

Що з цим збирається робити Пентагон?

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що в Міноборони існують чіткі правила щодо захисту секретної та конфіденційної інформації. “У нас є протоколи, ми проводимо регулярне навчання щодо належного поводження з таємною інформацією. Ми підписуємо угоди про нерозголошення. Ці правила дуже чіткі — і кожен, хто порушує ці правила, робить це навмисно”, - сказав Пет Райдер. “Це була свідома злочинна дія”.

В Пентагоні вже переглядають, кому і яким чином надається засекречена інформація і запевняють, що підійшли до цього дуже серйозно. “Ми продовжуємо переглядати низку чинників, пов’язаних із захистом таємних матеріалів. Це включає перевірку та оновлення списків розсилки, оцінку того, як і де поширюються розвідувальні дані, та багато інших кроків”, - сказав речник відомства. “Ми зробимо все в наших силах, щоб запобігти можливим несанкціонованим викриттям у майбутньому”.

Відповідей від Пентагону очікують також у Конгресі США. Наразі, як повідомляє Bloomberg, Білий Дім планує провести брифінг у Сенаті, за зачиненими дверима 19 квітня. В Палаті представників також закликають до відповідних слухань.

Яке покарання загрожує Тейшейрі, якщо доведуть його вину?

Тейшейрі закидають несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони. Як повідомляє The New York Times, максимально за це може загрожувати до 10 років увʼязнення за кожен злитий документ. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Тейшейра нібито опублікував у мережі сотні знімків із таємною інформацією.

Яка саме таємна інформація опинилась в мережі?

Про те, як, де і чому Джек Тейшейра міг публікувати засекречену інформацію, написали у своєму розслідуванні The Washington Post. Журналісти стверджують, що він публікував знімки документів у закритому чаті для геймерів на платформі Discord для того, аби похизуватись перед товаришами, більшість з яких була підлітками. Більше про це можете почитати також у нас на сайті.

Що зрештою опинилось у доступі?

В Пентагоні не підтверджують автентичності оприлюднених знімків, але кажуть, що в деяких випадках на них дійсно можуть бути засекречені дані. Помічник міністра оборони США Крис Мар додав, що оприлюднені документи за форматом схожі на ті, що використовують для брифінгів керівництва Пентагону про війну в Україні.

На знімках, оприлюднених в мережі, здебільшого йдеться про оцінки американської розвідки та військового керівництва США про хід війни Росії проти України. З них також випливає, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але і за союзниками, зокрема Україною, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами.

Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО, зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони. І нібито оцінки США, де вони вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути значних успіхів на полі бою до кінця 2023 року.

Загалом, як пише The Washington Post, в мережі опинилось понад 300 знімків із, як виглядає, засекреченою інформацією.

Дезінформація чи правда?

Наразі достеменно невідомо, що з опублікованої інформації може бути правдою, а що - ні. Американські ЗМІ пишуть про щонайменше один файл з модифікованою інформацією, де, як видається, значно занижені числа російських втрат, а українські втрати навпаки — завищені.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає , що на оприлюднених знімках — суміш правдивої та неправдивої інформації. “Там багато інформації, яка не відповідає дійсності. А та інформація, що відповідає дійсності, вже втратила свою актуальність”, - заявив міністр протягом свого візиту в Мадрид.

Разом із цим Резніков переконаний, що за розповсюдженням цих знімків стоїть Росія та її прибічники. “Мета цих зусиль — знизити рівень довіри серед наших партнерів, особливо серед США та інших країн, і для мене це цілком очевидно і зрозуміло”, - сказав міністр.

Про те, що Росія раніше була причетна до публікації неправдивих документів з політичною метою, говорить колишній американський дипломат Метью Бриза. Одного разу це навіть торкнулось його самого — Бриза пригадує випадок зі своєї роботи в Державному департаменті. З 2005 по 2009 він був заступником помічника Держсекретаря США, а потім служив послом США в Азербайджані.

“Нібито ті документи, які я писав, були злиті росіянами, скажімо так, через приватні канали. І я точно знаю, що я ніколи не писав їх, я не був автором тих документів. Тож мені відомі їхні методи”, - прокоментував Голосу Америки Метью Бриза.

Втім, експерти, з якими спілкувався Голос Америки, сходяться на тому, що знімки дійсно можуть містити чутливу інформацію про хід війни в Україні та методи роботи американських спецслужб. І безвідносно до того, правдива там інформація чи ні, Росія може використати цю історію для власних цілей.

Рівень шкоди

Коментуючи історію із витоком документів, президент Байден заявив , що йому нічого не відомо про те, що там могло б бути актуальним".

Натомість аналітик Даг Бендоу з CATO Institute вважає, що схожі витоки інформації корисні для Росії, оскільки дають її керівництву уявлення про те, що планують Україна та США, а також про те, як США дивляться на російську війну проти України.

“Найбільшим переможцем, мабуть, буде Росія. … Це проблема для цієї адміністрації, і це буде проблемою і надалі, якщо в уряді не зможуть переконатися, що такі витоки не повторяться”.

Метью Бриза також вважає, що історія з можливим витоком документів є вагомою хоча б тому, що вона дає Росії цінну інформацію про роботу розвідки США.

“Моя оцінка шкоди: це серйозно, бо росіяни дізналися про те, що ми знаємо, і в деяких випадках — яким чином ми це знаємо. А це означає потенційне викриття людей, які є джерелами цієї інформації. Це також шкодить відносинам США з друзями та союзниками, тому що вони знову бачать докази того, про що всі знають: що всі країни шпигують одна за одною, навіть деякі з найближчих союзників, за винятком ключових”.

В коментарі СNN колишній директор ЦРУ та ексміністр оборони США Ліон Паннета погоджується, що історія з ймовірним витоком документів безумовно вплине на відносини США з партнерами. “Займе деякий час, щоб відновити довіру”, — сказав він.

Коментуючи питання журналістів, чи завдасть ця історія шкоди довірі партнерів до США, помічник міністра оборони США Крис Мар відповів так: “Незалежно від ситуації, будь-який витік секретної інформації завдає глибокої шкоди та підриває довіру”.

В уряді США додали, що запевнили союзників та партнерів у “відданості захисту розвідувальних даних і вірності партнерських відносин”.