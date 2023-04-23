Кіпр заморозив активи осіб, яких звинувачують у порушенні санкцій США та Великої Британії проти Росії 

Кіпр запровадив обмеження проти осіб, які були названі Сполученими Штатами та Великою Британією як такі, що могли допомагати російським олігархам обходити санкції проти Москви через війну в Україні. Про це повідомляє агентство AFP, цитуючи фінансового комісара Кіпру Павлоса Іоанну. В інтерв’ю державному мовнику CyBC Іоанну заявив, що активи відповідних фізичних та юридичних осіб були заморожені.

"Для банків було неминуче вжити заходів, які вони зробили... і уряд також діяв завбачливо", - сказав Іоанну.

Кіпрська газета Phileleftheros повідомила, що найбільший кредитор острова, Bank of Cyprus, також "повідомив 4000 клієнтів, які мають російський паспорт і не є резидентами країн ЄС, що їхні рахунки будуть закриті".

США та Велика Британія наклали санкції на громадян Кіпру та компанії за ймовірну допомогу російським олігархам приховувати свої активи після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Речник уряду Константінос Летімбіотіс заявив цього тижня, що Нікосія зобов’язалася притягнути до відповідальності всіх кіпріотів, яких США та Велика Британія звинувачують у тому, що вони дозволяли олігархам обходити санкції, запроваджені через війну.

Він повідомив, що президент Кіпру Нікос Хрістодулідес зв'язався як зі США, так і з Великою Британією, щоб отримати докази проти названих осіб, щоб розслідувати їхні справи.

Минулого тижня голова Центрального банку Кіпру Константінос Геродоту повідомив президенту, що кіпрські банки заморозили рахунки 13 зазначених осіб, а також низки кіпрських компаній.

За його словами, за останні роки влада закрила 43 000 компаній-оболонок і 123 000 "підозрілих" банківських рахунків.

Зараз лише 2,2% всіх банківських вкладів на острові належать росіянам, сказав губернатор.

В матеріалі використані джерела AFP