Facebook виплатить користувачам компенсацію у $725 млн

Компанія Facebook погодилась виплатити своїм користувачам компенсацію на загальну суму 725 мільйонів доларів. Користувачі соцмережі мають близько чотирьох місяців до кінцевого терміну подання претензій, який вигасає 25 серпня 2023 року. Заявку можна подати онлайн чи поштою, повідомляє видання The Hill.

Право подати заявку мають понад 100 мільйонів користувачів: фактично будь-хто, хто був користувачем Facebook та жив у США з 24 травня 2007 року по 22 грудня 2022 року.

Груповий позов пов’язаний зі звинуваченнями в тому, що компанія Facebook дозволила передавати особисті дані користувачів третім особам, найвідомішою з яких є консалтингова фірма Cambridge Analytica, яка підтримувала президентську кампанію екс-президента США Дональда Трампа в 2016 році. Фірма зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook, повідомляє Associated Press.

Материнська компанія Facebook Meta погодилася врегулювати позов на 725 мільйонів доларів, але заперечує будь-які правопорушення. Facebook почав сповіщати людей, які можуть відповідати вимогам, через повідомлення на платформі.

«Ми досягли врегулювання, оскільки це в інтересах нашої спільноти та акціонерів, - йдеться в заяві компанії, надісланій медіа-групі Nexstar. - За останні три роки ми оновили наш підхід до конфіденційності та запровадили комплексну програму конфіденційності. Ми з нетерпінням чекаємо й надалі створювати послуги, які люблять люди та яким довіряють, з конфіденційністю у пріоритеті".

Останнє слухання у справі призначено на 7 вересня. Платежі не будуть надіслані користувачам до закінчення цього слухання.

Як і у випадку з багатьма груповими позовами, розмір виплати кожної особи залежатиме від кількості претензій, які надійдуть. Те, скільки часу особи були користувачами Facebook, також визначатиме розмір платежу: що довше був активний обліковий запис, то більшим буде платіж.

І перш ніж будь-які гроші потраплять на банківський рахунок користувачів, із загальної суми у 725 мільйонів доларів будуть вирахувані гонорари адвокатів і адміністративні витрати.