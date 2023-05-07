Мін’юст США підозрює криптобіржу Binance у допомозі росіянам обходити санкції - Bloomberg

Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржи Binance Holdings через підорзи, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.

Як повідомляє інформаційне агентство, відділ національної безпеки Міністерства юстиції розслідує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності - від відмивання грошей до фінансування тероризму.

Нещодавні конфіскації в ізраїльської NBCTF також демонструють, як уряди націлюються на криптокомпанії у своїх зусиллях запобігати незаконній діяльності.

Як повідомляє Радіо Свобода, представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.

У неділю Binance повідомили у твіттері, що тимчасово припиняють виведення $BTC, оскільки мережа #Bitcoin зіткнулася з проблемою перевантаження. Компанія запевнила, що команда наразі працює над виправленнями і якомога швидше відновить виведення $BTC.

В матеіалі використані джерела Reuters