Після повернення з війни в Україні помилувані вагнерівці тероризують рідні міста

Колишні ув’язнені, які повернулися з України після 6 місяців у лавах ПВК Група Вагнера та отримали президентське помилування, скоюють важкі злочини в Росії, пише британське видання Guardian.

Британська газета пише, що чимало «вагнерівців» вже повернулися до рідних міст у Росії і «тероризують своїх земляків».

Звільнено вже понад 5 тисяч колишніх злочинців, цитує видання керівника приватної військової компанії Групи Вагнера, Євгена Пригожина.

Чимало з них – жорстокі злочинці, частина були засуджені за вбивство і домашнє насильство. Під час російського вторгнення в Україну «Вагнер» завербував десятки тисяч ув’язнених для участі у війні.

Guardian наводить випадки вбивств у російських містечках, які скоїли колишні «вагнерівці». Наприклад, наприкінці березня 28-річний Іван Россмахін, який був засуджений у 2020 році на 10 років за вбивство, повернувся з війни в Україні, і вбив сокирою 85-річну пенсіонерку у містечку Новий Бурець Кіровської області, за тисячу кілометрів на схід від Москви.

Британська газета також повідомляє про незодавнє затримання двох колишніх вагнерівців за звинуваченням у вбивстві 38-річного чоловіка з вадами розвитку Сослана Валієва у Цхінвалі, столиці відокремленої за допомогою Росії, грузинської території Південна Осетія.

У ЗМІ членів сімей потерпілих цитують “на умовах анонімності”, оскільки президент Володимир Путін підписав указ про посилення покарання за дискредитацію найманців “Групи Вагнера” (разом з іншими мобілізованими росіянами).

За “публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ” передбачено від 5 до 7 років в'язниці.

Сам Путін, як повідомляв Голос Америки , підлягає арешту за звинуваченням у воєнних злочинах відповідно до ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Євген Пригожин публічно обіцяв допомогти колишнім засудженим, які відбули контракт в Україні, якщо у них виникнуть проблеми з правоохоронними органами.

Підтримка Пригожина посилює відчуття безкарності серед ув’язнених, які повертаються додому, цитує Guardian представника неурядової організації «Русь сидящая», яка захищає права ув’язнених.

Раніше видання писало про зізнання найманця “Вагнера”, який зізнався, що кидав гранати у поранених українських військовополонених і «ні про що не шкодує».

49-річний Олексій Савічев, колишній російський ув’язнений, завербований «Вагнером» у вересні минулого року, зізнався журналістам у вбивстві та катуванні десятків українських військовополонених та в участі у розстрілах українців на сході України.

Також Російський проект Gulagu.net 17 квітня опублікував відео зізнань, імовірно, одного з найманців ПВК «Вагнер», який зізнався у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Він розповів, що вистрілив дівчинці п’яти-шести років у голову. За його словами, «вагнерівцям» віддали наказ знищити всіх – чоловіків, жінок, старших людей і дітей.

За інформацією Інституту дослідження війни (ISW), Євген Пригожин, як головний фінансист “Вагнера”, знову має прихильність президента Росії Володимира Путіна - ймовірно, через неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу в Україні.

Експерти Інституту дослідження війни оприлюднили інформацію, яка свідчить, імовірно, на користь того, що війська «Вагнера» отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання, що є різким відхиленням від попередньої позиції Кремля, який, як вважалося, посилав «вагнерівців» на українські позиції без необхідної підготовки і озброєння.

Російську приватну військову компанію "Група Вагнера" звинувачують у численних воєнних злочинах на території України та країн Африки. США вважають її транснаціональною злочинною організацією.