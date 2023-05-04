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Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США і партнери зробили усе можливе, аби підготувати українські збройні сили до потенційного весняного контрнаступу, — Джон Кірбі. Розвідка США наразі не має даних щодо того, хто стоїть за польотами дронів над Кремлем. 

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