«Бразилія повторює російську і китайську пропаганду» про війну Росії проти України, каже Білий дім

Сполучені Штати гостро скритикували бразильського президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву, заявивши, що Бразилія «повторює російську і китайську пропаганду» щодо російської війни проти України.

Критика пролунала від речника Білого дому Джона Кірбі після низки заяв президента Лули у межах того, що бразильський керівник називає спробами згуртувати групу держав - потенційних посередників у намаганнях зупинити війну.

Лула, який нещодавно відвідав Китай, сказав, що «Сполученим Штатам треба припинити заохочувати війну і почати говорити про мир».

Раніше бразильський президент також звинуватив Європейський Союз за те, що європейці надають Україні підтримку.

«Бразилія підійшла до цього питання, натякаючи по суті і риторично, що Сполучені Штати і Європа, якби то, не зацікавлені в мирі, або, що ми поділяємо відповідальність за війну», - цитує Джона Кірбі Вашингтоні агенція AP.

Кірбі наголосив: «У цьому випадку Бразилія повторює російську і китайську пропаганду, не дивлячись на факти».

Речник, як повідомляє агенція, також сказав, що адміністрація Байдена сподівається, що президент Лула закличе Росію «припинити бомбардування українських міст, лікарень та шкіл, припинити воєнні злочини й звірства і, відверто, забере російські війська з України».

Тим часом в Бразилії вітали російського міністра закордонних справ Лаврова, котрий заявив, що Москва «вдячна бразильським друзям за чітке розуміння погодження ситуації».

Лула і Україна

77-річний Лула да Сілва перебрав президентські повноваження в Бразилії на початку січня 2023 року - у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Засудивши російське вторгнення, Бразилія не приєдналася до міжнародних санкцій щодо Росії.

Лула неодноразово заявляв про бажання сприяти припиненню війни і казав, що засуджує російський напад, але при цьому він покладав провину за війну і на українську сторону, а також не погоджувався з тим, що інші країни допомагають українцям захищатися.

Ще у травні 2022 року Лула в інтерв’ю американському журналу Time сказав: «Путіну не треба було вторгатися в Україну. Але винен не лише Путін. США і ЄС також винні».

Минулого тижня Лула відвідав Пекін, де китайський уряд також заявляє, що прагне миру, але фактично виправдовує російську війну, покладаючи відповідальність на Захід і відмовляючись допомагати Україні.

Президент Володимир Зеленський 2 березня розмовляв по телефону з бразильським президентом і сказав, що то була «корисна розмова» для відновлення міждержавних контактів на найвищому рівні.

«Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі, подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілість для України; обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію», - переповів Зеленський.

Але в Україні повністю відкидають виправдання російського нападу і заперечують можливість українських територіальних поступок на користь Росії, про які натякав президент Лула.

Колишній український міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи бразильські заяви, висловив у дописі у Фейсбуку думку, що Бразилія «підтримує російську логіку».

Клімкін припускає, що бразильська позиція обумовлена «глибоко вкоріненою антипатією до Заходу взагалі і до США зокрема».

Він також вважає, що Україна повинна вести діалог і з Бразилією, і Китаєм, але «не створювати якихось "посередницьких груп" з незрозумілим мандатом і своїми інтересами, які матимуть свій порядок денний, принципово відмінний від нашого».