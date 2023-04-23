Париж хоче пояснень від Пекіна після того, як китайський посол поставив під сумнів суверенітет України

Франція та країни Балтії висловили занепокоєння після того, як посол Китаю в Парижі поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України.

Париж заявив про свою "повну солідарність" з усіма постраждалими від радянської влади країнами, які здобули незалежність "після десятиліть гноблення".

"Щодо України, зокрема, вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай", - заявили в МЗС Франції і додали, що Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі офіційну позицію Пекіна.

"Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії Криму». Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - так відреагував за заяви китайського дипломата радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що ""усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН".

Раніше в ефірі французького телеканалу китайський дипломат сказав, що "країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус", а щодо Криму, то сказав, що півострів був "російським спочатку" й що приналежність півострова "залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Напередодні дипломати країн Балтії висловили своє обурення словами посла Китаю у Франції. МЗС Естонії викликало посла Китаю і заявило, що "коментарі представника Китаю щодо незалежних і суверенних держав є неправдивими та неправильним тлумаченням історії", а міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що саме такі заяви і є поясненням, чому країни Балтії не довіряють тому, що Китай може домовлятися про мир в Україні.

Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter: "Такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит журналістів про коментар.

Тим часом напередодні в МЗС Росії повідомили, що Москва висилає понад 20 німецьких дипломатів у відповідь на скорочення представництва російських дипломатів у Німеччині. Офіційний представник МЗС Німеччини сказав, що Берлін і Москва підтримували контакти щодо своїх представництв протягом останніх кількох тижнів з метою скорочення присутності російської розвідки в Німеччині.

У статті використано матеріали Reuters