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Росія має заплатити за шкоду, заподіяну Україні - міністерка фінансів США
Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні під час загарбницької війни Кремля. Про це очільниця міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю CNN.
У відповідь на запитання про те, чи вона погоджується із тим, що на відбудову зруйнованої інфраструктури України, гуманітарну допомогу потрібно брати кошти із заморожених російських резервів Центробанку, вона сказала: "Я думаю, що Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила в Україні, тому це відповідальність, яку, на мою думку, як очікує світова спільнота, має понести Росія".
Єллен продовжила: "Це те, що ми обговорюємо із нашими партнерами, але існують законодавчі обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами, і ми говоримо із нашими партнерами, що може бути у майбутньому, але я думаю, що це правильно, що Росія має заплатити за завдану нею шкоду".
Днями Голос Америки повідомляв, що заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час міжнародного Форуму партнерства США-Україна у Вашингтоні за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заявила, що повоєнну відбудову України потрібно планувати вже зараз, щоб Україна не просто вижила, а стала процвітаючою країною.
"Ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все, що вона знищила. За підтримки Конгресу Міністерство юстиції має нові повноваження використовувати незаконні активи, конфісковані у російських олігархів, для допомоги у відбудові України. У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі 5,4 мільйона доларів США за цим повноваженням, а інші оголошення будуть зроблені пізніше. І, звісно, тривають дискусії щодо приблизно 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, активів, які ми та наші союзники заморозили", – повідомила Нуланд.
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Президент Байден привітав християн східного обряду з Великоднем
«Ми з Джилл посилаємо теплі побажання всім тим православним християнам, які святкують Великдень, і радіємо разом з вами Воскресінню Ісуса Христа та перемозі світла над темрявою», - йдеться у привітання президента Байдена, розміщеному на сайті Білого дому.
«Сьогодні, коли ми молимося за всіх тих, хто страждає від війни та переслідувань, ми також дякуємо за людей у всьому світі, які перев’язують рани постраждалих і працюють, щоб захистити гідність усіх, у тому числі приймаючи біженців і захищаючи права людини», - написав Байден та закликав разом підтвердити відданість цій роботі та створенню знову кращого майбутнього, яке матиме безпеку, свободу та справедливість для кожного.
Президент Байден зазначив, що православні християни продовжують зміцнювати громади у США та в усьому світі: від сприяння взаєморозумінню між різними конфесіями до захисту відповідального ставлення до довкілля та служіння іншим з гідністю та повагою.
«Протягом цього священного сезону та наступних років ми з нетерпінням чекаємо продовження спільної роботи, щоб побудувати більш справедливий і співчутливий світ для всіх Божих дітей», - завершив Байден своє привітання.
- Голос Америки
Болгарія розглядає можливість заборони імпорту українського зерна
Болгарія обмірковує можливість заборони імпорту українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини. Про це заявив у Пловдиві міністр сільського господарства Явор Гечев, якого цитує Болгарське національне радіо. "Інтереси Болгарії повинні бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни вдіяли таким чином, якщо ми не відреагуємо, накопичення запасів на території Болгарії можуть стати ще більшими", - сказав Гечев він.
Міністр також повідомив, що кілька днів тому спілкувався з колегами з шести країн з цього питання. Він зазначив, що Софія попросила Брюссель відреагувати на цю проблему ще у вересні. За його словами, у вівторок відбудеться "спілкування з президентом, який безпосередньо причетний до цієї ситуації".
Як повідомляв раніше Голос Америки, напередодні Польща та Угорщина тимчасово заборонили імпорту зерна з України.
Односторонні дії Польщі та Угорщини із тимчасової заборони імпорту зерна з України - неприйнятні, заявив речник Європейської комісії.
"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться в повідомленні прес-секретаря. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні".
"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", - йдеться в заяві.
Бійці ГУР показали використання в бойових діях американського гвинтокрила Black Hawk
Бійці Головного управління розвідки опанували та використовують в бойових діях легендарний американський гвинтокрил Black Hawk - "Чорний яструб", повідомляє ГУР Міноборони України. Там показали тренування спецпідрозділів, а також відзначили, що "вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю".
Також там цитують слова першого пілота геліпоктепа із позивним "Маестро": "За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу «Black Hawk», близько 50 ударних вертольотів типу «Apache», а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу «Chinook». Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів".
За його словами, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.
Як відзначають у Міноборони України, "Black hawk" в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.
Даний тип гвинтокрила призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу "Hellfire", а також для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою гелікоптеру потрібно 3-4 секунди.
Нагадаємо, 4 квітня Пентагон оголосив новий пакет допомоги України на суму 2,6 мільярда доларів. Там також розповіли, що зараз триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Під час сутичок у Судані загинули та зазнали поранень представники ООН
У Судані серед загиблих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили трьох представників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення, йдеться в заяві директорки WFP Сінді Маккейн.
«Я обурена трагічною смертю трьох представників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов’язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє працівників WFP», – заявила вона.
За словами Маккейн, гуманітарні працівники є нейтральними і «ніколи не мають бути мішенню».
«Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи WFP. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані», – додала вона.
BBC пише, що троє працівників WFP загинули в суботу, 15 квітня, після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) і збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході країни.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до негайного припинення насильства в Судані.
«Глибоко заспокоєні повідомленнями про ескалацію насильства між суданськими збройними силами та Силами швидкої підтримки. Ми знаходимося на зв'язку з командою посольства в Хартумі, зараз всі на місці. Ми закликаємо всі сторони негайно припинити насильство, уникнути подальшої ескалації або мобілізації військ і продовжити переговори для вирішення неврегульованих питань», – написав Блінкен у Твіттері.
15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Відомо про щонайменше трьох загиблих та десятки ранених.
Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).
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