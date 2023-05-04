Деталі візиту Володимира Зеленського до Нідерландів: промова в Міжнародному кримінальному суді, зустрічі з Марком Рютте та Александром де Кроо. Вражає готовність українського бізнесу працювати для перемоги у війні — президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Мелітополь — центр партизанського спротиву: інтервʼю з мером Іваном Федоровим. Український підліток у США назбирав для допомоги Харкову 3 тисячі доларів. У Лос-Анджелесі власники будинку, у якому знімали серіал “Всі жінки відьми”, вивісили український прапор.
Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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травень 01, 2023
Білий Дім оцінив втрати Росії у війні. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 27, 2023
Готовність України до контрнаступу оцінили у США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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квітень 26, 2023
Президенти США та Південної Кореї – про підтримку України. ЧАС-ТАЙМ