Білий Дім коментує потенційний контрнаступ ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

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Деталі візиту Володимира Зеленського до Нідерландів: промова в Міжнародному кримінальному суді, зустрічі з Марком Рютте та Александром де Кроо. Вражає готовність українського бізнесу працювати для перемоги у війні — президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Мелітополь — центр партизанського спротиву: інтервʼю з мером Іваном Федоровим. Український підліток у США назбирав для допомоги Харкову 3 тисячі доларів. У Лос-Анджелесі власники будинку, у якому знімали серіал “Всі жінки відьми”, вивісили український прапор.