Вплив Росії в Африці може зменшитися внаслідок війни в Україні - Фонд Карнеґі

Вплив Росії в Африці, ймовірно, зменшиться за будь-якого результату війни в Україні. Таким є висновок аналітичної розвідки Фонду Карнеґі за міжнародний мир.

Африканське сприйняття Росії “охолоджується”, стверджує автор статті на підставі опитувань та результатів урядових голосувань.

Західним урядам доведеться довіряти Африці щодо геополітичних питань, а не “лаяти суверенну позицію країн, які відчувають себе непоміченими та знехтуваними ними”, - стверджується у статті “Чи змінить вторгнення в Україну російсько-африканські відносини?”, опублікованій на сайті Фонду.

Утім, опитування, здійснене американським Інститутом Ґеллапа серед понад тисячі африканських респондентів у 23 країнах, засвідчило, що африканське схвалення лідерства Росії, незважаючи на низький рівень, залишається незмінно вищим, ніж у середньому по світу.

Як зауважувала газета New York Times, нещодавній витік документів розвідки США свідчать про те, що російська військова розвідка в лютому планувала пропагандистську кампанію з використанням африканських ЗМІ, щоб «переорієнтувати» громадську думку в Африці на Росію та віддалити її від Заходу.

«Від Центральноафриканської Республіки до Мадагаскару, від Малі до Південної Африки, Росія прагне позиціонувати себе як оплот проти Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним для західних урядів, коли 26 із 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН щодо засудження російського вторгнення в Україну», – пише NYT.

Численні оглядачі зауважують, що Росія наслідує тактику СРСР, намагаючись представити себе борцем проти західного колоніалізму заради того, щоб отримати доступ до ресурсів Африки. Як зазначає дослідник з Фонду Карнеґі, це робиться з мінімальним інвестиціями, через вплив на осіб, які приймають рішення.

Одна з ключових загроз для Росії полягає в тому, що ностальгія за Радянським Союзом згасає разом із поколінням африканських лідерів, які отримували від нього користь.

“Вторгнення в Крим та Україну мало допомогли Росії завоювати прихильність серед країн і громадян, які так багато пожертвували заради суверенітету та незалежності, особливо на континенті, який повільно рухається до демократії та розвитку”, - вважають у Фонді Карнеґі.

Але важливо не перебільшувати роль Росії в Африці, кажуть експерти. Вони застерігають, що небезпека може бути і тому, що Росія раптово буде змушена покинути Африку і залишить по собі вакуум, що “може бути більш дестабілізуючим, ніж її присутність”.

Загалом у світі різко погіршилося ставлення до російських керівників у 2022 році, повідомляв Голос Америки .

"Група Вагнера" просуває нтереси Москви в Африці

Нещодавно представники Торгово-промислової палати України побували в ПАР, щоб спробувати просунути позицію Києва.

ЗМІ повідомляють про активність на африканському континенті російської приватної військової компанії “Група Вагнера”. Так, організація за повідомленням газети Washington Post встановила тісні зв’язки з силами безпеки однієї з найбільших країн Африки - Судану, та намагалася використати ці зв’язки для просування економічних і військових інтересів Москви.

Вагнерівці та особисто очільник групи найманців Євген Пригожин прагнуть у Судані та інших країнах Африки не тільки доступу до природних ресурсів (зокрема, золота), але і політичної ролі, заявив спецкореспондент ВВС Григор Атанесян.

Американський телеканал CNN повідомляв про факт передачі ракет вагнерівцями із Лівії в Судан - літаком, який перед тим побував на російській авіабазі у Сирії.