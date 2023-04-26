США і Франція привітали розмову Зеленського й Сі

Сполучені Штати вітають телефонні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Ми досить довго заявляли, що вважаємо, що для президента Сі та офіційних осіб КНР важливо отримати українську точку зору щодо цього незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, - заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції, я не думаю, що ми знатимемо про це зараз".

"Ми давно говорили, що хочемо, аби ця війна закінчилася, вона може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська, але цього, схоже, не буде найближчим часом. Також, як ми казали, нічого про Україну без України, і якщо буде досягнутий мир шляхом переговорів, це має статись тоді, коли президент Зеленський буде готовий до цього, коли він зможе це робити з позиції сили", - додав Кірбі.

Раніше Зеленський написав, що сподівається, що розмова із Сі "а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку" двосторонніх відносин країн, а в МЗС Китаю підкреслили, що лідери обговорили "те, що зробив Китай для вирішення української кризи".

Офіційний Париж також привітав розмову лідерів Китаю та України. Франція "заохочує будь-який діалог, який сприяє вирішенню конфлікту [в Україні], відповідно до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", – йдеться в заяві Єлисейського палацу. Там підкреслили, що це те саме повідомлення, яке президент Франції Еммануель Макрон передав Сі під час свого нещодавнього візиту до Китаю.

Під час цього візиту Макрон сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він "розсудить" Росію та допоможе припинити війну в Україні, а також французький президент підкреслив необхідність обговорення "з усіма", включаючи Росію.

"Ми хочемо не просто припинення конфлікту, а поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності, що є єдиною умовою міцного миру", – заяву президента Франції цитує CNN.

Голос Америки раніше повідомляв, що попри заяви Китаю щодо "нейтральності" й "безсторонності" у питанні війни Росії в Україні, Європа зазначала, що Пекін не може уникати відповідальності, коли йдеться про глобальну безпеку й мир, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.