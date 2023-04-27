Актуально
- Голос Америки
Майже всі обіцяні союзниками по НАТО бойові машини вже в Україні - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО доставили в Україну майже всі бойові машини, які обіцяли.
"Більше 98% бойових машин, обіцяних Україні вже доставлено", - сказав Столтенберг під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Люксембургу Хав'єром Беттелем в четвер.
Союзники загалом надали обладнання та навчання для дев'яти бронетанкових бригад в Україні, зауважив посадовець. Він додав, що країни НАТО та партнери надали Україні 1550 бронемашин та 230 танків, "щоб допомогти повернути території захоплені російськими силами".
Напередодні про те, що українці добре готові для контрнаступу проти російських військових, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він також додав, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
«Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом з ними, українці перебувають у хорошій позиції», — сказав генерал Крістофер Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу в середу. Генерал додав, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю неочікуваного для супротивника нападу.
На цьому ж слуханні генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ.
Під час прес-конференції в четвер Столтенберг також привітав телефонну ромову президента України Володимира Зеленського та президента Китаю Сі Цзіньпіна і зауважив, що для китайського лідера важливо розуміти точку зору України. Він, однак, зауважив, що розмова "не змінює того факту, що Китай не засудив російську незаконну війну, незаконне вторгнення до України".
Раніше цю телефонну розмову привітали США та Франція.
"Ми досить довго заявляли, що вважаємо, що для президента Сі та офіційних осіб КНР важливо отримати українську точку зору щодо цього незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, - заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції, я не думаю, що ми знатимемо про це зараз".
"Ми давно говорили, що хочемо, аби ця війна закінчилася, вона може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська, але цього, схоже, не буде найближчим часом. Також, як ми казали, нічого про Україну без України, і якщо буде досягнутий мир шляхом переговорів, це має статись тоді, коли президент Зеленський буде готовий до цього, коли він зможе це робити з позиції сили", - додав Кірбі.
Всі новини дня
Ірина Верещук: «Немає ніяких перемовин, поки чобіт окупанта на нашій землі». Інтерв’ю з віце-прем’єркою
«Україна - найзамінованіша країна в світі», - про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла Ірина Верещук, віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
З початку повномасштабного вторгнення основною місією міністерства та його очільниці стало гуманітарне реагування на проблеми людей, які постраждали через війну, насамперед, внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій. Верещук очолює низку координаційних штабів, мета яких оперативно реагувати на виклики, пов’язані з повномасштабною війною.
У розмові з кореспонденткою Голосу Америки Іриною Соломко вона пояснила: чому наразі Україна не може вивозити своїх громадян з окупованих територій, які головні виклики доводиться долати владі на деокупованих територіях та чи можливі мирні перемовини між Україною та Росією.
Інтерв'ю було скорочено і відредаговано для ясності та плинності.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Уряд обговорює концепцію законодавства перехідного періоду для деокупованих територій, про що саме йде мова?
І.В.: По-перше, це відновлення державної влади на тих територіях, які багато років були під окупацією Росії. Далі – відновити справедливість. Це питання дуже важливе. Це – питання колаборантів та усього, що з цим пов'язано. Ми розуміємо, що не можна буде гребти усіх під одну гребінку, і тому, власне, цей законопроєкт має дати відповіді на питання і щодо люстрації, і щодо амністії, і щодо колаборантів.
Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване
Ще одне питання – це майно. Ми розуміємо, що є державне та комунальне майно, яке досі перебуває під окупацією. Очевидно, що воно буде націоналізоване. А от що робити з приватним? Наприклад, лише в Криму є 1.2 млн судових рішень, які стосуються приватних відносин щодо майна. І треба це питання вирішувати.
Ну і, звичайно, повернення цих територій, тобто реінтеграція в інформаційний простір України і гуманітарний простір України.
І.С.: Один з викликів – це розмінування. Скільки вже розміновано і яке бачення вирішення цієї проблеми має уряд? Наскільки розглядається залучення міжнародних організацій та інших країн?
І.В.: Є кооперація і у нас є розуміння проблеми і масштабу, і об'єму, і глибини. Україна - найзамінованіша країна в світі. Є замінованих 174 тис. кв. км. Це як декілька Австрій. У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно $40 млрд (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років.
Тому зараз формується коаліція, мета якої допомогти Україні. Ми в уряді створюємо Центр протимінної діяльності, відповідне рішення вже прийнято. Тому буде окремий орган, який буде займатися саме цим питанням.
І.С.: Але якщо говорити про те, якими темпами зараз йде розмінування?
І.В.: Якщо ми кажемо у відсотковому співвідношенні, нам вдалося розчистити 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. Це мало, але ми робимо, що можемо.
Якщо ми будемо рухатися такими темпами (розмінування), які маємо зараз, то нам потрібно 70 років
І.С.: Якою є політика уряду в контексті пріоритетності розмінування?
І.В.: У кожній обласній військовій адміністрації, де є така потреба, наприклад, Харківська, Херсонська, Донецька область, створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання. Якщо ми говоримо про населені пункт, то там у пергу чергу розміновують об'єкти живлення. Адже нам потрібно дати світло на територіях.
Потім ми говоримо про гуманітарне розмінування доріг та узбіч, бо люди калічаться і потрібно зробити, щоб якомога менше людей травмувалось і страждало.
Ці пріоритети вони визначають у себе, бо кожна область має власну динаміку. Ми вже у координаційному штабі, який я очолюю, щотижня обговорюємо питання щодо кількості розмінованих населених пунктів, та куди потрібно скерувати зусилля.
Наприклад, нещодавно ми зрозуміли, що Харківщина, попри те, що вже багато місяців пройшло дня деокупації, залишається дуже замінованою. Тому було прийнято рішення збільшити кількість розрахунків. І ДСНС буквально вчора прозвітувала, що вдвічі була збільшена кількість і людей, і техніки, щоб якомога швидше дати людям можливість повернутися до тих населених пунктів, де це можна зробити.
І.С.: Нещодавно ви також презентували стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року. Серед стратегічних цілей є і безпечна евакуація з небезпечних районів – як наразі працює зараз ця система?
З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тис. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області
І.В.: У порівнянні з минулим роком ми контролюємо ситуацію, але не можна порівнювати кількість людей зараз та рік тому. Минулого року ви бачили ці світлини в Харкові та інших містах, коли сотні тисяч людей тікали від обстрілів Російської Федерації.
Тепер ми говоримо, що у нас є координаційний штаб. Ми маємо на щотижневій основі розпрацьовану мапу, та, наприклад, прийняті рішення на Донеччині щодо обов'язкової евакуації. А в деяких випадках щодо 21-го населеного пункту щодо примусової евакуації, там, зокрема, йдеться про дітей. І щодня ми контролюємо цей процес. Є потяг, який має еваковагони, куди сідають люди, ми знаємо, куди вони їдуть, хто їх зустрічає, які гроші вони отримують, за що вони будуть жити, і таким чином контролюємо цей процес.
І.С. Кожного дня скільки вам дається вивезти людей?
І.В.: З початку 2023-го року нам вдалось евакуювати 25 тисяч. Ми зараз говоримо про Херсонську, Харківську і Донецьку області.
І.С. Не менш важлива проблема – це евакуація з окупованих коридорів. Там досі лишаються навіть діти українських військовослужбовців. Я так розумію, що в цьому плані державі важче працювати, і людям допомагають лише волонтери?
З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі
І.В.: Після проведених фейкових референдумів в кінці вересня минулого року, окупант заборонив відкривати гуманітарні коридори. З жовтня місяця гуманітарних коридорів немає взагалі. І блокпост у селі Васильківка, через який їхали із Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, взагалі не працює. І людям доводиться їхати через тимчасово окупований український Крим, або через Росію чи треті країни, долаючи тисячі кілометрів, щоби врятуватися від окупантів.
І.С. Тобто ані Міжнародний комітет Червоного Хреста, ані ООН, які мали би включитися в цей процес, не можуть допомогти Україні вивести своїх людей з окупованих територій?
І.В.: Вони - безсилі. Я зверталася до них, писала листи, і офіційно, і неофіційно, по-різному. Ні, вони нічого не можуть зробити.
І.С.: Вивезти людину – це одна справа, а от дати можливість людям повернутися до плюс-мінус нормального життя – інша. Я так розумію, що влада сподівається на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у громаду. Тобто це така спільна відповідальність?
Коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло
І.В.: Так, зараз йде питання інтеграції. Евакуація і адаптація – це були слова та дії минулого року. Цей рік – це, звичайно, інтеграція в територіальні громади, і підготовка, до речі, до повернення. Бо багато людей повертається, наприклад, на Харківщину, і це теж процес, який охоплений стратегією.
Отже, коли ми говоримо про інтеграцію, то є два основних питання – працевлаштування і житло. У нас катастрофічно не вистачає житла та працевлаштованих людей. Є, до прикладу, і місця, де є можливості, але про них не знають. І от питання уряду та місцевої влади скоординувати ці процеси.
Бізнес має розуміти, чому йому вигідно працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А ВПО мають розуміти, чому їм вигідно працевлаштовуватися зараз та не чекати на повернення ще рік чи два.
І.С. Можливо, ви маєте якійсь цифри, чи бачите ви, що це - ефективний інструментарій?
Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу
І.В.: Ми якраз взялися в міністерстві проаналізувати, що працює, а що – ні. Бо є декілька програм: і урядові, і міжнародні, - і від них різна ефективність. Так, от, наприклад, програма щодо ваучерів – це 26,5 тисяч на перекваліфікацію наших ВПО – працює. Ми бачимо запит від них та розширили суму грошей та спеціальності, спростили і аплікаційні процедури. Хочемо, щоб до кінця року вже близько 10 тисяч наших ВПО отримало такі ваучери і пройшли перекваліфікацію та, у підсумку, роботу. А от програма «Армія відновлення» працює по-різному. В 15 регіонах вона спрацювала, а в Одесі кажуть, що їм ця програма не заходить.
І.С.: Нещодавно з'явилася інформація про те, що російський президент Володимир Путін вдруге відвідав окуповані території. Після його візиту до Криму та Маріуполя ви порівняли його з Гітлером. Як ви оцінюєте наразі те, що зроблено світом та Україною для притягнення Росії та її політичне та військове керівництво до відповідальності?
Сучасні нацисти показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених
І.В.: Впевнена, що Росія кинула виклик цивілізованому світу та світопорядку. Це абсолютне зло, яке навіть не намагається приховати свої злочини та хизується ними. Тобто нацисти, принаймні, намагалися приховати деякі злочини.
Натомість сучасні нацисти демонструють та показують цілому світу в прямому ефірі, як вони чинять свої звірства – відрізають голови військово полонених. Намагаються подати як благо, до прикладу, депортацію наших дітей, коли вони змінюють їхню ідентичність та ховають їх по Сибірах, змінюючи їхні імена та прізвища.
Коли умовна російська дитяча омбудсменка демонструє на увесь світ незаконне усиновлення хлопчика з Маріуполя. А ми, як сторона, вимагали письмово його повернення. Тобто це виклик світопорядку та цивілізації.
Тут питання тепер уже до цивілізованого світу, якої буде його відповідь? Бо якщо відповідь буде недостатньою, або її не буде взагалі, ми отримуємо світопорядок, якого прагне Путін, Кремль та його злочинна зграя. І ми отримуємо ті так звані «антицінності», які вони зараз намагаються нав'язати, як постійний член Радбезу ООН, до прикладу. Вони ж кидають виклик, в тому числі й міжнародним майданчикам.
Питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей?
І нам дуже важливо бути разом, переконати весь світ опиратися і дати відсіч такому злу і такій несправедливості. Це не тільки про нас.
Ми, Україна та українці, свій вибір зробили. У нас немає іншого вибору, крім боротися. І ми це будемо робити стільки, скільки потрібно.
Тому питання до світу: чи готові вони закрити очі на звірства проти українських дітей? Адже росіяни реально вбивають українських дітей. Зрештою, зараз світ здає тест на спроможність дати відповідь таким диктаторам і терористам. Бо решта з таким самим баченням дивляться на те, як світ буде відповідати.
І.С. Щодо реакції світу. Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон знову почав говорити про те, що треба сідати за стіл переговорів та починати мирний переговорний процес. Чи змінилася позиція влади з цього питання?
І.В.: Нічого не змінилося. Путін і його камарилья мають вийти з української землі на кордони 1991-го року. І лише тоді ми можемо говорити про якісь безпекові гарантії та перемовини. У нас є десять пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Вони прості, лаконічні та готові до виконання. І немає ніяких перемовних столів до того часу, поки чобіт окупанта на нашій землі.
Дивіться також:
Генерал США "дуже впевнений" що для контрнаступу України достатньо зброї та боєприпасів
Збройні сили України мають усю техніку, зброю та боєприпаси, необхідні для початку довгоочікуваного весняного контрнаступу, за словами високопоставленого американського військового командувача.
Українські посадовці та західні союзники не приховували очікуваної військової кампанії, спрямованої на повернення української території, яка все ще перебуває під контролем Росії, припускаючи, що вона почнеться найближчими тижнями, якщо не раніше.
Коли наступ розпочнеться, командувач Збройними силами США в Європі «дуже впевнений», що для наступу є достатньо систем озброєння та запасів.
"Ми доставляємо це в країну, - сказав американським законодавцям у середу генерал командування Сил США в Європі Крістофер Каволі. - Понад 98% бойових машин вже там".
Минулого місяця в Україну почали надходити західні танки, зокрема британські «Челленджери» та німецькі «Леопарди».
Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про додаткову військову допомогу Києву, пакет на 325 мільйонів доларів США передбачає надати більше артилерійських снарядів і ракет, а також протитанкових керованих ракет TOW та іншої протиброньової зброї.
«Ми з українцями, з нашими українськими колегами, підрахували кількість засобів, які їм знадобляться», — сказав Каволі, який також є головним командувачем НАТО, відповідаючи на запитання законодавців про підготовку України.
«Я дуже впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання і продовжимо роботу, щоб підтримувати їхню діяльність».
Хоча деякі українські посадовці закликали до терпіння щодо потенційного наступу, аналіз нещодавнього відео, опублікованого проросійськими блогерами, свідчить про те, що ключові моменти позначено.
За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, відео вказує на те, що українські війська облаштували позиції на східному березі Дніпра, можливого плацдарму для спроб відвоювати Кримський півострів.
Незважаючи на поставки військової допомоги США та Європи, українські чиновники постійно вимагали від своїх західних союзників більшої кількості зброї, зокрема літаки та ракети більшої дальності.
Але помічник міністра оборони США Селесте Волландер наполягала перед законодавцями в середу, що найважливіші потреби Києва забезпечено.
«Хоча ці спроможності є в переліку, західна, сучасна авіація, займає приблизно восьме місце», – сказала вона, зазначивши, що пріоритетними залишаються системи ППО, артилерія та бронетехніка.
Американські системи протиракетної оборони Patriot прибули в Україну на початку цього місяця, і Каволі сказав, що такі системи допомагають Києву «контролювати повітряний простір над своєю країною та над своїми силами».
"Це зараз найбільш важливо, - сказав він. - Вони це дуже ефективно роблять за допомогою наземної ППО».
Каволі та Волландер також застерегли законодавців від надмірної самовпевненості, попередивши, що, незважаючи на великі втрати в Україні, ключові частини російської військової машини залишилися неушкодженими.
«Хоча звичайний військовий потенціал Росії зменшився, Росія продовжує представляти серйозний ризик, оскільки вона зберігає можливості в ядерних, кібернетичних, інформаційних операціях, контркосмічних і підводних війнах», – сказала Волландер.
"На значну частину російських військових цей конфлікт не мав негативного впливу", — додав Каволі, вказавши на російський флот підводних човнів.
"Їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці знаходиться на високому рівні, - попередив він. - Більше активно, ніж в минулі роки».
З супутників видно російські перешкоди для українського контрнаступу
Оприлюднені супутникові фотографії показують велетенські оборонні смуги споруджені російським окупаційними силами на українській території.
Протитанкові рови, вогневі позиції, мінні поля, ряди бетонних перешкод з іншими укріпленнями, які разом простягаються на сотні кілометрів, будуть перешкодою для очікуваного контрнаступу української армії.
Просування (українського наступу) залежатиме від здатності ефективно проводити складні об'єднані операції.Reuters
Агенція Reuters повідомляє, що нові супутникові фото показують мережі російських укріплень, які починаються всередині західної Росії і тягнуться вздовж фронтової смуги в Україні.
Найбільші з них помітні на півдні України у частково захопленій росіянами Запорізькій області і на шляху до Кримського півострова загарбаного Росією ще 2014 року.
«Шість військових фахівців сказали, що оборонні споруди, збудовані після швидкого українського наступу минулої осені, можуть тепер створити труднощі для України, і просування залежатиме від здатності ефективно проводити складні об'єднані операції», - пише Reuters.
Британське міністерство оборони окремо повідомляє, що з супутників видно вогневі позиції російських військ на кількох реакторах Запорізької атомної електростанції.
«Росія контролює Запорізьку АЕС з березня 2022 р. Але це перша ознака, що будівлі реакторів використані в тактичному оборонному плануванні. Росія напевне спорудила ті укріплення, щораз більше переймаючись можливістю великого українського наступу», - сказано в британському повідомленні.
В межах приготувань до контрнаступу Україна отримала західну бронетехніку і тисячі українських військових пройшли навчання переважно у Європі, а окремі групи військових фахівців - у США.
Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав 26 квітня, що Україна вже отримала понад 98% обіцяних бойових машин.
«Я дуже впевнений, що ми надали потрібні їм матеріали, і ми також надалі зберігатимемо потік постачання для підтримки їхніх операцій», - сказав генерал Каволі на слуханнях у Комітеті збройних служб в Палаті представників Конгресу США.
Тим часом аналітичний центр Globesec наголошує, що в зоні бойових дій в Україні утворені найбільші у світі мінні поля - більші, ніж в Афганістані і Сирії.
Москва дає зрозуміти, що не збирається віддавати загарбане і вимагає, щоб Україна погодилася на поступки з огляду на те, що московські представники називають «новими реаліями».
Президент Володимир Зеленський неодноразово проголошував, що Україна буде виганяти окупантів, і що відновлення територіальної цілісності є головною умовою миру.
«Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне й повне припинення бойових дій», - заявив Зеленський в десяти пунктах «української формули миру».
Джо Байден приймає у Білому Домі президента Південної Кореї: заяви про підтримку України. Відео
У Вашингтоні приймають із державним візитом президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Напередодні цієї поїздки він сигналізував про можливий перегляд позиції щодо поставок військової допомоги для України.
Форум