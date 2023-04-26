США прагнуть обмежити деструктивний вплив “вагнерівців”, Росія виправдовує їхні дії у Судані

США працюють спільно зі союзниками і партнерами, щоб “приборкати вплив "Групи Вагнера" на африканському континенті, а також і в інших місцях”, наголосив під час прес-конференції у вівторок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він додав, що не має коментарів щодо участі "вагнерівців" у подіях у Судані, але наголосив, що найманці з “Групи Вагнера”, якщо вони втягнуті у події в будь-якій країні, то ця країна стає більш вразливою, більш схильною до нестабільності і там зростають потенційні загрози.

Як повідомляв Голос Америки, у січні координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі оголосив, що США включають російську "Групу Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій.

У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Судан має повне право звертатися за “послугами” ПВК “Вагнер”.

“ЦАР, Малі та Судан, чия законна влада звертається до послуг ПВК “Вагнер”, мають на це повне право”, - сказав Лавров.

“Вагнер”, золото Судану і сіль України

Газета Washington Post повідомила у суботу, що згідно з оприлюдненим документом розвідки США, з яким ознайомилися кореспонденти газети, "Група Вагнера" встановила тісні зв’язки з силами безпеки Судану та намагалася використати ці зв’язки для просування економічних і військових інтересів Москви. Газета наголошує, що парамілітарну групу зі зв'язками у Кремлі цікавить в Судані видобуток золота та угоди щодо продажу зброї.

Видання New York Times наголошує, що "Група Вагнера" в Африці є значущим, іноді ключовим чинником у низці країн, уражених військовими конфліктами: Лівія, Мозамбік, ЦАР та Малі, де “скрізь «Вагнер» звинувачують у звірствах проти цивільних”.

“Але "Вагнер " — це набагато більше ніж військова машина в Африці, і уважний погляд на його діяльність у Судані, третьому за величиною виробнику золота на континенті, показує його масштаби”, - пише NYT.

ЗМІ неодноразово повідомляли про імовірний інтерес “Групи Вагнера” у родовищах золота у Судані. Так, агентство Bloomberg пише про росіянина, звинуваченого суданською владою у контрабанді золота цього місяця.

Раніше Євросоюз наклав санкції на дочірню компанію російської “Групи Вагнера” у Судані - Meroe Gold (та її очільника) - за сприяння експлуатації суданського золота. Це сталося після розслідування CNN, у якому телеканал стверджував, що російські найманці незаконно вивозили золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України.

Дочірню компанію “Групи Вагнера” Євгена Пригожина в Судані включили до санкційного списку США “за серйозні порушення прав людини, включаючи тортури та свавільні страти і вбивства, у кількох країнах, включаючи Судан”, - інформує CNN .

В Україні, розмірковують оглядачі, Євген Пригожин має зацікавлення у покладах солі і гіпсу довкола Бахмута. Американські урядовці кажуть про прагнення Пригожина через військові здобутки посилити вплив у Кремлі

“У тяжких боях за Бахмут найбільше зацікавлений очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин - через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії”, – так ситуацію прокоментував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над столицею Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 поранений.

Як повідомляв Голос Америки , військові сили США евакуювали працівників американського посольства в Судані на двох вертольотах Chinook під час «швидкої та чистої» операції.

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