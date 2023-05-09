Блінкен: Україна має необхідні ресурси, щоб повертати території

Високопосадовці ООН, лідери індустрії охорони здоров’я та активісти вимагали в понеділок, щоб світ більше інвестував у розробку нових вакцин і боротьбу зі спалахом туберкульозу, спричиненим впливом COVID-19 і конфліктами, зокрема в Україні та Судані.

На багатолюдному мітингу, який переривався вигуками активістів: «Покінчимо з туберкульозом зараз!» - прозвучали промови багатьох хворих на туберкульоз, а також виступила заступниця Генерального Секретаря ООН Аміна Мохаммед, яка розповіла про те, як її батько передав туберкульоз її дворічній сестрі. Туберкульоз забрав його життя у віці 60 років, але її сестра, якій зараз 50 років, вижила.

Туберкульоз є найбільшою інфекційною хворобою, що спричиняє сьогодні життя в усьому світі, щодня вмирає близько 4400 людей, у тому числі 700 дітей, заявила д-р Лучіка Дітіу, виконавчий директор партнерства «Зупинити туберкульоз», перед слуханням у понеділок.

Слухання відбулись в рамках підготовки до зустрічі високого рівня 22 вересня.

Заступниця генерального секретаря ООН сказала, що глобальні зусилля з протидії туберкульозу врятували 74 мільйони життів з 2000 року, але понад 10,5 мільйона людей захворіли на цю хворобу, а приблизно 6,1 мільйона померли у 2021 році, і зараз це основна причина смерті людей з ВІЛ.

Епідемія туберкульозу спричинена безліччю факторів, включаючи бідність, недоїдання та ВІЛ, і непропорційно вражає найбільш уразливі верстви населення в усіх країнах, сказала Мохаммед, підкресливши, що ці чинники захворювання повинні бути розглянуті.

Вона сказала, що потрібно 22 мільярди доларів, щоб забезпечити всім людям з діагнозом туберкульоз доступ до якісного лікування до 2027 року, а також доступ до медичних і соціальних пільг, щоб вони не зазнавали фінансових труднощів, і додатково 5 мільярдів доларів на рік необхідні для досліджень та інновацій у сфері боротьби з туберкульозом.

«Ми можемо розробити безпечні та ефективні вакцини проти туберкульозу та прості універсальні магазини для якісних тестів і догляду», — сказала Мохаммед.

«Це змінило б ситуацію».

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН Тедрос Гебреєсус заявив у відеозверненні до учасників зустрічі, що COVID-19 «перевернув наш світ» на три роки, і на додаток до мільйонів смертей він позбавив мільйони людей необхідних послуг з охорони здоров’я, в тому числі при туберкульозі.

«Конфлікти в Європі, Африці та на Близькому Сході ще більше ускладнили доступ до рятувальних послуг для людей, які живуть з туберкульозом, — сказав він. - Ці виклики стали невдачею у боротьбі з туберкульозом, спростували значні досягнення останніх 20 років у розширенні доступу до профілактики, тестування та лікування».

Глава ВООЗ сказав, що зустріч високого рівня у вересні має стати поворотним пунктом у пожвавленні прогресу в боротьбі з туберкульозом не лише шляхом розширення існуючих інструментів, але й розробки нових інструментів, зокрема нових протитуберкульозних вакцин.

Ось чому ВООЗ «запропонувала створити раду щодо вакцини проти туберкульозу, щоб сприяти розробці, ліцензуванню та використанню нових вакцин проти туберкульозу», — сказав Гебреєсус.

Доктор Озлем Тюречі, головний медичний директор компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила одну з основних вакцин проти COVID-19 за допомогою технології месенджерної РНК, розповіла на зустрічі, що кілька тижнів тому розпочала випробування нової вакцини-кандидата проти туберкульозу.

Дітіу з партнерства «Зупинити туберкульоз» сказала, що вакцину проти COVID-19 було розроблено менше ніж за рік, тоді як через брак грошей знадобилося 19 років, щоб довести три-чотири інші вакцини проти туберкульозу до фази 3 випробувань.

До COVID, який, як і туберкульоз, передається повітряно-крапельним шляхом, «ми не бачили дуже різких випадків туберкульозу, – сказала вона, – але після COVID ми побачили тип туберкульозу, який ми бачили у … фільмах, у яких люди плюються кров’ю і вони дуже слабкі і так далі».

Дітіу сказала, що економічні наслідки COVID і конфлікти, перш за все в Україні, а тепер і в Судані, мають «великий вплив» на зусилля з лікування людей з туберкульозом і діагностики нових випадків. Україна має найбільшу кількість хворих на туберкульоз у європейському регіоні – 34 000 – а також велику кількість хворих на стійкий до ліків туберкульоз, сказала вона на прес-конференції в четвер.

«Це чудово, той факт, що український народ насправді демонструє дивовижну стійкість, роблячи все можливе, щоб підтримувати послуги з лікування туберкульозу, – сказала Дітіу. - Але очевидно, що багато людей покинули країну».

Тим не менш, за її словами, було докладено значних зусиль для виявлення хворих, але всі стурбовані зменшенням доступу до лікування людей в Україні.

Згідно з даними Партнерства «Зупинити туберкульоз», яким керує Управління ООН з обслуговування проектів і спрямоване на створення світу без туберкульозу, у 2021 році 18 000 людей у Судані пройшли лікування. Дітіу сказала, що ситуація з хворими на туберкульоз через триваючі бойові дії та крах більшої частини системи охорони здоров’я «імовірно схожа на бомбу, що може вибухнути».