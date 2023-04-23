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- Голос Америки
Париж хоче пояснень від Пекіна після того, як китайський посол поставив під сумнів суверенітет України
Франція та країни Балтії висловили занепокоєння після того, як посол Китаю в Парижі поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України.
Париж заявив про свою "повну солідарність" з усіма постраждалими від радянської влади країнами, які здобули незалежність "після десятиліть гноблення".
"Щодо України, зокрема, вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай", - заявили в МЗС Франції і додали, що Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі офіційну позицію Пекіна.
"Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії Криму». Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - так відреагував за заяви китайського дипломата радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він додав, що ""усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН".
Раніше в ефірі французького телеканалу китайський дипломат сказав, що "країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус", а щодо Криму, то сказав, що півострів був "російським спочатку" й що приналежність півострова "залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".
Напередодні дипломати країн Балтії висловили своє обурення словами посла Китаю у Франції. МЗС Естонії викликало посла Китаю і заявило, що "коментарі представника Китаю щодо незалежних і суверенних держав є неправдивими та неправильним тлумаченням історії", а міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що саме такі заяви і є поясненням, чому країни Балтії не довіряють тому, що Китай може домовлятися про мир в Україні.
Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter: "Такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".
Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит журналістів про коментар.
Тим часом напередодні в МЗС Росії повідомили, що Москва висилає понад 20 німецьких дипломатів у відповідь на скорочення представництва російських дипломатів у Німеччині. Офіційний представник МЗС Німеччини сказав, що Берлін і Москва підтримували контакти щодо своїх представництв протягом останніх кількох тижнів з метою скорочення присутності російської розвідки в Німеччині.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Танки Leopard 2 прямують з Іспанії в Україну. Наскільки допоможе західна зброя у контрнаступі ЗСУ?
Шість танків Leopard 2 прямують з Іспанії в Україну, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. За її словами, пише CNN, танки вийшли з портового міста Сантандер на півночі Іспанії та прямують до місця призначення, а подорож морем забере від 5-6 днів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час засідання Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі "Рамштайн", що США прискорили терміни доставки важких танків в Україну. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.
"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони США у п’яницю.
Водночас, як вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, "найбільшою перешкодою" для початку контрнаступу Збройних сил України є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а дощова погода. При цьому днями Естонія повідомила, що надсилає в Україну додатковий пакет зброї.
CNN також зазначає, що західні танки можуть не призвести відразу до кардинальних змін на полі бою, адже "Київ тепер стикається з матеріально-технічними та оперативними реаліями включення асортименту надзвичайно різноманітної та складної важкої броні в ефективні бойові підрозділи".
Голос Америки також повідомляв про те, що Франція і Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.
Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Він підкреслив, що ситуація на сході України "погана" через "брак боєприпасів".
При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені, що "робить будь-який контрнаступ вразливим до російської переваги в повітрі", натомість російські сухопутні сили в країні "наближаються до виснаження, а підкріплень небагато". При цьому Сполучені Штати не очікують закінчення війни цього року.
Однак деякі експерти вважають, що для успіху українського контрнаступу найкраще зможуть спрацювати нематеріальні фактори, не лише зброя: тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух.
- Голос Америки
Папа Франциск закликав не забувати про українців, які страждають від війни
Напередодні свого візиту до Угорщини Папа Римський Франциск попросив вірян підтримати його подорож та закликав не забувати про українців, які страждають від війни. По це повідомляє Vatican News.
«Наступної п’ятниці я поїду на три дні до Будапешта в Угорщині, щоби доповнити подорож, яку 2021 року здійснив на Міжнародний Євхаристійний Конгрес», – сказав Папа Франциск, промовляючи до паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, і додав: «Це буде також візит у центр Європи, над якою і далі віють холодні вітри війни, в той час як переміщення багатьох людей ставлять на порядку денному нагальні гуманітарні питання», - сказав папа.
Він закликав вірян супроводжувати його подорож молитвою та додав: «І не забуваймо про наших братів і сестер українців, які досі страждають від цієї війни».
Папа Римський Франциск відвідає Угорщину з 28 до 30 квітня. Очікується, що серед іншого він обговорюватиме досягнення миру в Україні.
«Цей візит сам по собі є візитом, який планувався протягом деякого часу. Він не стосуватиметься безпосередньо сьогоднішніх поточних справ. Тим не менш, я думаю, що Папа скористається, як завжди, цим візитом, щоб побачити, чи є можливість зробити певні кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві», - цитує державного секретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліна агенство ANSA.
Країни G7 закликали продовжити та розширити зернову угоду
Країни «Групи семи» (G7) закликали в неділю до «подовження, повної реалізації та розширення» угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, заявили міністри сільського господарства групи у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.
«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу та підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання Росією продовольства як зброї», — йдеться у комюніке, оприлюдненому за результатами дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія.
Члени G7 готові підтримати відновлення та реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертних знань у розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури, йдеться в документі.
Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує обговорити у Нью-Йорку угоду про український експорт зерна через Чорноморське море з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
В матеріалі використані джерела Reuters
Кіпр заморозив активи осіб, яких звинувачують у порушенні санкцій США та Великої Британії проти Росії
Кіпр запровадив обмеження проти осіб, які були названі Сполученими Штатами та Великою Британією як такі, що могли допомагати російським олігархам обходити санкції проти Москви через війну в Україні. Про це повідомляє агентство AFP, цитуючи фінансового комісара Кіпру Павлоса Іоанну. В інтерв’ю державному мовнику CyBC Іоанну заявив, що активи відповідних фізичних та юридичних осіб були заморожені.
"Для банків було неминуче вжити заходів, які вони зробили... і уряд також діяв завбачливо", - сказав Іоанну.
Кіпрська газета Phileleftheros повідомила, що найбільший кредитор острова, Bank of Cyprus, також "повідомив 4000 клієнтів, які мають російський паспорт і не є резидентами країн ЄС, що їхні рахунки будуть закриті".
США та Велика Британія наклали санкції на громадян Кіпру та компанії за ймовірну допомогу російським олігархам приховувати свої активи після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Речник уряду Константінос Летімбіотіс заявив цього тижня, що Нікосія зобов’язалася притягнути до відповідальності всіх кіпріотів, яких США та Велика Британія звинувачують у тому, що вони дозволяли олігархам обходити санкції, запроваджені через війну.
Він повідомив, що президент Кіпру Нікос Хрістодулідес зв'язався як зі США, так і з Великою Британією, щоб отримати докази проти названих осіб, щоб розслідувати їхні справи.
Минулого тижня голова Центрального банку Кіпру Константінос Геродоту повідомив президенту, що кіпрські банки заморозили рахунки 13 зазначених осіб, а також низки кіпрських компаній.
За його словами, за останні роки влада закрила 43 000 компаній-оболонок і 123 000 "підозрілих" банківських рахунків.
Зараз лише 2,2% всіх банківських вкладів на острові належать росіянам, сказав губернатор.
В матеріалі використані джерела AFP
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