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- Голос Америки
Після повернення з війни в Україні помилувані вагнерівці тероризують рідні міста
Колишні ув’язнені, які повернулися з України після 6 місяців у лавах ПВК Група Вагнера та отримали президентське помилування, скоюють важкі злочини в Росії, пише британське видання Guardian.
Британська газета пише, що чимало «вагнерівців» вже повернулися до рідних міст у Росії і «тероризують своїх земляків».
Звільнено вже понад 5 тисяч колишніх злочинців, цитує видання керівника приватної військової компанії Групи Вагнера, Євгена Пригожина.
Чимало з них – жорстокі злочинці, частина були засуджені за вбивство і домашнє насильство. Під час російського вторгнення в Україну «Вагнер» завербував десятки тисяч ув’язнених для участі у війні.
Guardian наводить випадки вбивств у російських містечках, які скоїли колишні «вагнерівці». Наприклад, наприкінці березня 28-річний Іван Россмахін, який був засуджений у 2020 році на 10 років за вбивство, повернувся з війни в Україні, і вбив сокирою 85-річну пенсіонерку у містечку Новий Бурець Кіровської області, за тисячу кілометрів на схід від Москви.
Британська газета також повідомляє про незодавнє затримання двох колишніх вагнерівців за звинуваченням у вбивстві 38-річного чоловіка з вадами розвитку Сослана Валієва у Цхінвалі, столиці відокремленої за допомогою Росії, грузинської території Південна Осетія.
У ЗМІ членів сімей потерпілих цитують “на умовах анонімності”, оскільки президент Володимир Путін підписав указ про посилення покарання за дискредитацію найманців “Групи Вагнера” (разом з іншими мобілізованими росіянами).
За “публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ” передбачено від 5 до 7 років в'язниці.
Сам Путін, як повідомляв Голос Америки, підлягає арешту за звинуваченням у воєнних злочинах відповідно до ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом.
Євген Пригожин публічно обіцяв допомогти колишнім засудженим, які відбули контракт в Україні, якщо у них виникнуть проблеми з правоохоронними органами.
Підтримка Пригожина посилює відчуття безкарності серед ув’язнених, які повертаються додому, цитує Guardian представника неурядової організації «Русь сидящая», яка захищає права ув’язнених.
Раніше видання писало про зізнання найманця “Вагнера”, який зізнався, що кидав гранати у поранених українських військовополонених і «ні про що не шкодує».
49-річний Олексій Савічев, колишній російський ув’язнений, завербований «Вагнером» у вересні минулого року, зізнався журналістам у вбивстві та катуванні десятків українських військовополонених та в участі у розстрілах українців на сході України.
Також Російський проект Gulagu.net 17 квітня опублікував відео зізнань, імовірно, одного з найманців ПВК «Вагнер», який зізнався у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Він розповів, що вистрілив дівчинці п’яти-шести років у голову. За його словами, «вагнерівцям» віддали наказ знищити всіх – чоловіків, жінок, старших людей і дітей.
За інформацією Інституту дослідження війни (ISW), Євген Пригожин, як головний фінансист “Вагнера”, знову має прихильність президента Росії Володимира Путіна - ймовірно, через неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу в Україні.
Експерти Інституту дослідження війни оприлюднили інформацію, яка свідчить, імовірно, на користь того, що війська «Вагнера» отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання, що є різким відхиленням від попередньої позиції Кремля, який, як вважалося, посилав «вагнерівців» на українські позиції без необхідної підготовки і озброєння.
Російську приватну військову компанію "Група Вагнера" звинувачують у численних воєнних злочинах на території України та країн Африки. США вважають її транснаціональною злочинною організацією.
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- Голос Америки
Британського військового звинувачують в оприлюдненні інформації, що «стосується оборони»
Антитерористичний підрозділ поліції Лондона звинувачує військовослужбовця британських збройних сил у порушенні Закону про офіційну таємницю.
Як цитує Скотланд-Ярд газета Guardian, 36-річному Томасу Ньюсому висунуто звинувачення в порушеннях двох розділів закону.
Королівська прокуратура Великої Британії стверджує, що 17 квітня, не маючи законних повноважень, Ньюсом, імовірно, оприлюднив інформацію, «що стосується оборони», до якої мав доступ завдяки посаді, і розголошення якої може завдати збитків інтересам Британії.
Вже наступного дня підозрюваного заарештували. Нині він перебуває під вартою. Невдовзі він повинен постати перед судом.
Британський Закон про офіційну таємницю 1989 року стосується несанкціонованого розголошення інформації державними службовцями, - нагадує агенція Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, американського військового, підозрюваного у поширенні секретної інформації спецслужб США - 21-річного Джека Тейшейру - можуть засудити на термін до 15 років.
- Голос Америки
Витік таємної інформації був більшим і стався раніше, ніж повідомлялося – NYT
Витік таємної інформації Пентагону, включно з тією, що стосувалася України, сталася у лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, тобто на кілька місяців раніше, ніж про це повідомлялося, і в набагато більшій чат-групі, повідомляє газета New York Times (NYT), спираючись на власне розслідування.
Як пишуть кореспонденти газети, які вивчали публікації в інтернеті, військовослужбовець Національної гвардії ВПС, якого звинувачують у витоку секретних документів міністерства оборони США, публікував конфіденційну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було повідомлено відразу, і в набагато більшій групі чату, ніж та, про яку говорили, що це була «невелика група геймерів».
«У лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, профіль користувача, який збігався з профілем льотчика Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі. Чат-група налічувала близько 600 учасників», – мовиться у публікації NYT у суботу.
Як зауважують журналісти, «друга чат-кімната була загальнодоступною на каналі YouTube і до неї було легко дістатися за лічені секунди».
Ланцюжок цифрових доказів, зібраних NYT, пов’язує пости, що містять конфіденційну інформацію, з Тейшейрою, який працював на на базі ВПС у Массачусетс, і дописи були зроблені під іменем користувача, яке журналісти раніше пов’язували з користувачем Airman Teixeira. Інші деталі також збігаються, каже NYT.
«Людина, яка розповсюдила інформацію, сказала, що працювала в розвідувальному відділі ВПС США. Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігалися із зображеннями, опублікованими членами родини в будинку Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Члени Discord привітали користувача з днем народження 21 грудня, у той самий день, коли сестра Тейшейри привітала його з днем народження у Facebook», – мовиться у публікації. Там була навіть фотографія старовинної німецької гвинтівки, на яку NYT знайшла онлайн-квитанцію на ім’я Тейшейри.
Як зауважує газета, справа проти 21-річного військового фахівця з інформаційних технологій, якого заарештували 13 квітня, стосується витоку секретних документів у іншу групу Discord, що складається з приблизно 50 членів, під назвою Thug Shaker Central. Як повідомили кореспондентам газети, у цій групі він почав публікувати конфіденційну інформацію в жовтні 2022 року. Журналісти NYT кажуть, що незрозуміло, чи влада знає про секретні матеріали, розміщені в цій додатковій чат-групі Discord.
Журналісти зауважують, що додаткова інформація викликає питання про те, чому влада не виявила витік раніше, особливо тому, що сотні людей могли побачити дописи.
Як повідомляє NYT, інформація, опублікована у великій групі чату, включала подробиці про втрати росіян і українців, діяльність московських розвідувальних служб і оновлення допомоги, яка надається Україні. Як додають журналісти, користувач, що публікував ці папери, стверджував, що публікує інформацію від Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.
Оприлюднення цих документів викликало критику як всередині США так і у світі щодо того, як спецслужби Америки захищають свої секретні дані. Лунали запитання про те, як перевіряють людей, які отримують допуск до секретних даних, а також, чи дотримуються в агентствах правила, що до інформації отримують доступ лише ті люди, які мають необхідність її знати.
Як повідомляв Голос Америки, президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
Як повідомляв Голос Америки, генпрокурор США Меррік Гарланд повідомив, що Тейшейру звинувачують у несанкціонованому вилученні, зберіганні та поширенні секретної інформації, що стосується національної оборони США. За ці порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
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