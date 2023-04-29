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Вплив Росії в Африці може зменшитися внаслідок війни в Україні - Фонд Карнеґі
Вплив Росії в Африці, ймовірно, зменшиться за будь-якого результату війни в Україні. Таким є висновок аналітичної розвідки Фонду Карнеґі за міжнародний мир.
Африканське сприйняття Росії “охолоджується”, стверджує автор статті на підставі опитувань та результатів урядових голосувань.
Західним урядам доведеться довіряти Африці щодо геополітичних питань, а не “лаяти суверенну позицію країн, які відчувають себе непоміченими та знехтуваними ними”, - стверджується у статті “Чи змінить вторгнення в Україну російсько-африканські відносини?”, опублікованій на сайті Фонду.
Утім, опитування, здійснене американським Інститутом Ґеллапа серед понад тисячі африканських респондентів у 23 країнах, засвідчило, що африканське схвалення лідерства Росії, незважаючи на низький рівень, залишається незмінно вищим, ніж у середньому по світу.
Як зауважувала газета New York Times, нещодавній витік документів розвідки США свідчать про те, що російська військова розвідка в лютому планувала пропагандистську кампанію з використанням африканських ЗМІ, щоб «переорієнтувати» громадську думку в Африці на Росію та віддалити її від Заходу.
«Від Центральноафриканської Республіки до Мадагаскару, від Малі до Південної Африки, Росія прагне позиціонувати себе як оплот проти Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним для західних урядів, коли 26 із 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН щодо засудження російського вторгнення в Україну», – пише NYT.
Численні оглядачі зауважують, що Росія наслідує тактику СРСР, намагаючись представити себе борцем проти західного колоніалізму заради того, щоб отримати доступ до ресурсів Африки. Як зазначає дослідник з Фонду Карнеґі, це робиться з мінімальним інвестиціями, через вплив на осіб, які приймають рішення.
Одна з ключових загроз для Росії полягає в тому, що ностальгія за Радянським Союзом згасає разом із поколінням африканських лідерів, які отримували від нього користь.
“Вторгнення в Крим та Україну мало допомогли Росії завоювати прихильність серед країн і громадян, які так багато пожертвували заради суверенітету та незалежності, особливо на континенті, який повільно рухається до демократії та розвитку”, - вважають у Фонді Карнеґі.
Але важливо не перебільшувати роль Росії в Африці, кажуть експерти. Вони застерігають, що небезпека може бути і тому, що Росія раптово буде змушена покинути Африку і залишить по собі вакуум, що “може бути більш дестабілізуючим, ніж її присутність”.
Загалом у світі різко погіршилося ставлення до російських керівників у 2022 році, повідомляв Голос Америки.
"Група Вагнера" просуває нтереси Москви в Африці
Нещодавно представники Торгово-промислової палати України побували в ПАР, щоб спробувати просунути позицію Києва.
ЗМІ повідомляють про активність на африканському континенті російської приватної військової компанії “Група Вагнера”. Так, організація за повідомленням газети Washington Post встановила тісні зв’язки з силами безпеки однієї з найбільших країн Африки - Судану, та намагалася використати ці зв’язки для просування економічних і військових інтересів Москви.
Вагнерівці та особисто очільник групи найманців Євген Пригожин прагнуть у Судані та інших країнах Африки не тільки доступу до природних ресурсів (зокрема, золота), але і політичної ролі, заявив спецкореспондент ВВС Григор Атанесян.
Американський телеканал CNN повідомляв про факт передачі ракет вагнерівцями із Лівії в Судан - літаком, який перед тим побував на російській авіабазі у Сирії.
США натомість оголосили, що працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб “приборкати вплив “Групи Вагнера” на африканському континенті, а також і в інших місцях”, цитував Голос Америки заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела.
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- Голос Америки
- Юрій Мамон
Як проходить евакуація біженців із території Бахмута. Відео
Російські війська вже кілька місяців намагаються за будь-яку ціну взяти Бахмут, однак Збройні сили України дають ефективну відсіч. Більша частина мешканців виїхала з Бахмута на самому початку інтенсивних обстрілів та важких боїв. Та в місті досі лишається чимало цивільних.
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Відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну, капелани американського конгресу принаймні раз на тиждень починають законодавчу сесію з молитви за Україну. А капелан Сенату США з іншими вірянами, окрім молитви також запровадив спеціальний піст, аби "духовно підримати українців".
Через що проходять депортовані українські діти у Росії та яким є їхній шлях повернення на Батьківщину? Відео
Росія депортувала на свою територію, за різними даними, від десятків до сотень тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути лише 361 дитину. Більшість з них опинилися вдома завдяки роботі двох організацій – Врятувати Україну та СОС Дитячі Містечка Україна.
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Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та представником РПЦ у Будапешті
Під час візиту до Угорщини Папа Римський Франциск зустрівся з українськими біженцями в одному з храмів Будапешта, інформує агентство Vatican News.
Пана Франциск подякував угорській церкві, молитовним групам та благодійній організації “Карітас” за мережу допомоги, створену, щоб прийняти багатьох біженців з України, “незважаючи на їхню конфесійну приналежність”, - інформує Vatican News.
Як зауважує агентство AP, Папа Франциск закликав угорців допомагати всім, хто цього потребує, і «благав про культуру милосердя в країні, де прем’єр-міністр виправдовує тверду антиміграційну політику».
Пап зустрівся «з убогими і біженцями» на другий день візиту до Угорщини у церкві Святої Єлизавети, яка була названа на честь угорської принцеси та праправнучки Великих князів Київських Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Вона жила у ХІІІ столітті і була відома тим, що відмовилася від свого багатства, щоб присвятити себе бідним, як і св. Франциск Ассізький, чиє ім'я вибрав для себе нинішній Папа.
В Угорщині Папа Римский нагадав також, що “Божа любов допомагає вірити в майбутнє без жахів війни”.
Українська сім'я із Дніпра, яка має 5 дітей та була змушена тікати від війни, виконала для Папи Франциска у Будапешті композицію «Ніч яка місячна» Миколи Лисенка.
У Будапеші Папа зустрівся з представником РПЦ
Також агентства повідомляють про приватну зустріч Папи із митрополитом Іларіоном, митрополитом Російської православної церкви у Будапешті.
Як нагадує агентство Reuters, торік Іларіона, який перед тим очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, був постійним членом Священного синоду та ведучим телевізійної передачі «Церква і мир» на телеканалі «Росія-24», було усунуто з церквоної посади у Москві. Це рішення “вважалося ознакою розбрату у верхівці російського патріархату через війну”.
Папа Франциск обмінявся з православним митрополитом обіймами та поцілував його наперсний хрест, пише інформаційне видання Ватикану.
Митрополит Іларіон подарував Папі Франциску чотири томи своєї шеститомної монографії “Ісус Христос. Життя та вчення”, перекладені італійською мовою.
Раніше вони зустрічалися в Апостольському палаці Ватикану у грудні 2021 року, а вперше Папа Франциск та митрополит бачилися у березні 2013 року.
Папа закликав угорську владу приймати біженців
У Будапешті, після відвідин президентського палацу, Папа Римський виступив в офіційній резиденції глави уряду Угорщини, розташованій у колишньому кармелітському монастирі.
Протягом сотанніх років уряд Угорщини запровадив жорстку антиміграційну політику та відмовився приймати багатьох шукачів притулку, які намагалися в’їхати в країну через її південний кордон, що призвело до тривалих судових суперечок з Європейським Союзом.
Консервативний прем’єр-міністр Віктор Орбан, якого звинувачують у популізмі, заявив, що міграція загрожує замінити християнську культуру Європи.
Але його уряд, який постійно відмовляв шукачам притулку з Близького Сходу та Африки, прийняв близько 35 тисяч біженців з України, які залишаються в Угорщині та зареєструвалися для тимчасового захисту.
Загалом, за даними ООН, близько 2,5 мільйонів українців, які тікали від війни, пройшли територією Угорщини, нагадує AP.
Папа також говорив про потребу в мирі і критикував сучасну політику, яка, за словами Папи, “забуває про зрілість, досягнуту після жахіть війни та деградувала до своєрідного воєнного інфантилізму”.
“Мир ніколи не прийде внаслідок шукання власних стратегічних інтересів, але радше завдяки політиці, здатній дивитися на цілість, на розвиток всіх», – сказав Франциск.
Для миру потрі бні креативні зусилля – Папа Франциск
Папа Римський також говорив про відсутність креативних зусиль для подолання війни: “На цьому історичному етапі є багато небезпек, але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, куди поділися креативні зусилля на користь миру? Де вони?”.
Папа висловив занепокоєння стосовно Європи про “своєрідний абстрактний наднаціоналізм, що забуває про життя народів”.
Папа Римський процитував повчання святого короля Стефана, адресовані синові, який закликав “охоче приймати чужинців”, бо “країна, що має одну лише мову та один лише звичай, слабка і занепадає”.
Великий концерт для Папи Франциска відбувся і на стадіоні Laszlo Papp Budapest Sports Arena.
Як повідомляв Голос Америки, Папа Римський перебуває в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні.
Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.
Перед візитом до Будапешту Франциск також вкотре отримав запрошення до України - прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз запросив понтифіка в Україну.
Як зауважує газета New York Times, українська влада наполягає на візиті очільника Католицької церкви, але Франциск говорить, що він відбудеться лише тоді, коли він також зможе поїхати до Росії.
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