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- Голос Америки
США і Франція привітали розмову Зеленського й Сі
Сполучені Штати вітають телефонні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
"Ми досить довго заявляли, що вважаємо, що для президента Сі та офіційних осіб КНР важливо отримати українську точку зору щодо цього незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, - заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції, я не думаю, що ми знатимемо про це зараз".
"Ми давно говорили, що хочемо, аби ця війна закінчилася, вона може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська, але цього, схоже, не буде найближчим часом. Також, як ми казали, нічого про Україну без України, і якщо буде досягнутий мир шляхом переговорів, це має статись тоді, коли президент Зеленський буде готовий до цього, коли він зможе це робити з позиції сили", - додав Кірбі.
Раніше Зеленський написав, що сподівається, що розмова із Сі "а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку" двосторонніх відносин країн, а в МЗС Китаю підкреслили, що лідери обговорили "те, що зробив Китай для вирішення української кризи".
Офіційний Париж також привітав розмову лідерів Китаю та України. Франція "заохочує будь-який діалог, який сприяє вирішенню конфлікту [в Україні], відповідно до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", – йдеться в заяві Єлисейського палацу. Там підкреслили, що це те саме повідомлення, яке президент Франції Еммануель Макрон передав Сі під час свого нещодавнього візиту до Китаю.
Під час цього візиту Макрон сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він "розсудить" Росію та допоможе припинити війну в Україні, а також французький президент підкреслив необхідність обговорення "з усіма", включаючи Росію.
"Ми хочемо не просто припинення конфлікту, а поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності, що є єдиною умовою міцного миру", – заяву президента Франції цитує CNN.
Голос Америки раніше повідомляв, що попри заяви Китаю щодо "нейтральності" й "безсторонності" у питанні війни Росії в Україні, Європа зазначала, що Пекін не може уникати відповідальності, коли йдеться про глобальну безпеку й мир, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
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Зеленський і Сі провели переговори телефоном
Президент України Володимир Зеленський провів "тривалу змістовну" телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. "Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - написав Зеленський у Twitter.
Як заявили в МЗС Китаю, розмова Сі та Зеленського свідчить про "об'єктивну та безсторонню" позицію Пекіна щодо міжнародних відносин та його "відчуття відповідальності як провідної країни", повідомляє Reuters. "Те, що зробив Китай для вирішення української кризи, було обговорено", - цитує агенція Ю Юня, заступника голови Євразійського департаменту МЗС Китаю.
Наприкінці березня Зеленський запросив лідера Китаю приїхати в Україну. Сі перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де із президентом РФ Володимиром Путіним заявив про дружбу і тісніші зв'язки між країнами. Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував цей візит так: "Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні".
Голос Америки також повідомляв, що Європа не сприймає "нейтральності" Китаю стосовно російської війни в Україні, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
Днями Франція та країни Балтії висловили занепокоєння після того, як посол Китаю в Парижі поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України. Він сказав, що "країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус", а щодо Криму, то сказав, що півострів був "російським спочатку" й що приналежність півострова "залежить від того, як ви сприймаєте проблему".
Репутація Пекіна як дипломатичного гравця зміцнилася в березні, коли він домігся угоди між Іраном і Саудівською Аравією щодо відновлення відносин після років ворожнечі, яка підживлювала небезпеку в Перській затоці, пише Reuters. Однак пропозиції Китаю щодо мирного врегулювання в Україні, висунуті у річницю російської агресії, викликали суперечливі реакції серед політиків та експертів.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
ФБР допомагає Україні збирати докази воєнних злочинів Росії
Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збирання доказів воєнних злочинів росіян, серед яких інформація про геолокацію та мобільні телефони.
Алекс Кобзанець, спеціальний агент ФБР, який раніше працював аташе з правових питань бюро в Україні, розповів на конференції з кібербезпеки RSA у Сан-Франциско, що Київ досліджує цифрову інформацію з поля бою та з міст, що перебували під окупацією, й "збір, аналіз та опрацювання цих даних - це те, в чому ФБР має досвід роботи".
За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полі бою. "Наступний крок - це робота з національними операторами США, передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", - додав Кобзанець.
Минулого тижня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив американським законодавцям минулого тижня, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові вчинили більш як 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні.
В інтерв'ю Голосу Америки Костін заявив, що Україні потрібно, щоб злочин агресії Росії було покарано на міжнародному рівні. "Якщо це буде трибунал, в якому не буде найвищого керівництва Російської Федерації – не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен", - наголосив генеральний прокурор.
У статті використано матеріали Reuters
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