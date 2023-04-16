Росія має заплатити за шкоду, заподіяну Україні - міністерка фінансів США

Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні під час загарбницької війни Кремля. Про це очільниця міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила в інтерв'ю CNN.

У відповідь на запитання про те, чи вона погоджується із тим, що на відбудову зруйнованої інфраструктури України, гуманітарну допомогу потрібно брати кошти із заморожених російських резервів Центробанку, вона сказала: "Я думаю, що Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила в Україні, тому це відповідальність, яку, на мою думку, як очікує світова спільнота, має понести Росія".

Єллен продовжила: "Це те, що ми обговорюємо із нашими партнерами, але існують законодавчі обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами, і ми говоримо із нашими партнерами, що може бути у майбутньому, але я думаю, що це правильно, що Росія має заплатити за завдану нею шкоду".

Днями Голос Америки повідомляв, що заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час міжнародного Форуму партнерства США-Україна у Вашингтоні за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля заявила, що повоєнну відбудову України потрібно планувати вже зараз, щоб Україна не просто вижила, а стала процвітаючою країною.

"Ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все, що вона знищила. За підтримки Конгресу Міністерство юстиції має нові повноваження використовувати незаконні активи, конфісковані у російських олігархів, для допомоги у відбудові України. У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі 5,4 мільйона доларів США за цим повноваженням, а інші оголошення будуть зроблені пізніше. І, звісно, тривають дискусії щодо приблизно 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, активів, які ми та наші союзники заморозили", – повідомила Нуланд.